لماذا تحمل الحقائب النسائية الفاخرة أسماء المشاهير؟

على مدار عقود مضت، سعت بيوت الأزياء العالمية إلى توطيد علاقتها بالمشاهير للترويج لتصميماتها، ولطالما اختارت الشخصيات النسائية اللامعة للإعلان من خلالهن عن قطعهم المميزة لجذب النساء، خاصةً ممن لديهن تأثير على الذوق العام بين المستهلكين.

وهناك قائمة طويلة من النجمات اللواتي أسهمن في تحقيق شهرة وأرباح طائلة لعدد من دور الأزياء والمصممين بمجرد ظهورهن بتصميماتها، حتى أصبحت أغلى وأشهر تصميمات الحقائب النسائية تحمل أسماء المشاهير، بل وتروي قصة خاصة وراء كل حقيبة.

وفي السطور التالية سنكشف قصص هذه الحقائب المثيرة التي ما زالت تتربع على عرش الموضة على مر العقود.

جاكي كيندي والحقيبة البوهيمية

كانت السيدات الأوليات يعرفن بحمل الحقائب الرسمية، والتي كانت تحمل توقيع بيوت الأزياء الكلاسيكية مثل شانيل وديور، حتى جاءت السيدة الأولى في أميركا جاكي كيندي لتعلن تمردها بأسلوبها الذي كان يمزج بين العصرية والرقي.

ولأنها بدأت رحلتها تحت ظلال البيت الأبيض وهي في الـ23 من عمرها فقط، كان طبيعيا أن تحمل إطلالاتها الأسلوب البوهيمي الذي انتشر على ساحة الموضة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

ومن هنا بدأ ظهورها المتكرر بحقائب دار غوتشي الإيطالية التي كانت تعرف باسم "فيفتز كونستانس" (Fifties Constance) ليتم تغير اسمها تجاريا إلى حقيبة "غوتشي جاكي 1961″، وما زالت هذه الحقيبة رائجة حتى الآن والأكثر انتشارا عبر محركات البحث.

غريس كيلي وجين بيركن نجمات أغلى حقائب العالم

النجمة الأميركية وأميرة موناكو "غريس كيلي" هي واحدة من أبرز أيقونات الموضة في العالم، وما زالت إطلالاتها مصدر إلهام للكثير من مصممي الأزياء العالميين، ولكن ربما يجهل البعض أنها كانت كلمة السر وراء حقيبة دار هيرميس الفرنسي الشهيرة، التي يطلق عليها اسم "كيلي"، والتي كانت من قبل تحمل اسم "حقيبة البريد" (Sac a Depeches).

وتعد أول حقيبة تطلقها الدار، وقام بتصميمها إميل موريس هيرميس برفقة إيتوري بوغاتي عام 1923 لتناسب متطلبات زوجة هيرمس معتمدين على البساطة باستخدام جلود التماسيح وغيرها من الجلود الطبيعية.

وظلت الدار تضيف بعض التعديلات عليها حتى خرجت النسخة التي أُطلق عليها اسم "حقيبة سفر" (Sac a main de Voyage) التي ظهرت بها غريس كيلي في فيلم "القبض على لص" (To Catch a Thief) عام 1955.

ولكن لم تحقق الحقيبة انتشارا وتفاعلا يدفع إلى تغيير اسمها لاسم النجمة الأميركية، إلا في الستينيات من القرن الماضي وبعدما أصبحت غريس كيلي، أميرة موناكو بموجب زواجها من الأمير رينيه الثالث.

وقد تعمدت إخفاء حملها بواسطة وضع الحقيبة على بطنها لتصبح الحقيبة حديث العالم وتتهافت عليها سيدات الطبقة المخملية حول العالم، حتى وصلت مدة الانتظار للحصول على واحدة منها إلى أكثر من عام.

أما بالنسبة لحقيبة "بيركن" فالصدفة البحتة كانت السبب في إنتاجها، وهذا بعدما التقى الرئيس التنفيذي للدار "جان لويس دوماس" النجمة الإنجليزية ذات الأصول الفرنسية الراحلة جين بيركن على متن إحدى الطائرات عام 1983>

وكانت معروفة آنذاك بحملها لمقتنياتها في سلة مصنوعة من الخوص، لذلك كانت مرتبكة بأشيائها في هذه الرحلة، فطلب منها دوماس أن تصمم حقيبة يد تتناسب مع احتياجات السيدات العصريات وبالفعل قامت بتصميمها وطورتها مع فريق الدار، حتى أبصرت الحقيبة النور عام 1984.

وأحدثت ضجة في عالم الموضة، لتصبح رمزا من رموز الثراء حتى وقتنا الحالي، وتتهافت السيدات على اقتنائها، خاصةً من المشاهير مثل نجمات التلفزيون الواقع كريس وابنتها كايلي جينير وجينيفر لوبيز إلى جانب عارضات الأزياء هيدي كلوم وكيت موس وغيرهما.

في حين أنها تعد أغلى حقيبة في العالم، وقد يصل سعر الواحدة منها إلى مليوني دولار أميركي، خاصةً مع الإصدارات المحدودة، وهذا يرجع إلى تصنيعها يدويا بالكامل حيث لا تقل مدة تصنيع الحقيبة الواحدة عن 46 ساعة، ويستخدم في تصنيعها أفخم أنواع الجلود مثل "التوغو والإبسوم إلى جانب جلود النعام والتمساح".

كما وضعت الشركة سياسات خاصة لكي لا تفقد "هيرميس بيركن" رونقها، حيث ينتج منها 70 ألف حقيبة فقط لذلك قد تصل مدة الحصول عليها إلى عامين في بعض الأحيان.

كما أن الشركة تدرس الوضع الاجتماعي والمادي لكل المتقدمات على طلبها، لذلك أصبحت الأكثر طلبا في سوق الحقائب الفاخرة، حيث ترتفع مبيعاتها سنويا إلى أكثر من 24%، ومن هنا صار الاستثمار فيها أفضل من الذهب.

وعلى صعيد آخر تبرأت الراحلة جين بيركن من الحقيبة وصرحت لجريدة "تليغراف" (Telegraph) بأنها طالبت الشركة بضرورة إزالة اسمها من على الحقيبة بحجة أنها لا تفضل حملها بسبب ثقل وزنها.

إلى جانب زعمها أن مصنّعيها يستخدمون أساليب وحشية في نزع جلود التماسيح التي تصنع منها الحقيبة، وهو ما نفته شركة هيرميس تماما، وجاء ذلك في ظل حصول بيركن على أرباح تتجاوز الـ300 ألف دولار سنويا من مبيعات الحقيبة الفاخرة.

ديانا بين ديور وغوتشي

تعتبر أميرة ويلز الراحلة ديانا هي مرجع لكل عاشقات الموضة الراقية حتى اليوم، بالرغم من مرور أكثر من عقدين على رحيلها، وذلك يرجع إلى أنها كانت سابقة لعصرها.

ومن جانبه استغلت دار غوتشي الإيطالية الدعاية المجانية التي منحتها لها الأميرة ديانا بشكل غير مقصود من خلال ظهورها عام 1991 بإحدى حقائب "التوت" Tote المصنوعة بيد من خشب البامبوو وهي الفترة التي شهدت على تمردها على صعيد الأزياء عقب انفصالها عن الملك تشارلز الثالث،.

وبالرغم أن الدار لم تطلق عليها اسم ديانا بشكل رسمي حينها، فإنها عرفت بين المستهلكين باسم "غوتشي ديانا" حتى جاء المدير الإبداعي السابق للدار إليسندرو ميكائيل بطرح تشكيلة محدودة من الحقيبة عام 2021 لتحمل رسميا اسم ديانا، دوقة ويلز.

كما كان لديانا فضل آخر على دار ديور الفرنسية العريقة، فمن لا يعرف حقيبة "ليدي ديور" (Lady Dior) التي تعد الأشهر في تاريخها، وهي من بين أكثر التصميمات مبيعا لكونها تناسب كل النساء، وسميت الحقيبة بهذا الاسم، بعد أن أهدتها السيدة الأولى الفرنسية برناديت شيراك للأميرة ديانا عند زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس عام 1995.

ولم تكن الحقيبة غزت الأسواق آنذاك وكان من المفترض أن تصدر باسم "المفضلة" (Chouchou) إلا أن وقوع الأميرة الراحلة في حبها، دفع الدار لتغيير اسمها إلى "ليدي ديور"، وما زالت تطرح بإصدارات مختلفة كل عام حتى الآن.