لماذا عليك التوقف عن استخدام كريم وغسول الأطفال؟

أطلقت إحدى العلامات التجارية الشهيرة نهاية العام الماضي خط إنتاج للعناية ببشرة الأطفال، كما أعلن واحد من أكبر متاجر تسويق مستحضرات التجميل في يناير/كانون الثاني الماضي عن توافر منتجات عناية بالبشرة للأطفال والمراهقين.

وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع عمر الجمهور المستهدف لمنتجات التجميل، إلى أن أصبح الأطفال جزءا من جمهور شركات مستحضرات التجميل، في تجارة متضخمة تصل قيمتها، إلى 390 مليون دولار عام 2024، وفق موقع "ستاتيستا" للإحصاءات. واحتلت مصر المرتبة السابعة بين الدول الأكثر استخدامًا لمستحضرات العناية ببشرة الأطفال.

يمثل الأطفال بين سن سنة و4 سنوات نحو ربع المصابين بالتهاب الجلد التأتبي (إكزيما) وفقًا للتقرير العالمي للإكزيما، لعام 2022.

ويشيع تشخيص الأطفال بالتهاب الجلد والحساسية في سن مبكرة، وعادة ما يشخص الطفل نفسه بالمرضين، ويدل هذا على احتمالية معاناته التهاب الأنف التحسسي والربو.

وقد يكون السبب وراثيا، وقد ينتج عن إفراطك بالعناية به. وقد ربط باحثون، من قسم الأمراض الجلدية جامعة أوريغون للصحة والعلوم، بين استخدام الأم منتجات العناية ببشرة الطفل، وإصابته بالإكزيما، لدى من هم أقل من عمر 6 سنوات.

ولم يحدد الباحثون مسؤولية مكونات بعينها عن إصابات الأطفال، لكن حذروا من الاستخدام المتكرر للمرطبات لأنها تضر حاجز الجلد.

لا يتوقف الضرر عند الإصابة بالإكزيما المزمنة، فقد يمتد لاحتمالية التعرض لمسببات الحساسية الغذائية من خلال الجلد، بمجرد لمسه مكونات محفزة للحساسية، وبالأخص في الشهور الأولى، فتحتوي غالبية منتجات بشرة الأطفال الطبيعية على منتجات غذائية، مثل: حليب الماعز، وحليب البقر، واللوز، والشوفان، وجوز الهند، والفول السوداني. وربط باحثون، من قسم حساسية الأطفال، كلية كينغز لندن بين التهاب الجلد وضعف حاجزه، وبين الإكزيما.

ووصف الباحثون الأكزيما بالخطوة الأولى في تكوين الجسم حساسية الطعام، وكان الأطفال الذين عانوا الإكزيما الخفيفة قبل عمر عام، أكثر عرضة لحساسية الطعام بـ3 أضعاف عن غيرهم، أما إذا اشتدت حدة الإكزيما، فترتفع الاحتمالية إلى 6 أضعاف.

وقد انحصر تعرض الأطفال لمسببات الحساسية في سن صغيرة في لبن الأم، والتعرض البيئي، حتى فحص باحثون من كليات طب أميركية وبريطانية أطفالًا بين الخامسة والسابعة، دهنت أمهاتهم بشرتهم خلال السبعة أشهر الأولى من حياتهم بكريم يحتوي على زيت أراكيس المستخلص من الفول السوداني، وأحد مكونات كريمات شهيرة لالتهاب الحفاضات.

وتحقق الباحثون من أن تعرض جلد الطفل لبقايا الفول السوداني حفز الاستجابة التحسسية في خلايا جسمه، وزاد خطر التشخيص بحساسية الفول السوداني في وقت لاحق من حياته بنسبة 90%.

وقد أثارت النتائج السابقة قلقًا حول منتجات عناية ببشرة الأطفال، لذلك قرر باحثون بكلية الطب جامعة فيلنيوس، عام 2020، مراجعة ملصقات 276 منتجًا للأطفال، للتحقق من احتوائهم على مسببات الحساسية، مثل: الحليب، والبيض، والقمح، والصويا، والشوفان، والفول السوداني، والسمسم.

ورصد الباحثون وجود 156 مسببًا للحساسية، في 40% من منتجات بشرة الأطفال، وارتفعت نسب المكونات المسببة للحساسية في منتجات وصفها المعلنون بأنها "طبيعية" أو "عضوية" وكان سعرها أغلى من مستحضرات أخرى آمنة.

حذر حساب الجمعية البريطانية لأطباء الجلد -على منصة "إكس" في فبراير/شباط الماضي- من استخدام المراهقات مستحضرات عناية بالبشرة، لأنها قد تضر بشرتهن.

لكن، وإن وقع اللوم على شركات العناية بالبشرة في عدم تحديدها الفئة العمرية المستهدفة، فإننا بتنا نصطدم بإعلانات كريمات وغسول بشرة للأطفال من سن 3 سنوات.

Open communication between children and parents is needed to channel this enthusiasm for skincare in a healthy way – some products may be harmful to young skin.https://t.co/ui6L76t6LT

— The British Association of Dermatologists (@HealthySkin4All) February 28, 2024