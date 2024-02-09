بشرة صحية بلا تجاعيد.. 5 نصائح لتعطيل عجلة الزمن

تتطلب العناية بالبشرة حرصا ومتابعة شبه يومية للحفاظ على نضارتها وتجنب ظهور علامات تقدم العمر، التي تعد بمثابة جرس إنذار مبكر للنساء يمهد لظهور التجاعيد العميقة على الوجه والجسم.

وضح تقرير "عيادات كليفلاند" الفرق بين الخطوط الرفيعة والتجاعيد، فالخطوط مرحلة أولى من التجاعيد، وتظهر عند الجبهة، وحول العينين والفم، عندما نضحك أو نعبس، ولا تتخطى الطبقة السطحية من الجلد، لذلك يسهل علاجها بالترطيب، وتقليل الحركات التعبيرية المتكررة.

وينصح تقرير لموقع "هيلث لاين" بتجنب استخدام المقشرات الكيميائية لعلاج الخطوط الرفيعة، والاكتفاء بترطيب البشرة، وشرب الماء.

أما التجاعيد فتعد علامة على تقدمكِ في السن، ونتيجة لتلف ألياف الكولاجين، وترقق الجلد، حتى تضعف مقاومته للجاذبية، ويتهدل. وتظهر التجاعيد على هيئة طية عميقة في أي مكان في الجسم، ولا تحتاج علاجًا إلا إذا ظهرت مبكرًا.

وقد تظهر الخطوط الرفيعة على جلد الوجه، والرقبة، والذراعين، بعد سن 25، وتصير أوضح في منتصف وأواخر الثلاثينيات، أو قبل ذلك، اعتمادًا على درجة عنايتكِ ببشرتكِ، أما التجاعيد فتظهر بين سن 40 و55 عامًا، في أي مكان بالجسم.

كيف تبطئين تكون التجاعيد؟

لا مفر من شيخوخة الجلد، حيث يقل إنتاج الجسم للكولاجين طبيعيًا بعد سن 25، لكن هناك عدة تدابير وقائية للحفاظ على مرونة بشرتكِ أطول وقت ممكن، مثل:

الحماية من الشمس

يعد واقي الشمس أقصر وسائلكِ لحماية جلدكِ من التجعد، فأكد تقرير "المعهد الأميركي للشيخوخة" مسؤولية أشعة الشمس الفوق البنفسجية عن فقد الجلد مرونته، بمرور العمر.

لذلك واظبي على دهن كريم بعامل حماية من الشمس أعلى من 15، قبل الخروج بنصف ساعة، وإعادة دهنه كل ساعتين، وكلما تعرقت، أو بعد مسح الجلد.

تثبيت الوزن

يشبه الجلد شريطًا مطاطيًا، يتفكك إذا تمدد مرارًا، ويفقد مرونته القديمة، ويتهدل بالنهاية، وهكذا تتباطأ قدرة خلايا الجسم على إنتاج بروتينات الكولاجين، وتتشكل التجاعيد.

أما إذا قررت فقدان وزنا، فينصح موقع "هيلث لاين" بألا تفقدي 15-20% من وزنكِ دفعة واحدة، إذا تخطيتِ سن الـ30، كي لا تصابين بشيخوخة مبكرة للجلد، أو ما يشيع تسميته بـ"وجه أوزيمبك"، نسبة إلى أدوية التخسيس السريع.

ترطيب البشرة

تتعرض البشرة الجافة لتجاعيد مبكرة عن غيرها، لذلك ينصحكِ تقرير "مركز ويكسنر الطبي"، بجامعة أوهايو، باختيار مرطب عالي الجودة، وغني بحمض الهيالورنيك، ودهنه يوميًا، مع الإكثار من شرب الماء للحفاظ على الترطيب الداخلي للبشرة.

الرفق بالجلد

تجنبي النوم على الجنبين، لكي لا تضغطي على جلد الوجه، واعتادي النوم على ظهركِ، وفكري في شراء أغطية وسائد وملاءات حريرية، لتقليل احتكاك الجلد.

وكذلك فإن فرك الجلد لتجفيفه من الماء يعد ضغطا على البشرة، ناهيك عن مقشرات الصنفرة، وأقنعة إزالة الرؤوس السوداء. ويمكن تجفيف الجلد بالتربيت عليه بمناديل ورقية، وتقشير الجلد الميت كيميائيًا، ووقف المنتجات التي تشعركِ بوخز، ما لم يصفها طبيبكِ.

حياة صحية

أكد تقرير "الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية" قدرة السكر والدهون على تعجيل الشيخوخة، وقدرة الخضراوات والفاكهة الطازجة على منع ذلك الضرر.

أشار التقرير إلى نتائج دراسات أقرت بتحسين التمارين الرياضية للدورة الدموية، وكفاءة الجهاز المناعي، مما قد يمنحكِ بشرة أكثر إشراقًا.

كيف تتقبلي خطوط الوجه وتجاعيده؟

اعتني بنفسك

لا تساعدك النصائح السابقة على إبطاء تأثير السن على جلدك وحسب، بل إنها خطوات فعالة للتصالح مع خطوط وجهكِ، فالعناية الشخصية، والأكل بوعي، والتريض، من أشكال اليقظة الذهنية، التي ثبتت قدرتها على تخفيف مشاعر التوتر والاكتئاب، من خلال تحويل تركيزكِ عما يقلقك، إلى ما يمكنك السيطرة عليه، في خطوة نحو التصالح مع نفسك، والاستمتاع باللحظة الحالية.

قاومي قلقك

هناك طرائق عدة لمقاومة القلق، عليكِ تجربتها، قبل التوجه إلى طبيب نفسي، مثل: ممارسة تمارين التنفس أثناء دهن الجلد بالمرطبات، أو الاستحمام، كما يمكنكِ ممارسة التعاطف مع ذاتك، بالنظر إلى نفسك في المرأة، ومدح ما ترين، وتجنب الحديث سلبًا عن جسمك، أو الحكم عليه.

التدوين اليومي

ينصح موقع "سيكولوجي توداي" بتقدير الجسم، من خلال الامتنان للنعم الإلهية وما يحمله الجسم من مهام يومية، والاعتذار لنفسك عن أي ضرر لحق بجسمك يومًا، وتحدثي إلى نفسك بلطف وتقبل مثلما تتحدثين مع صديقتك، وافخري بتجربتك في الحياة، لتعزيز تقبلك لنفسك.

اقتدي بنماذج واقعية

إن التركيز على المظهر، ومقارنة نفسك بالأخريات يضر صحتك، لذلك تجنبي متابعة الفنانات المهووسات بعمليات التجميل، أو عارضات الأزياء المتقدمات في السن، لأنهن لا يمثلن المرأة العادية أبدًا، وقد يتحقق تحدي معايير الجمال المجتمعية من خلال متابعة نساء يجسدن صفات مثل: القوة، والحكمة، والشجاعة، والعطاء، وسمات تتجاوز المظهر الجسدي.

قاومي هوس التجميل

تجنبي إجراء أي تغيير جراحي ودائم في مظهرك، فهناك إجراءات غير جراحية لاستعادة شباب البشرة، يقترحها عليك موقع "كلية الطب بجامعة هارفارد"، مثل: استخدام مرطبات غنية بفيتامين "أ"، والحقن لعلاج الخطوط التعبيرية، وحقن حمض الهيالورونيك، وتحفيز الكولاجين وإزالة التصبغات بأجهزة الليزر.