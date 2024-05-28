منها تنورة الدانتيل والفستان الملفوف.. 3 تصاميم تناسب الجميع في صيف 2024

تتربع بعض قطع الملابس على عرش الموضة النسائية في صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة تنطق بالأناقة والفخامة.

إليك 3 قطع مميزة تواكب الموضة وتشكل إضافة لخزانة ثيابك:

تنورة دانتيل أبيض "ماكسي"

وأوضحت مجلة "جولي" الألمانية أن تنورة الدانتيل تأتي هذا الموسم بقصة طويلة "ماكسي"، وتكتسي باللون الأبيض لتضفي على المظهر طابعا ساطعا ومشرقا.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن تنورة الدانتيل الماكسي تمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقها، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال للمناسبات النهارية من خلال تنسيقها مع "تي شيرت" وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة مسائية أنيقة من خلال تنسيقها مع بلوزة ساتان وحذاء باليرينا ذي إبزيم بالكاحل.

الفستان الملفوف وإخفاء البطن الممتلئة

ويمثل الفستان الملفوف نجم الموضة النسائية في صيف 2024 ليناسب قوام المرأة من ناحية، ويمنحها إحساسا بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "إنستايل" أن الفستان الملفوف يمتاز بقصة ذات طيات خفيفة عند الوسط، الأمر الذي يعمل على إخفاء البطن الممتلئة، مما يجعله مناسبا لكل أشكال القوام.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان الملفوف يأتي هذا الموسم مصنوعا من خامة الجيرسيه المريحة، كما أنه يتألق بفتحة رقبة على شكل حرف "في" (V).

وتتنوع إمكانيات تنسيق الفستان الملفوف، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال تناسب الأنشطة النهارية المختلفة من خلال تنسيق الفستان الملفوف مع حذاء رياضي أو صندل.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة ملائمة للمناسبات المسائية من خلال تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال.

الفستان المناسب لإخفاء الخصر العريض

أخيرا، تواجه المرأة صاحبة الخصر العريض صعوبة في اختيار الفستان المناسب لقوامها بسبب شكل أرجلها.

لكن مجلة "جولي" أوضحت أن الفستان على شكل حرف "إيه" (A) يناسب صاحبات هذا القوام، إذ يمتاز بقصة ضيقة في الجزء العلوي من الجسم، ثم تأخذ في الاتساع بالاتجاه إلى أسفل، حيث تعمل هذه القصة على إخفاء الخصر العريض.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن أيضا ارتداء فستان ذي قصة واسعة مع تسليط الضوء على الوسط بواسطة حزام، مما يعمل على صرف النظر عن العيوب الجمالية.

ومن المهم أن يكون الفستان ذا خامة انسيابية كالشيفون أو الحرير، حيث تنسدل هذه الخامات بانسيابية ونعومة.

ومن المهم أيضا أن يكتسي الفستان بلون محايد وهادئ مثل الأسود أو الأزرق الداكن، مع الابتعاد عن الطبعات كبيرة الحجم والكرانيش (الكشكش) في الجزء السفلي من الجسم، نظرا لأن هذه التفاصيل تسلط الضوء على السمنة.

ولإطلالة أكثر رشاقة، ينبغي تنسيق الفستان مع حذاء ذي كعب عال، حيث إنه يعمل على إطالة الساقين، ومن ثم يبدو القوام أكثر نحافة، وتجعلك تبدين أكثر طولا.