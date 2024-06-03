حيل بسيطة لإطلالة أجمل.. هكذا يدوم أحمر الشفاه طويلا

ترغب كل امرأة في أن يدوم تأثير أحمر الشفاه طويلا كي تظل محتفظة بجمالها لأطول وقت ممكن.

وأوردت مجلة "ستايل بوك" أنه ينبغي لهذا الغرض تحضير الشفاه جيدا قبل وضع أحمر الشفاه المرغوب، موضحة أنه ينبغي في البداية تقشيرها للتخلص من خلايا الجلد الميتة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي بعد ذلك وضع البلسم لتتمتع الشفاه بملمس ناعم.

وفي الخطوة التالية، ينبغي تحديد معالم الشفاه بواسطة قلم تحديد، والذي يشكل حاجزا يمنع انتشار لون أحمر الشفاه، ويحول دون تلطيخ المنطقة المحيطة بالفم.

كما أن استعمال قلم التحديد يجعل لون أحمر الشفاه المختار يتمتع بمظهر أكثر قوة وحيوية.

وبعد ذلك، ينبغي تطبيق برايمر مخصص للشفاه؛ حيث إنه يعمل على ثبات لون أحمر الشفاه من ناحية، والعناية بالشفاه من ناحية أخرى.

نصائح مهمة

إلى جانب ما سبق، عليك مراعاة اختيار القوام المناسب؛ حيث إن أحمر الشفاه السائل أو الشمعي يتلاشى بسرعة من ناحية، ويمكن أيضا أن يترسب في التجاعيد حول الشفاه، الأمر الذي يجعلها تبدو بمظهر سيئ.

ويعد طلاء الشفاه هو الأنسب؛ نظرا لأنه عادة ما يكون أكثر كثافة ويحتوي على صبغات أكثر، الأمر الذي يجعله يبقى على الشفاه لمدة أطول.

وبعد تطبيق أحمر الشفاه المرغوب ينبغي مسح الشفاه بواسطة منديل ورقي، ثم وضع طبقة أخرى من أحمر الشفاه.

وكبديل يمكن أيضا مسح الطبقة الأولى من أحمر الشفاه بالقليل من البودرة بواسطة منديل ورقي، ثم وضع طبقة ثانية من أحمر الشفاه أو ملمع الشفاه.

حيل مكياج لشفاه ممتلئة

وللحصول على شفاه ممتلئة، أوردت مجلة "إن ستايل" بعض الحيل البسيطة المتعلقة باختيار اللون واستخدام التكنيك المناسب.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه بشكل عام ينبغي تطبيق أحمر شفاه بلون أغمق بعض الشيء من لون البشرة.

وأشارت إلى أنه ينبغي مع البشرة الفاتحة يستخدم أحمر شفاه بدرجات البيج أو الوردي. ومع البشرة الداكنة يجب تطبيق أحمر شفاه بإحدى الدرجات الترابية.

ويمكن أيضا الحصول على شفاه ممتلئة من خلال تكنيك استخدام المكياج المناسب، وذلك على النحو التالي: