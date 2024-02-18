أخطاء عليك تجنبها عند تنظيف بشرتك بالموجات فوق الصوتية أو الزيوت

ينصح خبراء التجميل بالتنظيف العميق للبشرة باستخدام حمام البخار من مرة إلى مرتين شهرياً، فضلا عن تنظيفها الاعتيادي في المنزل مرتين يوميا.

وتتعدد طرق التنظيف البشرة، منها ما يتم بزيوت التنظيف، ومنها ما هو بواسطة جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية والذي يمتاز بقدرته على التنظيف العميق ويعمل على مواجهة انسداد المسام والتخلص من الشوائب مثل البثور والرؤوس السوداء.

ويشدد الخبراء على ضرورة تجنب الأخطاء الشائعة المرتكبة عند تنظيف بشرة الوجه، مثل غسله بشكل مفرط، أو الاستخدام المفرط لبعض المنتجات المؤذية للبشرة.

تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية

ونصح تقرير نشرته مجلة "إيلي" -المتخصصة في التجميل- بتنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية، إذ يمتاز الجهاز بقدرته على التنظيف العميق، ويعمل على مواجهة انسداد المسام، ومن ثم التخلص من الشوائب مثل البثور والرؤوس السوداء.

ويمتاز جهاز تنظيف البشرة بالموجات فوق الصوتية أيضاً بقدرته على تقشير البشرة، مما يعمل على التخلص من قشور الجلد الميتة ويساعد على تجدد الخلايا، بالإضافة إلى تنشيط سريان الدم، ويمنح البشرة مظهرا ورديا وتوهجا ساحرا.

وبعد استخدام الجهاز، تصبح البشرة قادرة على امتصاص المواد الفعالة الموجودة في منتجات العناية كالكريمات ومستحضرات السيروم بصورة أفضل.

ترطيب البشرة قبل تنظيفها بالموجات

كما ينصح الخبراء بضرورة تنظيف البشرة جيدا قبل استخدام جهاز الموجات فوق الصوتية، كما ينبغي أن تكون البشرة رطبة نظرا لأن استخدام الجهاز على بشرة جافة قد يؤدي إلى تعرضها لحروق بسبب الاحتكاك.

ومن الضروري أيضا تطهير وتعقيم الجهاز بعد استخدامه للقضاء على البكتيريا والجراثيم المتراكمة عليه.

زيت التنظيف يُزيل المكياج ويعتني ببشرتك

على صعيد آخر، تتمتع زيوت التنظيف بفوائد جمّة للبشرة، إذ تساعد في إزالة المكياج والأوساخ وتنظيف المسام بعمق من ناحية، وتعمل على العناية بالبشرة وترطيبها من ناحية أخرى، وفق ما نشرت مجلة "جولي" المختصة بالصحة والجمال.

ويناسب البشرة الجافة زيت التنظيف الذي يحتوي على أحد الزيوت الغنية بالدهون المستخرجة من الزيتون أو الأفوكادو أو جوز الهند، حيث تعمل هذه الزيوت على ترطيب البشرة الجافة.

ومن جانب آخر، يناسب البشرة الحساسة -التي تميل إلى التهيج- زيت الأرجان أو زيت اللوز، وذلك لتجنب تهيج البشرة.

أخطاء عليك تجنبها عند تنظيف وجهك

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "ذا هيلثي" الأميركية، قالت الكاتبة ماريسا لا ليبرتي إنه إذا ارتكب أي خطأ بسيط أثناء القيام بروتين العناية ببشرتك، فيمكن أن يتسبب ذلك في مشاكل جلدية مثل تهيج الجلد.

ولتحسين عادات تنظيف وجهك، إليك أبرز النصائح للحصول على بشرة صحية: