إحدى أصعب مهام الأمهات.. كيف تحضرين ابنتك للدورة الشهرية؟

يعد البلوغ إحدى المراحل الحساسة في حياة الفتيات، مما يستوجب تسليحهن بقدرٍ كافٍ من الوعي قبل الوصول إلى مرحلة الحيض حتى لا تتحول إلى تجربة مؤلمة أو صادمة.

ويشدد الخبراء على أن التوعية من شأنها أن تساعد الفتاة في تقبل هذا التغيير الهام في حياتها والتعامل معه بنضج، إلا أن الحديث حول هذه المرحلة يبقى تحدياً صعباً بالنسبة للكثير من الأمهات.

ما علامات الدورة الأولى؟

قبل الحديث عن أفضل طرق توعية الفتاة وتحضيرها للدورة الشهرية، لا بد من استعراض العلامات الجسدية لقرب الدورة الشهرية أولاً.

موقع "هيلث شوتس" أكد صعوبة التنبؤ بموعد بدء الدورة الشهرية، إلا أنه تحدث عن مجموعة علامات أبرزها:

العمر: تبدأ الدورة الشهرية عادة في سن العاشرة تقريبًا، لكن هذا قد يختلف من فتاة لأخرى. وقد تعاني بعض الفتيات من البلوغ المبكر، بينما قد تعاني أخريات من البلوغ المتأخر. وقد يتأثر ذلك بعوامل متعددة بما في ذلك الوراثة والهرمونات وتكوين الجسم والصحة والبيئة. وقد يحدث في أي وقت بين عمر 8 و14 عامًا، وهو يشير إلى الانتقال من فترة الطفولة إلى مرحلة البلوغ.

تبدأ الدورة الشهرية عادة في سن العاشرة تقريبًا، لكن هذا قد يختلف من فتاة لأخرى. وقد تعاني بعض الفتيات من البلوغ المبكر، بينما قد تعاني أخريات من البلوغ المتأخر. وقد يتأثر ذلك بعوامل متعددة بما في ذلك الوراثة والهرمونات وتكوين الجسم والصحة والبيئة. وقد يحدث في أي وقت بين عمر 8 و14 عامًا، وهو يشير إلى الانتقال من فترة الطفولة إلى مرحلة البلوغ. نمو الثدي: يبدأ الثدي في النمو والتضخم قبل عامين على الأقل من الدورة الشهرية الأولى. وقد تواجه الفتيات طفرة مفاجئة في النمو قبل عام على الأقل من أول دورة شهرية. وترجع هذه التغييرات بشكل رئيسي إلى زيادة مستويات هرمون الأستروجين كما قد تبدأ في الشعور بالألم في منطقة الثدي.

يبدأ الثدي في النمو والتضخم قبل عامين على الأقل من الدورة الشهرية الأولى. وقد تواجه الفتيات طفرة مفاجئة في النمو قبل عام على الأقل من أول دورة شهرية. وترجع هذه التغييرات بشكل رئيسي إلى زيادة مستويات هرمون الأستروجين كما قد تبدأ في الشعور بالألم في منطقة الثدي. تغيرات الجلد: قد تؤدي بداية البلوغ إلى حدوث تغييرات معينة على البشرة. فقد تلاحظ الفتاة ظهور المزيد من البثور أو مشاكل حب الشباب ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج الزهم، وهي مادة دهنية قادرة على سد المسام. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل الجلد.

قد تؤدي بداية البلوغ إلى حدوث تغييرات معينة على البشرة. فقد تلاحظ الفتاة ظهور المزيد من البثور أو مشاكل حب الشباب ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج الزهم، وهي مادة دهنية قادرة على سد المسام. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مشاكل الجلد. تقلب المزاج: عندما تكون الفتاة على وشك أن تشهد بداية أول دورة شهرية لها قد تعاني من تقلبات مزاجية وإرهاق، وهي أعراض ما قبل الدورة الشهرية التي تشكو منها معظم النساء طوال فترة الدورة الشهرية. كما قد تواجه المزيد من القلق أو الحزن أو نمط مضطرب من النوم.

ما الأعراض الطبيعية للدورة الشهرية؟

من الطبيعي أن تواجه الفتاة بعض الأعراض كجزء من متلازمة ما قبل الحيض قبل بدء الدورة الشهرية أو خلالها أو بعدها، والتي ذكرها موقع "هيلث لاين":

تشنجات البطن: تسمى تشنجات البطن أيضًا بعسر الطمث الأولي، وهي من الأعراض الشائعة للدورة الشهرية. وقد تبدأ في الأيام التي تسبق الحيض وتستمر لعدة أيام أو أكثر بمجرد بدء الدورة الشهرية. وقد تتراوح شدة التشنجات من آلام خفيفة بسيطة إلى ألم شديد تمنع من ممارسة الحياة بشكل معتاد.

تسمى تشنجات البطن أيضًا بعسر الطمث الأولي، وهي من الأعراض الشائعة للدورة الشهرية. وقد تبدأ في الأيام التي تسبق الحيض وتستمر لعدة أيام أو أكثر بمجرد بدء الدورة الشهرية. وقد تتراوح شدة التشنجات من آلام خفيفة بسيطة إلى ألم شديد تمنع من ممارسة الحياة بشكل معتاد. الانتفاخ: إذا شعرت أن بطنك ثقيل أو أنك لا تستطيعين إغلاق سحاب الجينز قبل أيام من الدورة الشهرية، فأنت مصابة بانتفاخ الدورة الشهرية. ويمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات هرمون الأستروجين والبروجستيرون إلى احتفاظ جسمك بكمية أكبر من الماء والملح أكثر من المعتاد. وينتج عن ذلك شعور بالانتفاخ. وتتعافى العديد من النساء من هذه الأعراض بعد يومين إلى 3 أيام من بدء فترة الحيض.

إذا شعرت أن بطنك ثقيل أو أنك لا تستطيعين إغلاق سحاب الجينز قبل أيام من الدورة الشهرية، فأنت مصابة بانتفاخ الدورة الشهرية. ويمكن أن تؤدي التغيرات في مستويات هرمون الأستروجين والبروجستيرون إلى احتفاظ جسمك بكمية أكبر من الماء والملح أكثر من المعتاد. وينتج عن ذلك شعور بالانتفاخ. وتتعافى العديد من النساء من هذه الأعراض بعد يومين إلى 3 أيام من بدء فترة الحيض. آلام أسفل الظهر: تؤدي تقلصات الرحم والبطن إلى حدوث تقلصات عضلية في أسفل الظهر. وقد تعاني بعض الفتيات من آلام شديدة في أسفل الظهر أثناء الدورة الشهرية، بينما تشعر أخريات بألم خفيف في ظهورهن.

تؤدي تقلصات الرحم والبطن إلى حدوث تقلصات عضلية في أسفل الظهر. وقد تعاني بعض الفتيات من آلام شديدة في أسفل الظهر أثناء الدورة الشهرية، بينما تشعر أخريات بألم خفيف في ظهورهن. صعوبة في النوم: قد تؤثر أعراض الدورة الشهرية مثل التشنجات والصداع وتقلب المزاج على النوم، فيصبح الخلود إلى النوم أو مواصلته أمراً صعباً. كما أن درجة حرارة الجسم يمكن أن ترتفع بشكل طفيف مما يؤثر على جودة النوم.



كيف ومتى أكلم ابنتي عن الدورة الشهرية الأولى؟

تتساءل بعض الأمهات بقلق وحيرة: كيف ومتى أتكلم مع ابنتي عن الدورة الشهرية؟

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