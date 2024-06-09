كيف يستخدم زيت الخروع للعناية بالشعر والأظافر والبشرة؟

يعد زيت الخروع بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر والأظافر، إذ يساعد على التمتع ببشرة نقية مفعمة بالشباب والحيوية من ناحية، ويمنح الشعر مظهرا لامعا وملمسا ناعما من ناحية أخرى.

زيت الخروع هو زيت نباتي يأتي من بذور الخروع، وهناك طريقتان لاستخراج الزيت من حبة النبات، إما بالعصر على البارد أو بالمعالجة الحرارية.

وهناك اختلافات في اللون والتركيب ناتجة عن طرق المعالجة المختلفة، ولكن من حيث الفوائد للشعر وفروة الرأس، لا تختلف القيمة الغذائية بشكل كبير، وفق موقع "فري ويل هيلث".

ترطيب البشرة

أوضح مركز الصحة بألمانيا أن زيت الخروع يعمل على ترطيب البشرة، ويحفزها لإنتاج الكولاجين، كما أنه يحارب التجاعيد ويهدئ مواضع التهيج والتورم، فضلا عن أنه يعمل على تصغير حجم المسام.

وبذلك يسهم زيت الخروع في الحصول على بشرة نقية تخلو من الشوائب كالبثور والرؤوس السوداء، وتتمتع بمظهر مشدود ورقيق ينطق بالشباب والأنوثة.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد زيت الخروع في محاربة الهالات السوداء، كما يعمل على تقوية الأظافر، عبر دهنه به مرة في الأسبوع.

تعزيز صحة فروة الرأس

ومن ناحية أخرى، يعمل زيت الخروع على تعزيز صحة فروة الرأس بفضل تأثيره المضاد للبكتيريا والفطريات، كما يعمل على تغذية الشعر وترطيبه لحمايته من الجفاف وما يترتب عليه من تقصف وتساقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل زيت الخروع على تعزيز نمو الحواجب والرموش، مما يمنحها مظهرا كثيفا وساحرا.

طريقة استخدام زيت الخروع

رغم أنه يتم استخدام زيت الخروع على نطاق واسع، فإنه قد لا يناسب الجميع نظرا لسُمكه وخصائصه. لذلك من المهم إجراء اختبار حساسية قبل وضعه على فروة الرأس بالكامل.

وينصح موقع "إل" المرأة بوضع كمية صغيرة خلف الأذن أو الجزء الداخلي من الذراع لمدة أسبوع، والانتظار لرؤية إذا ما كان الجسم يعاني حساسية من الخروع.

بشكل عام، يمكنك فرك فروة الرأس ببضع قطرات من الزيت للحصول على أفضل النتائج. كما يمكنك أيضا تدليك بضع قطرات إضافية من زيت الخروع في وسط ونهايات الشعر لحمايته من التكسُّر وتحسين ملمسه.

وينصح باختيار شامبو مناسب للتخلص من تراكم الزيوت في الشعر وفروة الرأس، حتى لا يتسبب في تلوث جذور الشعر، وبالتالي، التعرُّض للقشرة وضعف الشعر وتساقطه، على أن يُستخدم الزيت مرة واحدة أسبوعيا على الأكثر.

استخدام زيت الخروع وفقا لنوع الشعر

وينصح الخبراء باستخدام زيت الخروع بالطرق التالية، وفقا لكل نوع من أنواع الشعر:

الشعر الناعم المفرود ومتوسط النعومة: يمكن استخدام زيت الخروع في صورة حمام زيت عميق لحماية أطراف الشعر، أي آخر 2-3 بوصات من الشعر. ويمكن استخدامه علاجا قبل استخدام الشامبو للمساعدة في الحفاظ على شعر غير متشابك. ولكن يجب التأكد من عدم الإفراط في استخدام الشامبو بعده.

يمكن استخدام زيت الخروع في صورة حمام زيت عميق لحماية أطراف الشعر، أي آخر 2-3 بوصات من الشعر. ويمكن استخدامه علاجا قبل استخدام الشامبو للمساعدة في الحفاظ على شعر غير متشابك. ولكن يجب التأكد من عدم الإفراط في استخدام الشامبو بعده. الشعر متوسط النعومة ​​إلى الكثيف والمموج: يتم وضع الزيت على كامل الرأس للحصول على علاج مكثَّف قبل الشامبو. ويمكن تحقيق استفادة أكبر عبر تعريض الشعر للحرارة المتوسطة أو البخار لتسهيل عملية امتصاص فروة الرأس للزيت.

يتم وضع الزيت على كامل الرأس للحصول على علاج مكثَّف قبل الشامبو. ويمكن تحقيق استفادة أكبر عبر تعريض الشعر للحرارة المتوسطة أو البخار لتسهيل عملية امتصاص فروة الرأس للزيت. الشعر المموج: بالإمكان استخدام زيت الخروع لهذا النوع من الشعر بخلط قطرات منه في مستحضرات حمام الكريم المعتادة، وخاصة خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة.

بالإمكان استخدام زيت الخروع لهذا النوع من الشعر بخلط قطرات منه في مستحضرات حمام الكريم المعتادة، وخاصة خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة. الشعر الكثيف الخشن والمُجعد: يمكن استخدام زيت الخروع حسب الحاجة في نظام العناية بالشعر، وذلك إما في صورة حمام زيت قبل الغسيل بالشامبو، أو مرطب أسبوعي.

فوائد زيت الخروع

ويوضح موقع "فري ويل هيلث" أنه مع اكتساب زيت الخروع شعبية كبيرة في عالم مستحضرات الجمال الطبيعية، يُعتقد أن استخدام الزيت يزيد بشكل كبير من معدل نمو الشعر.

وبحسب المستخدمين للزيت بانتظام، فإن الاستخدام الشهري للزيت يعزز وتيرة نمو الشعر بما يصل إلى 5 أضعاف المعدل المعتاد.

وعلاوة على خصاصة في زيادة وتيرة النمو، تشير بعض الأبحاث، وبينها دراسة نُشرت بمجلة "جورنال أوف كوزمتيك ساينس" إلى أن زيت الخروع يحسن مظهر الشعر عن طريق زيادة لمعانه.