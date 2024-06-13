كيف تعتنين ببشرتك بعد التعرض للشمس؟

عادة ما تتعرض البشرة للإجهاد بعد الاستمتاع بحمام شمس خلال فصل الصيف، حيث تتعرض للجفاف والتهيج والاحمرار بفعل الحرارة العالية والأشعة فوق البنفسجية.

ولمواجهة هذا الإجهاد، أوصت مجلة "ستايل بوك" الألمانية بتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس "أفتر سن"، والتي تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة، كما تعمل على التبريد والعناية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مستحضرات العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس عادة ما تحتوي على الألوفيرا، التي تعمل على التبريد والتهدئة وتعزيز تجديد البشرة المجهدة، والبانثينول (بروفيتامين بي 5)، الذي يعمل على الترطيب بشكل مكثف، ويساعد على التجديد.

وتشمل المواد الفعالة أيضا الجليسرين، الذي يعمل على ترطيب البشرة بشكل مكثف ويمنحها ملمسا مخمليا، وفيتامين إي، الذي يندرج ضمن مضادات الأكسدة القوية، والذي يعزز تجديد البشرة من ناحية، فضلا عن حمايتها من "الجذور الحرة" التي تُعجّل بالشيخوخة.

ويؤكد الخبراء أهمية أن تخلو مستحضرات العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس من المواد، التي قد تتسبب في الجفاف والتهيج مثل الكحول والمواد العطرية الاصطناعية والبارابين والكبريتات.