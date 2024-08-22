ما أسباب ظهور قشرة الرأس؟ وكيف تتخلصين منها؟

تمثل قشرة الرأس كابوسا مزعجا لكثيرين، خصوصا عندما تتساقط على الملابس وتجعل المرء يبدو وكأنه غير نظيف، مما يعرضه لحرج بالغ.

مجلة "ستايل بوك" أوضحت أن قشرة الرأس لها أسباب عديدة، منها ما هو بسيط مثل جفاف فروة الرأس، لا سيما في فصل الشتاء، ومنها هو خطير مثل عدوى فطرية، تسببها فطر الخميرة المعروف باسم "ملاسيزية".

وتشمل الأسباب أيضا التقلبات الهرمونية وبعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما والتهاب الجلد الدهني والصدفية.

وبالإضافة إلى القشور البيضاء المرئية على فروة الرأس وفي الشعر، يمكن أن تحدث أيضا حكة مزعجة مع التهاب واحمرار فروة الرأس.

شامبو مضاد للقشرة

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن مواجهة قشرة الرأس باستخدام شامبو مضاد لقشرة الرأس، يحتوي على مواد فعالة تعمل إما على إبطاء إنتاج خلايا الجلد أو محاربة خميرة "ملاسيزية" أو تهدئة فروة الرأس.

أما المواد الفعالة الأكثر شيوعا في الشامبو المضاد للقشرة، فهي:

حمض الساليسيليك: يساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة وتنظيف فروة الرأس.

يساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة وتنظيف فروة الرأس. قطران الفحم: يبطئ موت خلايا الجلد وتقشرها.

يبطئ موت خلايا الجلد وتقشرها. بيريثيون الزنك: له تأثير مضاد للميكروبات ويمنع نمو الملاسيزية.

له تأثير مضاد للميكروبات ويمنع نمو الملاسيزية. ثاني كبريتيد السيلينيوم: يقلل من إنتاج الخلايا ويحارب الخميرة.

يقلل من إنتاج الخلايا ويحارب الخميرة. الكيتوكونازول: مضاد قوي للفطريات يعمل ضد الفطريات والخميرة.

وفي المرحلة الحادة، في بداية العلاج عندما تكون القشرة شديدة، ينبغي استخدام الشامبو المضاد للقشرة بمعدل مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع. وبمجرد السيطرة على القشرة يمكن استخدام الشامبو المضاد للقشرة بمعدل مرة واحدة في الأسبوع.

سبل الوقاية من القشرة

وللوقاية من قشرة الرأس، ينبغي غسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو خاص لطيف من أجل إزالة الزيوت الزائدة وخلايا الجلد الميتة.

كما أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالزنك وفيتامينات "بي" وبعض الدهون يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس.

ومن الضروري أيضا تجنب حرارة مجفف الشعر ومكواة فرد وتجعيد الشعر، لأنها قد تؤدي إلى جفاف فروة الرأس.

ونظرا لأن التوتر النفسي يفاقم قشرة الرأس، فإنه ينبغي مواجهة التوتر النفسي من خلال تطبيق تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل.