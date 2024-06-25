كيف تواجهين تورم وجهك في الصباح خلال فصل الصيف؟

يعد تورم الوجه في الصباح من المشاكل الشائعة في فصل الصيف، وذلك بسبب السهر أولا، وعدم أخذ قسط كاف من النوم ثانيا. فكيف تتغلبين على هذه المشكلة بحلول منزلية بسيطة؟

غمر الوجه بالماء المثلج

أوضحت مجلة "ستايل بوك" أنه يمكن للمرأة مواجهة تورم الوجه في الصباح من خلال بعض التدابير البسيطة مثل غمر الوجه في وعاء مملوء بالماء المثلج لبضع ثوان؛ حيث يؤدي هذا إلى انقباض الأوعية الدموية وانخفاض التورم.

تدليك الوجه

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن أيضا تدليك الوجه بواسطة أسطوانة الوجه المصنوعة من حجر اليشم أو الكوارتز الوردي؛ حيث يساعد التدليك للوجه بلطف على تنشيط الدورة الدموية وإزالة التورم.

قناع الكافيين

كما يمكن تطبيق قناع الكافيين؛ حيث يعمل الكافيين على تنشيط الدورة الدموية وشد الجلد.

وبالإضافة إلى ذلك، تساعد ضمادات العين أو الكريم المحتوي على حمض الهيالورونيك على إزالة التورم، إلى جانب ترطيب البشرة.

مشاكل صحية

ومن ناحية أخرى، يشار إلى أن تورم الوجه في الصباح -على الرغم من أخذ قسط كاف من النوم- قد يشير إلى مشاكل صحية مثل عدم تحمل اللاكتوز أو عدم تحمل الغلوتامات أو تراكم السوائل في الجسم بسبب الإفراط في تناول الملح.