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كيف تواجهين تورم وجهك في الصباح خلال فصل الصيف؟

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قناع الكافيين يعمل على تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد وإزالة التورم (شترستوك)
25/6/2024

يعد تورم الوجه في الصباح من المشاكل الشائعة في فصل الصيف، وذلك بسبب السهر أولا، وعدم أخذ قسط كاف من النوم ثانيا. فكيف تتغلبين على هذه المشكلة بحلول منزلية بسيطة؟

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عدم أخذ قسط كاف من النوم يعد من أبرز أسباب تورم الوجه في الصباح (بيكسلز)

غمر الوجه بالماء المثلج

أوضحت مجلة "ستايل بوك" أنه يمكن للمرأة مواجهة تورم الوجه في الصباح من خلال بعض التدابير البسيطة مثل غمر الوجه في وعاء مملوء بالماء المثلج لبضع ثوان؛ حيث يؤدي هذا إلى انقباض الأوعية الدموية وانخفاض التورم.

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غمر الوجه في وعاء مملوء بالماء المثلج لبضع ثوان يؤدي لانقباض الأوعية الدموية وانخفاض التورم (غيتي)

تدليك الوجه

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن أيضا تدليك الوجه بواسطة أسطوانة الوجه المصنوعة من حجر اليشم أو الكوارتز الوردي؛ حيث يساعد التدليك للوجه بلطف على تنشيط الدورة الدموية وإزالة التورم.

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تدليك الوجه بلطف يساعد على تنشيط الدورة الدموية وإزالة التورم (شترستوك)

قناع الكافيين

كما يمكن تطبيق قناع الكافيين؛ حيث يعمل الكافيين على تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد ضمادات العين أو الكريم المحتوي على حمض الهيالورونيك على إزالة التورم، إلى جانب ترطيب البشرة.

depressed Asian woman having problem with Bell's Palsy/Facial Palsy, hand holding her face
بقاء تورم الوجه في الصباح رغم النوم الكافي، قد يشير إلى مشاكل صحية (غيتي)

مشاكل صحية

ومن ناحية أخرى، يشار إلى أن تورم الوجه في الصباح -على الرغم من أخذ قسط كاف من النوم- قد يشير إلى مشاكل صحية مثل عدم تحمل اللاكتوز أو عدم تحمل الغلوتامات أو تراكم السوائل في الجسم بسبب الإفراط في تناول الملح.

المصدر : الألمانية