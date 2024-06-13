مرأة

كيف تعتنين ببشرتك بعد التعرض للشمس؟

Woman hand apply sunscreen on the beach
ينصح باختيار مستحضر العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس يحتوي على الألوفيرا ليعمل على الترطيب والتجديد (غيتي)
13/6/2024

عادة ما تتعرض البشرة للإجهاد بعد الاستمتاع بحمام شمس خلال فصل الصيف، حيث تتعرض للجفاف والتهيج والاحمرار بفعل الحرارة العالية والأشعة فوق البنفسجية.

after sun lotion
مستحضرات العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس "أفتر سن" تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة (الألمانية)

ولمواجهة هذا الإجهاد، أوصت مجلة "ستايل بوك" الألمانية بتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس "أفتر سن"، والتي تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة، كما تعمل على التبريد والعناية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مستحضرات العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس عادة ما تحتوي على الألوفيرا، التي تعمل على التبريد والتهدئة وتعزيز تجديد البشرة المجهدة، والبانثينول (بروفيتامين بي 5)، الذي يعمل على الترطيب بشكل مكثف، ويساعد على التجديد.

Smiling woman with eyes closed applying sunscreen in winter
الجليسرين يعمل على ترطيب البشرة بشكل مكثف ويمنحها ملمسا مخمليا (غيتي)

وتشمل المواد الفعالة أيضا الجليسرين، الذي يعمل على ترطيب البشرة بشكل مكثف ويمنحها ملمسا مخمليا، وفيتامين إي، الذي يندرج ضمن مضادات الأكسدة القوية، والذي يعزز تجديد البشرة من ناحية، فضلا عن حمايتها من "الجذور الحرة" التي تُعجّل بالشيخوخة.

ويؤكد الخبراء أهمية أن تخلو مستحضرات العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس من المواد، التي قد تتسبب في الجفاف والتهيج مثل الكحول والمواد العطرية الاصطناعية والبارابين والكبريتات.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية