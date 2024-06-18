كيف تستعيدين لمعان وبريق الحُلي الذهبية والفضية والماسية؟

مع مرور الوقت والارتداء المتكرر، تتراكم الأوساخ على الحُلي بفعل إفرازات العرق، مما يُفقدها رونقها ولمعانها.

مجلة "ستايل بوك" أوردت أن تنظيف الحلي بانتظام يساعد في استعادة رونقها المفقود، موضحة أنه يمكن تنظيف الحلي الذهبية بالماء الفاتر والكثير من الصابون، ثم شطفها جيدا وتجفيفها بقطع قماش قطنية.

ولمزيد من اللمعان والبريق، يمكن استخدام قماش مصنوع من الصوف أو من جلد الغزال.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن أيضا تنظيف الحلي الفضية بمحلول من الماء والصابون وصودا الخبز، إذا كانت متسخة للغاية. ولهذا الغرض يُنصح بدعْك قطعة الحلي بالمحلول باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش، ثم شطفها جيدا.

وإذا كانت الحلي الفضية متأكسدة بشدة، فيمكن ببساطة لفّها بورق الألومنيوم ووضعها في وعاء، ثم إضافة ماء مغلي وملعقتين كبيرتين من الملح، إذ يعمل الملح والألومنيوم مثل المغناطيس ويساعدان على إزالة الرواسب.

بعد هذه العملية، ينبغي شطف الحلي بالماء الفاتر وتجفيفها جيدا.

وأشارت "ستايل بوك" إلى أن الحلي المصنوعة من الألماس أو اللؤلؤ أو الأوبال من الأفضل أن يتم تنظيفها وتلميعها لدى محل المجوهرات لأنها حساسة للغاية وتحتاج إلى عناية خاصة.