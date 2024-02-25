كيف تساعد طفلك على التعبير عن مشاعره بصدق ودون خوف؟

يعد التعبير عن المشاعر من المهارات الضرورية لتطور الطفل ونموه الشخصي والاجتماعي والعاطفي، إذ يساعده ذلك على فهم نفسه وفهم الآخرين، إلى جانب المساهمة في تنمية قدراته ومهاراته المختلفة.

تقول خبيرة الصحة النفسية الدكتورة نتالي الحاج للجزيرة نت، إنه "عندما يظهر الآباء مشاعرهم بشكل صريح وصادق، فإنهم يعلمون أطفالهم أن المشاعر طبيعية ومقبولة. وعندما يظهر الآباء كيفية التعامل مع المشاعر بطريقة صحية، فإنهم يساعدون أطفالهم على تعلم كيفية القيام بذلك أيضا".

وتستغرق عملية تشجيع الأطفال على التحدث عن مشاعرهم بصراحة بعض الوقت والجهد، وتستعرض الدكتورة الحاج بعض الطرق العملية والبسيطة لمساعدتهم على التعبير إلى جانب أبرز الإيجابيات:

فهم الذات: عندما يفهم الأطفال أنفسهم بشكل أفضل، فإنهم يتعلمون كيفية التعبير عن مشاعرهم والتعامل معها بطريقة صحية، فإن ذلك يساهم بتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وقد يحتاج الأطفال للمساعدة في التعبير عن مشاعرهم، لذا يمكن استخدام الأدوات التعبيرية مثل الرسم أو اللعب بالدمى والصور والرسومات، لتشجيعهم على وصف مشاعرهم والتعبير عنها.

عندما يفهم الأطفال أنفسهم بشكل أفضل، فإنهم يتعلمون كيفية التعبير عن مشاعرهم والتعامل معها بطريقة صحية، فإن ذلك يساهم بتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وقد يحتاج الأطفال للمساعدة في التعبير عن مشاعرهم، لذا يمكن استخدام الأدوات التعبيرية مثل الرسم أو اللعب بالدمى والصور والرسومات، لتشجيعهم على وصف مشاعرهم والتعبير عنها. التواصل: التواصل مع الآخرين يساعد الأطفال على التعبير عن مشاعرهم بشكل أفضل. حيث يتعلمون كيفية التعبير عن احتياجاتهم واهتماماتهم. وهكذا يكون صداقات قوية ويتمتع بالقوة والثبات. فتشجيع الطفل على وضع نفسه مكان الآخرين يعلّمه كيف يتعاطف معهم، وهي مهارة مهمة للحفاظ على علاقات إيجابية مع الآخرين.

التحفيز العاطفي أو عدم كبت المشاعر: عندما يشعر الأطفال بأن الكبار يفهمونهم، فإن ذلك يزيد من ثقتهم بأنفسهم. وكما يشجع الشعور بالأمان على استكشاف عواطفهم وتحقيق إنجازات أكبر. كما يضمن للطفل نموا سليما عاطفيا واجتماعيا ونفسيا وعقليا.

عندما يشعر الأطفال بأن الكبار يفهمونهم، فإن ذلك يزيد من ثقتهم بأنفسهم. وكما يشجع الشعور بالأمان على استكشاف عواطفهم وتحقيق إنجازات أكبر. كما يضمن للطفل نموا سليما عاطفيا واجتماعيا ونفسيا وعقليا. التعبير عن المشاعر السلبية: لا بد من المساعدة على التعبير عن المشاعر السلبية مثل الغضب والحزن في تفريغ الضغط العاطفي وتقليل التوتر. إذا تعلم الأطفال كيفية التعبير عن هذه المشاعر بشكل صحي، فإن ذلك يبعدهم عن العدائية، ويزيد المشاعر الإيجابية التي تمنح التفاؤل والشجاعة وتعزيز الثقة مع احترام الذات.

لا بد من المساعدة على التعبير عن المشاعر السلبية مثل الغضب والحزن في تفريغ الضغط العاطفي وتقليل التوتر. إذا تعلم الأطفال كيفية التعبير عن هذه المشاعر بشكل صحي، فإن ذلك يبعدهم عن العدائية، ويزيد المشاعر الإيجابية التي تمنح التفاؤل والشجاعة وتعزيز الثقة مع احترام الذات. تعزيز التنمية العقلية: التعبير عن المشاعر يسهم في تعزيز التنمية العقلية للأطفال من خلال تحفيز تفكيرهم وقدراتهم الاستدلالية.

التعبير عن المشاعر يسهم في تعزيز التنمية العقلية للأطفال من خلال تحفيز تفكيرهم وقدراتهم الاستدلالية. منح مساحة للتعبير عن مشاعرهم: علّمهم الكلمات التي تعبّر عن المشاعر المختلفة.

علّمهم الكلمات التي تعبّر عن المشاعر المختلفة. كن قدوة حسنة: كن قدوة حسنة لأطفالك، وعّبر عن مشاعرك بشكل صريح وصادق. كن النموذج الجيد للتعبير عن المشاعر.

كن قدوة حسنة لأطفالك، وعّبر عن مشاعرك بشكل صريح وصادق. كن النموذج الجيد للتعبير عن المشاعر. مراعاة مشاعر الآخرين: يتعامل الأطفال مع الآخرين، لذا يجب حثهم على التعبير عن تقديرهم للآخرين واهتمامهم بهم.

ألعاب تشجع الطفل على التعبير عن مشاعره

وتؤكد الحاج على أهمية تعليم الطفل أن يعبّر عن مشاعره دون خوف من الانتقاد أو العقاب، "فمثلا عندما يشعر الطفل بمشاعر معينة، كشعوره بالسعادة بعدما أنهى مشروعا، قد نقول له: يمكنك أن تقول أنا سعيد جدا لأنني انتهيت من المشروع وأعتقد أنه نجح. كما يجب طرح الأسئلة على الطفل حول مشاعره، والاعتماد على الأسئلة اليومية للتحدث مع الطفل عنها، مثل الأسئلة عن حالته اليوم ومشاعره، وهل هو سعيد أم حزين وما سبب ذلك".

وتكشف خبيرة الصحة النفسية أهمية الألعاب التي تساعد الطفل في التعبير عن مشاعره، ومنها:

لعبة الشخصيات: حيث يتظاهر (يمثل) الأطفال ووالديهم بأنهم أشخاص مختلفون، ويتحدثون عن مشاعرهم، ويمكن استخدام الدمى أو الشخصيات الخيالية لتمثيل المشاعر والمواقف المختلفة.

حيث يتظاهر (يمثل) الأطفال ووالديهم بأنهم أشخاص مختلفون، ويتحدثون عن مشاعرهم، ويمكن استخدام الدمى أو الشخصيات الخيالية لتمثيل المشاعر والمواقف المختلفة. لعبة الانفعالات: مَثّل بتعابير وجهك مشاعر مختلفة، واطلب من طفلك تخمين هذه المشاعر وتسميتها ووصفها.

مَثّل بتعابير وجهك مشاعر مختلفة، واطلب من طفلك تخمين هذه المشاعر وتسميتها ووصفها. لعبة البطاقات: يمكن إعداد مجموعة من البطاقات التي تمثل مشاعر مختلفة مثل كلمة السعادة، الحزن، الغضب، الخوف، وغيرها، والجلوس مع طفلك واختيار بطاقة لمعرفة كيف يشعر بهذه المشاعر ولماذا؟

يمكن إعداد مجموعة من البطاقات التي تمثل مشاعر مختلفة مثل كلمة السعادة، الحزن، الغضب، الخوف، وغيرها، والجلوس مع طفلك واختيار بطاقة لمعرفة كيف يشعر بهذه المشاعر ولماذا؟ وصف المشاعر: القيام بطباعة صور مختلفة تعبر عن مشاعر مختلفة، وعرضها أمام الطفل. اطلب منه تحديد الصور التي تعّبر عن مشاعره في الوقت الحالي واشرح الأسباب التي تجعله يشعر بهذه الطريقة.

القيام بطباعة صور مختلفة تعبر عن مشاعر مختلفة، وعرضها أمام الطفل. اطلب منه تحديد الصور التي تعّبر عن مشاعره في الوقت الحالي واشرح الأسباب التي تجعله يشعر بهذه الطريقة. لعبة فصول السنة: ناقش مع الطفل مشاعر محّددة تحدث في مواسم محددة على سبيل المثال: "الصيف يجعلني متحمسا لأن الجو يكون مناسبا للخروج والذهاب إلى السباحة، لكنه أيضا يجعلني حزينا لأنني أفتقد أصدقاء المدرسة خلال إجازة الصيف.. وهكذا".

ناقش مع الطفل مشاعر محّددة تحدث في مواسم محددة على سبيل المثال: "الصيف يجعلني متحمسا لأن الجو يكون مناسبا للخروج والذهاب إلى السباحة، لكنه أيضا يجعلني حزينا لأنني أفتقد أصدقاء المدرسة خلال إجازة الصيف.. وهكذا". التعبير من خلال الرسم: كن مثالا جيدا لطفلك من خلال رسم مشاعرك الخاصة، يمكنك أيضا مشاركة قصص مصورة تعبر عن المشاعر، وتقديم بيئة مريحة لطفلك وتشجيعه على التعبير بحرية، وقد يحتاج الأمر لوقت، لذلك يجب الصبر والتحمل. أو رسم وجوه أو مشاهد تعبر عن أحاسيس مختلفة، وبعدها القيام بمناقشة موضوع الرسم معه، وطرح أسئلة عن الألوان والأشكال التي اختارها، بدون خوف من الحكم أو الانتقاد.

كن مثالا جيدا لطفلك من خلال رسم مشاعرك الخاصة، يمكنك أيضا مشاركة قصص مصورة تعبر عن المشاعر، وتقديم بيئة مريحة لطفلك وتشجيعه على التعبير بحرية، وقد يحتاج الأمر لوقت، لذلك يجب الصبر والتحمل. أو رسم وجوه أو مشاهد تعبر عن أحاسيس مختلفة، وبعدها القيام بمناقشة موضوع الرسم معه، وطرح أسئلة عن الألوان والأشكال التي اختارها، بدون خوف من الحكم أو الانتقاد. لعبة قراءة القصص: أثناء قراءة القصص للأطفال، اجعلهم يخمّنون أحاسيس الشخصيات في القصة، ثم اطرح أسئلة مثل: " كيف يمكنك معرفة أن الشخصية تشعر بهذا الإحساس؟ هل يمكنك صنع وجه يوضح مشاعر بطل القصة في هذا الموقف؟

نصائح لتعليم الأطفال التعبير عن مشاعرهم

وتحت عنوان "مساعدة الأطفال في التعبير عن مشاعرهم" نشر موقع "كيدز هيلب لاين" نصائح يمكن اتباعها لتعليم الأطفال كيفية التعبير عن مشاعرهم، وتسهيل التواصل مع الآخرين وتقبل أنفسهم بدون خجل أو خوف من إظهار أحاسيسهم في المستقبل، ومنها: