كيف تصنعين بدائل المنظفات المنزلية بمكونات طبيعية آمنة؟

على الرغم من امتلاء المتاجر والأسواق بمنتجات تنظيف تزعم أنها "طبيعية" أو خالية من "المواد الكيميائية"، فإن معظم مستحضرات العناية بنظافة المنزل تحتوي على مركبات تضر بصحتك وصحة أسرتك عند ملامستها أو استنشاقها.

وتُعد المنظفات الآمنة المصنوعة في المنزل بديلا أفضل من المواد الكيميائية المكوِّنة لمواد التنظيف الاعتيادية، فهي سهلة الصنع وصديقة للبيئة وأقل ضررا بصحة الإنسان.

كما يمكن التحكم في قوة المنظفات المنزلية بسهولة عبر تغيير المكونات، وذلك لضمان تنظيف عميق وآمن لكل جزء في منزلك، بداية من أسطح الطاولات والخزائن، ووصولاً إلى الأرضيات والمفروشات.

أضرار المنظفات الكيميائية

قبل البدء في استخدام المنتجات الجاهزة، من الضروري معرفة مخاطر المنظفات الكيميائية وتأثيرها على الصحة.

إذ كشفت الدراسات أن المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها عند استخدام مواد التنظيف تسهم في حدوث مشاكل مزمنة في الجهاز التنفسي، وتسبب ردود فعل تحسسية وصداعا، علاوة على زيادة مخاطر الإصابة بالسرطانات وتشوّه الأجنة على المدى البعيد.

واتضح بالتجارب العلمية أن تلف الرئة لدى من يستخدم منظفات منزلية شائعة ورئتي من يدخن السجائر لمدة طويلة "كان متقاربا".

لذلك يضمن تحضير هذه المستحضرات في المنزل اختيار المكونات بعناية، وتقليل احتمال التأثير الصحي على جسمك وجميع أفراد بيتك مع كل استخدام.

منظف ​​منزلي سريع لجميع الاستخدامات

يعدّ محلول التنظيف المنزلي المتعدد الاستخدام آمنًا لمعظم الأسطح باستثناء الزجاج، وهو قادر على تنظيف الأتربة والبقع البسيطة.

كل ما ستحتاجين هو:

3/4 كوب من الماء.

ربع كوب من الكحول.

5 إلى 10 قطرات من زيت النعناع أو الليمون أو البرتقال العطري.

1 رشة من صابون الأطباق الطبيعي.

زجاجة بخاخ.

للتحضير: صبّي جميع المكونات في زجاجة بخاخ، وحركيها وهزّيها جيدا قبل الاستخدام، ثم رشّي على السطح الذي ترغبين في تنظيفه، وامسحي بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

يمكنك استخدام هذا المنظف الآمن لجميع الأسطح باستثناء الأخشاب والمرايا.

مزيل الشحوم المتعدد الأغراض

يزيل هذا المستحضر آثار الدهون عند استخدامه على أسطح تحضير الطعام في مطبخك، أو على سطح الموقد. ولكي تعديه ستحتاجين إلى ما يلي:

2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من الصابون القشتالي الطبيعي.

1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز (بيكينغ صودا).

زجاجة بخاخ.

للتحضير: صبّي جميع المكونات في زجاجة البخاخ، وهزيها جيدا عند الاستخدام، ثم رشيه على السطح وامسحيه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة أو إسفنجة تنظيف.

منظف الحمام

للحصول على حمام يلمع من النظافة، ضعي القليل من الخل الأبيض في الحوض أو داخل المرحاض، ثم رشي كمية سخية من بيكربونات الصودا مع نحو 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك.

اتركي المزيج لبضع دقائق، ثم افركيه بليفة خشنة أو بالفرشاة المخصصة للمرحاض، واسكبي الماء للتخلص من جميع الأوساخ.

يمكن استخدام المزيج نفسه على الأسطح المتسخة أو المصابة بعلامات تكلّس المياه في الحمام، واتركيه لبضع دقائق قبل مسحه لكي يتفاعل جيدا.

منظف المرايا والأسطح الزجاجية

عند تنظيف المنزل، غالبا ما يكون تلميع الأجزاء الزجاجية والنوافذ والمرايا أمرا صعبا بسبب سهولة تجمع الأتربة عليها، وتتسبّب المنظفات في بعض البقع والبصمات على هذه الأسطح.

لذلك يكمن السر في استخدام الخل. فقط امزجي معيارا واحدًا (معلقة واحدة) من الخل الأبيض مع 4 معايير من الماء وضعيها في بخاخ، واستخدميه المزيج على النوافذ أو المرايا لتلميعها وتنظيفها.

يمكنك أيضا إضافة بعض القطرات من الزيوت العطرية للحصول على رائحة منعشة. وفي حال استخدامه خلال يوم صيفي حار، قد يكون من الأفضل إضافة ملعقتي طعام من الكحول للبخاخ لضمان عدم حدوث بقع أو خطوط على أسطح الزجاج.

مستحضر لتنظيف الغبار والأرضيات

لأن الغبار معضلة كل منزل، خاصة خلال فصل الصيف، ستحتاجين إلى بخاخ للتأكد من أن أسطح بيتك خالية من الأوساخ ونظيفة، ووقايتها من تجميع الأتربة بسهولة.

كل ما ستحتاجينه لتحضير هذا المنظف هو ملعقة كبيرة من الصابون القشتالي الطبيعي الخالي من العطور والألوان، إضافة إلى 15 قطرة من زيت الليمون العطري أو اللافندر، ثم قومي بتذويبها في كوبين اثنين من الماء.

تُمزج المكونات في زجاجة بخاخ وتُرج جيدا حتى تمتزج، واستخدميه المزيج إما برشّه على قطعة قماش نظيفة ومسح السطح الذي تودين تنظيفه، وإما رشيه على السطح مباشرة قبل المسح.

كذلك يمكن استخدام هذا المستحضر في تنظيف الأرضيات المصنوعة من السيراميك أو البلاط.

مستحضر تلميع الأثاث الخشبي

الأثاث الخشبي، مثل طاولات التلفزيون والقهوة أو حتى الكراسي والدواليب، تحتاج لمنظفات معينة لضمان عدم تضرر الخشب وتغيُّر لونه، أو كشط طبقته الخارجية اللامعة. لذلك حضري منظف الأخشاب منزلي الصنع باستخدام:

¾ كوب من زيت الزيتون.

¼ كوب من الخل الأبيض.

30 قطرة من زيت عطري من اختيارك (مثل الليمون أو البرتقال أو اللافندر).

تُمزج المكونات في زجاجة بخاخ، وتُرج بقوة قبل الاستخدام.

رشّي مباشرة على الأثاث الخشبي، ثم لمعّيه بقطعة قماش نظيفة وجافة.

منظّف بقع السجاد والمفروشات

من الضروري استخدام منظفات السجاد لإنقاذ المفروشات من الحوادث المحتملة عند اللزوم، خاصة في المنازل التي يعيش فيها أطفال صغار أو حيوانات أليفة.

ويمكن ذلك من دون استخدام مواد كيميائية ضارة، وذلك من خلال رش البقعة بصودا الخبز وتركها لمدة 10 دقائق تقريبا، ثم نظفيها بالمكنسة اليدوية (المقشة) أو الكهربائية.

بعد ذلك، قومي بخلط ملعقة كبيرة من صابون الأطباق التقليدي مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وكوبين من الماء الدافئ.

وباستخدام إسفنجة طرية، نظفي أثر البقعة وامسحي بقطعة قماش جافة.

كرري ذلك حتى تختفي البقعة تماما. ويمكن استخدام المستحضر نفسه لتنظيف بقع المفروشات مثل الأسرّة والأرائك وغيرها.