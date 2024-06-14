لماذا يفضل معظم الرجال الارتباط بشريكة حياة ذكية؟

يتطلع الرجل إلى مجموعة من المعايير عنده بحثه عن شريكة حياته، والتي عادةً ما تكون مستمدةً من قوالب اجتماعية وثقافية وجمالية سائدة في محيطه.

ورغم أن فهم ديناميكية الجاذبية بين الجنسين مسألة معقدة، فإن بعض الأبحاث الحديثة وجدت أن الرجال يميلون للارتباط بشريكة حياة تتمتع بمستوى عال من الذكاء. فلماذا بات الرجال ينجذبون للمرأة الذكية أكثر؟

أحد تفسيرات علم النفس

يقول موقع "باور أوف بوزيتيفيتي" المختص بالعلاقات الأسرية والصحة النفسية، إن "الذكاء صفة مؤثرة جدا، باتت تلعب دورا رئيسيا في اختيار شريكة الحياة"، مشيرا إلى أن ماضي الإنسان قد يكون "مرد تفضيلنا للذكاء في عصرنا الحالي، حيث إن القدرات الذهنية كانت مرتبطة بفرصنا في البقاء على قيد الحياة ونجاحنا في التكاثر بشكل مباشر".

تقول إحدى نظريات علم النفس التطوري إن بعض الصفات تحظى بشعبية كبيرة لدى الشريك لأنها توفر مميزات متعلقة بالبقاء على قيد الحياة والتكاثر، وفي هذا السياق تحظى المرأة الذكية بقيمة كبرى كشريكة محتملة.

واليوم تعزز الأبحاث فكرة أن الشريكة الذكية مفضلة بسبب قدرتها على توفير بيئة مستقرة للذرية؛ فقد توصلت دراسة جرت في 2009 إلى أن الأفراد يربطون بين الذكاء وجودة الجينات، ويعتبرون هذه الصفة مرغوبة في العلاقات طويلة المدى.

عوامل مجتمعية وثقافية مؤثرة

ومع تطور المجتمعات، تتطور الصفات التي يعتبرها الرجل مهمة في شريكة حياته أيضا، إذ شهدت العقود الأخيرة تركيزا كبيرا على مستوى التعليم ومهارات التواصل والذكاء العاطفي. وكل هذه التحولات تجعل القدرات الذهنية تحظى بأهمية بالغة.

وتعكس هذه الظاهرة موجة ثقافية أوسع، وهنالك دراسات، من بينها واحدة أجريت في عام 2007، أظهرت ترابطا بين التقدم الاجتماعي وتزايد تفضيل الرجال لصفة الذكاء.

تأثير الذكاء على العلاقات

ويتجاوز هذا التأثير مسألة الانجذاب في البدايات، ليحدد شكل التواصل وآليات حل الخلافات، ومدى الشعور بالرضا في العلاقة لاحقا. وعادة ما يتمكن الشركاء الأذكياء من خلق مستوى عال من التفاهم ويخوضون نقاشات عميقة، لإقامة ترابط عاطفي وذهني قوي.

كما يتميز هؤلاء الشركاء بقدرتهم على مواجهة العقبات والتحديات التي تمر بها علاقاتهم، ما يؤدي إلى تحقق الاستقرار والاستدامة. كما أن الذكاء يعني مشاركة الاهتمامات والهوايات والنقاشات، والتي تمثل بدورها أساسا قويا لعلاقة طويلة المدى.

7 طرق لجذب شريكة ذكية

ولأن مسألة الجاذبية بين الشريكين طريق ذو اتجاهين، يتوجب على الرجل أن يعرف كيفية جذب شريكة حياة تتمتع بقدرات ذهنية عالية، إذ يعتبر تطوير الذات وسعة الاطلاع مهمين جدا لجذب النساء، حيث إنها تمنحك القدرة على مناقشة مواضيع متنوعة، وتمكنك من إظهار اهتمام حقيقي بالمواضيع التي تطرح في أثناء الحديث.

وتاليا السمات التي تفضلها النساء الذكيات: