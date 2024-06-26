اختيار الشامبو المناسب وسيلتك لإنقاذ شعرك التالف والمجهد والمجعد

يعد اختيار الشامبو المناسب لنوعية شعرك أولى الخطوات السليمة للعناية به جيدا والحفاظ عليه.

فكيف تختارين الشامبو المناسب إذ كنت تعانين من الشعر التالف والمجهد؟ وما الذي عليك مراعاته في حال كان شعر من النوع المجعد؟ إليك نصائح الخبراء.

شامبو الكيراتين لتجديد الشعر وإصلاحه

يعد الشامبو الغني بالكيراتين بمثابة طوق النجاة للشعر التالف والمجهد بفعل تكرار العلاجات الكيميائية أو التصفيف الحراري، حيث يساعد على تجديد الشعر وإصلاحه.

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وأوضحت مجلة "ستايل بوك" أن الكيراتين هو بروتين هيكلي طبيعي يمكنه التوغل داخل طبقة الشعر وملء الفجوات الناتجة عن المؤثرات الخارجية، مما يعمل على تقوية بنية الشعر وزيادة قدرة الشعر على مقاومة التقصف والتساقط.

ويسهم شامبو الكيراتين أيضا في زيادة نمو الشعر، نظرا لأن الشعر الصحي والقوي لديه فرصة أفضل للنمو لفترة أطول وأكثر كثافة، لأنه ببساطة أقل عرضة للتقصف والتساقط.

ويعد هذا النوع من الشامبو مناسبا أيضا للشعر الجاف والمجعد، حيث يعمل على ترطيب الشعر الجاف ويمنحه ملمسا ناعما ومظهرا لامعا، كما يساعد على تمشيط الشعر المجعد.

وتبعا لحالة الشعر يمكن استخدام شامبو الكيراتين بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا.

شامبو غني بالزيوت للشعر المجعد

أما الشعر المجعد فيحتاج بدوره إلى عناية خاصة، نظرا لأنه يميل بطبيعته إلى الجفاف والتشابك والتقصف والتلف.

وأوردت المجلة الألمانية المتخصصة بالموضة والجمال أن شامبو مخصصا للشعر المجعد يتوفر في الأسواق، والذي يراعي طبيعته الخاصة، حيث إنه يعمل على ترطيبه وفك تشابكه بلطف، فضلا عن تحديد الشكل المجعد لخصلات الشعر وإبرازه.

وأوضحت أن شامبو الشعر المجعد يحتوي على مواد فعالة تعيد بناء الشعر الجاف والتالف والضعيف، وزيت جوز الهند الذي يرطب الشعر ويقويه، وزيت الأرجان الذي يحسن الليونة واللمعان.

وتشمل المواد الفعالة أيضا زبدة الشيا التي تغذي الشعر وتحميه، والألوفيرا التي تهدئ فروة الرأس وترطبها، والسيراميد الذي يقوي طبقة قشرة الشعر ويصلح تقصف الشعر، إضافة إلى الكيراتين.

ومن المهم أيضا أن يخلو الشامبو المخصص للشعر المجعد من الكبريتات والبارابين والسيليكون، نظرا لأن هذه المواد تتسبب في زيادة جفافه.

وينبغي أيضا عدم غسل الشعر المجعد بشكل متكرر كي لا يزيد تعرضه للجفاف، حيث يكفي غسله بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع.

ويراعى أيضا شطف الشامبو جيدا لعدم ترك أي بقايا تثقل الشعر، مع تطبيق بلسم لمزيد من الترطيب.

البيوتين لتغذية الشعر وتقوية بنيته

من جانبها، أوردت مجلة "جولي" أن البيوتين يعد بمثابة سر صحة وجمال الشعر، حيث يعمل على تغذيته وتقوية بنيته، وبالتالي فهو يساعد على نموه ويحميه من التقصف والتساقط.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البيوتين المعروف أيضا باسم فيتامين "بي 7" أو فيتامين "إي" يتوفر في صفار البيض والمكسرات ورقائق الشوفان والعدس وفول الصويا والفطر وجنين القمح والسبانخ.

وإلى جانب الأطعمة الغنية بالبيوتين يمكن أيضا استخدام الشامبو المحتوي على البيوتين للعناية بالشعر، ولا سيما الشعر الخفيف والمجهد، حيث إنه يعمل على تقويته ومنحه كثافة ويضفي عليه لمعانا.