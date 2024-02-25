باكوتشيول.. عشبة مضادة للشيخوخة والتجاعيد وبديل آمن للريتينول

يُشاع استخدام الريتينول في تركيبات العناية بالبشرة، ويُنظر إليه على أنه المكون الأمثل لتصحيح ومعالجة مشاكل الجلد الشائعة، غير أنه يصاحبه الكثير من المضاعفات وردات الفعل الجانبية، ولاسيما لأصحاب البشرة الحساسة، كجفاف الجلد والتهابه والحكة والتقشر والاحمرار، كذلك، يحظر استخدامه مع الحمل والرضاعة.

ومؤخرا ومع انتشار مصطلح "الجمال النظيف"، اكتسب باكوتشيول شعبية كبيرة في مجال العناية بالبشرة، كبديل طبيعي وخفيف على الجلد، كما أن له نفس خصائص الريتينول، ولكن بدون أي آثار جانبية تذكر حتى الآن.

ما الباكوتشيول؟

هو مكون طبيعي، يستخلص من بذور وأوراق نبات البابشي الذي ينمو في الهند، وهو عشبة أرجوانية اللون شائعة الاستخدام في الممارسات الطبية القديمة مثل الطب الهندي القديم (الأيورفيدا) والطب الصيني التقليدي لعدة قرون، وفقا لخصائصها المضادة للالتهابات والبكتيريا.

ومنذ عام 2007، تسعى كثير من العلامات التجارية لإنتاجه في شكل أمصال (سيروم) وكريمات، لمقاومة تجاعيد وشيخوخة البشرة، ويجمع العديد منها بين مركب باكوتشيول ونباتات أخرى مثل، ثمر الورد (الدَليك) وزهور جبال الألب السويسرية والأعشاب البحرية، لذا يعد خيارا مثاليا للسيدات اللاتي يفضلن المنتجات النباتية.

آمن أثناء الحمل والرضاعة

ينقل موقع "توداي بيرنت" عن طبيب الأمراض الجلدية، بنجامين بارانكين، أن باكوتشيول يحفز دوران خلايا البشرة عن طريق التخلص من خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة ناعمة مشرقة ومشدودة، كذلك يعمل على إصلاح علامات الشيخوخة وتقليل الخطوط الدقيقة وتصبغات الجلد، ووفق بارانكين، فإن باكوتشيول يعد خيارا آمنا أثناء الحمل والرضاعة، باعتباره مكونا طبيعيا.

ومع ذلك، ينصح بارانكين بضرورة توخي الحذر عند استخدام أي منتج جديد، ويوضح، "يمكن البدء باستخدام باكوتشيول 3 ليال خلال الأسبوع الأول، وإذا لم تشعري بتهيج وحكة في البشرة بعد بضعة أسابيع، يمكنك استخدامه يوميا صباحا ومساء على بشرة نظيفة قبل المرطب أو أي مستحضرات أخرى".

فوائد باكوتشيول

تُظهر الدراسات المحدودة أن باكوتشيول له نفس فوائد الريتينول، وتعدد عضوة الجمعية الأميركية لكيميائي التجميل، فانيسا توماس، لموقع "بيردي" المتخصص في الجمال والأناقة، فوائده مع الاستخدام المنتظم كالآتي:

توحيد لون البشرة: يتمتع بخصائصه المضادة للأكسدة والتي تعمل على تحييد أضرار الجذور الحرة وحماية البشرة من الملوثات، مما يعزز توحيد لون البشرة والحد من فرط التصبغ، كذلك فإن خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد على تخليص البشرة من البكتيريا المسببة للعيوب.

يتمتع بخصائصه المضادة للأكسدة والتي تعمل على تحييد أضرار الجذور الحرة وحماية البشرة من الملوثات، مما يعزز توحيد لون البشرة والحد من فرط التصبغ، كذلك فإن خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد على تخليص البشرة من البكتيريا المسببة للعيوب. تعزيز إنتاج الكولاجين: يحسن مرونة الجلد، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يحسن مرونة الجلد، ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. مكافحة حب الشباب وآثاره، والحصول على بشرة أكثر نضارة.

والحصول على بشرة أكثر نضارة. مناسب لكل أنواع البشرة: سواء كانت البشرة دهنية أو جافة أو حساسة أو مختلطة، فإن باكوتشيول لا يسبب جفاف الجلد أو تهيجه.

باكوتشيول أم ريتينول؟

في عام 2018، ثارت ضجة حول باكوتشيول بعد أن نشرت المجلة البريطانية للأمراض الجلدية دراسة صغيرة تبحث في المقارنة بين خصائص باكوتشيول وريتينول، أجريت الدراسة على مدار 12 أسبوعا، وخلصت إلى أن كلا من باكوتشيول وريتينول لهما دور فعال في محو الخطوط الدقيقة وعلاج فرط التصبغ والتشيخ الضوئي للبشرة الناتج عن التعرض المطول لأشعة الشمس، بعد أن كان من الصعب الحصول على نتائج الريتينول من أي مكون آخر، كما أشارت الدراسة أن المشاركين من مستخدمي الريتينول كانوا أكثر عرضة لجفاف وتقشر الجلد وإلتهابه.

تظهر الدراسات المبكرة كذلك أن معظم أنواع البشرة تتحمل باكوتشيول بشكل أفضل من الريتينول، مما يجعله أكثر أمانا لأصحاب البشرة الحساسة، أو من يعانون من الوردية أو التهاب الجلد التأتبي، ويؤكد ذلك دراسة نشرتها مجلة الأدوية في الأمراض الجلدية 2020، ووفق الدراسة، أدى استخدام المرطب المحتوي على باكوتشيول إلى إشراقة البشرة وتحسن ملمسها وتقليص علامات الشيخوخة لدى 60 امرأة متقدمة في العمر من ذوات البشرة الحساسة على مدار 4 أسابيع.

وتعقيبا على هذه الدراسات تضيف مونيكا لي لموقع "توداي بيرنت" أنه بناء على الدراسات المبكرة، يبدو أن باكوتشيول له نفس فوائد الريتينول، كذلك لا توجد حتى الآن دراسات تعكس أي آثار جانبية غير مرغوب فيها، وتشير لي، أن استخدام باكوتشيول في الطب القديم يثير اهتمام المستهلكين، بالرغم من أنه حتى الآن لا يتمتع بنفس الأدلة والدعم العلمي الذي يتمتع به الريتينول الذي تمت دراسته منذ عقود في تجارب شملت مئات المشاركين من البشر.

وبحسب لي، لا يتفاعل باكوتشيول مع المكونات النشطة الأخرى في روتين العناية بالبشرة، ويمكن دمجه مع مكونات أخرى تهدف إلى تحسين نسيج الجلد ومقاومة التجاعيد والتصبغ مثل أحماض ألفا هيدروكسي وحمض الأسكوربيك، وذلك على عكس الريتينول الذي لا ينبغي استخدامه مع مقشرات الوجه وبيروكسيد البنزويل.

كيف تستخدمين باكوتشيول؟

يذكر تقرير على موقع "إفري داي هيلث" مجموعة من النصائح قبل إدراج باكوتشيول في روتين العناية اليومي بالبشرة، ومنها: