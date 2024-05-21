الصندل المفتوح بأنواعه.. نجم موضة أحذية صيف 2024

يبدأ الاستعداد لفصل الصيف من راحة القدمين، وهو ما تحرص عليه الكثير من الشابات والنساء باقتناء الأحذية الصيفية المريحة والمعروفة باسم (الصنادل) والتخلي عن الأحذية الشتوية الثقيلة.

وتعد الصنادل المفتوحة الخيار المريح والأنسب لفصل الصيف، وظهرت أنواع عديدة منه خلال تطور صناعة الأحذية عبر الزمن. فالصندل نوع من الأحذية كان يرتديه الرومان والفراعنة قديما، ثم الروس والأتراك، ويصنع من جلد الحيوانات ويكون مفتوح الجوانب وذا فتحات كثيرة.

ومن أسمائه في البلدان العربية: شبشب، نعال، صندل الأصبع، ولكن الأخير يستعمل عادة في الحمامات ويكون مختلفا في التصميم.

فيما يلي أهم أنواع الصنادل التي تتصدر موضة صيف 2024:

الصندل المفتوح ذو الأربطة

يمثل الصندل ذو الأربطة نجم موضة الأحذية النسائية صيف 2024، ليمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار من ناحية وإحساسا بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "إيلي" الألمانية أنه يأتي هذا الموسم بأربطة حول الكاحل، مشيرة إلى أنه يمتاز بطابع صيفي للغاية حيث يعمل تصميم الأربطة على توفير تهوية جيدة للأقدام.

ألوان محايدة

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الصندل ذا الأربطة يكتسي هذا الموسم بألوان محايدة مثل الأسود والأبيض والبني والبيج، مشيرة إلى أنه يمكن مع هذه الموديلات تزيين أظافر القدم بطلاء أظافر ذي ألوان زاهية مثل الوردي والأزرق.

كما تتلألأ بعض الموديلات بألوان الميتالك البراقة مثل الذهبي لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تنطق بالفخامة.

ويأتي الصندل ذو الأربطة بنعل مسطح بسيط أو نعل من البلاتوه الضخم، في حين تتمتع الموديلات ذات الكعب العالي بطابع مفعم بالأنوثة.

إمكانيات التنسيق

وأشارت "إيلي" إلى أن الصندل ذا الأربطة يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه حيث يمكن تنسيقه مع فستان صيفي بسيط مصنوع من الكتان أو بنطال مصنوع من خامة طبيعية وذي قصة مترهلة ومريحة أو شورت.

كما يتناغم "ذو الأربطة" مع الإطلالات المسائية الفخمة حيث يمكن تنسيق موديل ذي كعب عال مع فستان أنيق.

عودة "الصيادين"

يمثل صندل الصيادين "فيشمان" نجم موضة الأحذية النسائية صيف هذا العام، ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومريحة في الوقت ذاته.

وأوضحت "فرويندين" الألمانية أن "الصيادين" يمتاز بأشرطة تستقر على ظهر القدم وتحيط بالأصابع، مشيرة إلى أن الفراغات بين الأشرطة توفر تهوية جيدة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن "الصيادين" يأتي هذا الموسم بنعل سميك ليمنح المرأة إحساسا بالاستقرار أثناء المشي من ناحية، ويُضفي على المظهر لمسة جاذبية وجرأة من ناحية أخرى.

ويظهر صندل الصيادين بموديلات متنوعة حيث يطل بموديلات ذات مقدمة مغلقة أو مفتوحة، في حين تتألق بعض الموديلات بكعب عال لمظهر أكثر أنوثة وأناقة.

كيفية التنسيق

أوضحت "فرويندين" أن صندل الصيادين يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وبلوزة صيفي.

كما يمكن الحصول على إطلالة مناسبة للشاطئ من خلال تنسيق صندل الصيادين مع بلوزة من الكتان وحقيبة وقبعة مصنوعتين من ألياف اللحاء.