5 نصائح للعناية بالشعر المصبوغ في الصيف

يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية خاصة، وتزيد هذه الحاجة خلال فصل الصيف للحفاظ على لمعانه ورونقه.

ولهذا الغرض يوصي الخبراء باتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ومن الكلور والمياه المالحة، وأيضا من مجفف الشعر.

إليك النصائح التالية، والتي تقدمها مجلة "جولي" المعنية بالموضة والجمال:

1- الترطيب المنتظم:

تتسبب أشعة الشمس وحرارة الصيف في جفاف الشعر المصبوغ، لذا ينبغي ترطيب الشعر المصبوغ بانتظام بواسطة مستحضرات العناية بالشعر مثل: الشامبو والبلسم والماسكات المحتوية على مواد مرطبة، مثل: زيت الأرغان وزيت جوز الهند والألوفيرا.

2- الحماية من الأشعة فوق البنفسجية:

قد تتسبب أشعة الشمس في بهتان لون الشعر المصبوغ، لذا ينبغي استخدام مستحضرات العناية بالشعر، التي توفر للشعر حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. ويراعى أيضا حماية الشعر من خلال ارتداء قبعة أو وشاح.

3- الحماية من الكلور والمياه المالحة:

قد يتسبب الكلور الموجود في حمام السباحة أو الملح في مياه البحر في بهتان لون الشعر المصبوغ. ولحماية الشعر، ينبغي غسل الشعر بماء صاف قبل الذهاب إلى حمام السباحة أو البحر، مع استخدام شامبو منظف بعد السباحة لإزالة البقايا. كما أن البلسم الذي يتم تركه على الشعر، يمكن أن يشكل حاجز حماية.

4- تجنب أدوات التصفيف الساخنة:

قد تتسبب أدوات التصفيف الساخنة مثل مجفف الشعر ومكواة التجعيد أو مكواة فرد الشعر في إتلاف الشعر المصبوغ، لذا ينبغي تجنبها قدر الإمكان. وعند الرغبة في استخدامها، يراعى استخدام سبراي الحماية من السخونة أولا.

5- التشذيب المنتظم:

قد تتسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس وماء حمام السباحة والبحر في تقصف الشعر وتساقطه، لذا ينبغي تشذيب الشعر بانتظام وقصه كل 6 إلى 8 أسابيع للحفاظ على رونقه.