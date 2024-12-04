هل سمعت بخزانة الملابس "الكبسولية"؟ إليك 5 خطوات لبنائها

سواء كنت ذاهبا إلى العمل، أو إلى مناسبة خاصة، أو حتى للتنزه، فلا بد أنك دائما ما ترغب في إيجاد الملابس المناسبة بسهولة دون الحاجة للبحث بين الأكوام. إذا كنت تواجه صعوبة في اختيار الملابس وتجد نفسك غالبا مترددا، فإن بناء خزانة ملابس "كبسولية" قد يكون الحل المثالي لك.

خزانة الملابس "الكبسولية" هي عبارة عن مجموعة صغيرة ومتنوعة تتكون من 30 إلى 40 قطعة مختارة بعناية، يمكن تنسيقها بسهولة بعضها مع بعض. توفر هذه الطريقة البسيطة في تنظيم الملابس فرصة لتجهيز إطلالات مختلفة بسرعة وفعالية.

تقول مستشارة التسوق الشخصية الألمانية أندريا ليكبِرغ، إن "خزانة الملابس الكبسولية تناسب الجميع، لأن الكثير من الناس لا يرتدون سوى 5% من الملابس التي يمتلكونها".

في الحقيقة، الكثير منا يعتمد على قطع معينة مثل تلك السترة التي نحبها، أو البنطال المثالي الذي يناسبنا تماما، أو القميص المريح الذي نرتديه مرارا وتكرارا.

يمكن بناء خزانة الملابس الكبسولية حول هذه القطع المفضلة بسهولة باتباع 5 خطوات بسيطة:

1- تنظيف خزانة ملابسك

الخطوة الأولى في بناء خزانة الملابس الكبسولية هي التخلص من الفوضى وتنظيم ملابسك، وأفضل طريقة لبدء هذه العملية هي:

إخراج كل ملابسك من الخزانة وفرزها بعناية.

تخلص من كل قطعة لم تعد تحبها.

استبعد الملابس التي لم تعد تناسبك.

قم بالتخلص من القطع التالفة التي لا يمكن إصلاحها.

لا تعد إلى الخزانة سوى القطع التي ترتديها بانتظام وتشعرك بالراحة.

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تقول مؤلفة كتاب "خزانتي المستدامة" شارلوت شيلر، إن "المهم هو أن تشعر بالراحة والثقة في الملابس التي تختار الاحتفاظ بها".

أما إذا كنت مترددا بشأن بعض القطع، فحاول تنسيقها مع ملابس أخرى لتكوين إطلالة كاملة. سيساعدك هذا في اتخاذ قرار إذا كانت هذه القطع تستحق البقاء في خزانتك أم لا.

توصي شيلر أيضا باستخدام حيلة بسيطة: قم بتعليق الملابس التي لست متأكدا منها بطريقة معكوسة على العلاقات. بعد كل مرة ترتدي فيها قطعة، أعد تعليقها بالطريقة الصحيحة. بهذه الطريقة، ستعرف أي القطع تستخدمها وأيها لا.

كبديل آخر، ضع الملابس التي لا تزال مترددا بشأنها في صندوق، وإذا لم تفتقدها بعد فترة، يمكنك التخلص منها بسهولة.

2- اختيار القطع الأساسية

عند تقليص عدد الملابس، يجب أن تكون غالبية القطع المتبقية (80% إلى 90%) قابلة للتنسيق بعضها مع بعض بسهولة، من خلال اختيار ألوان ونقوش متناسقة. توصي شيلر باختيار 3 إلى 5 ألوان أساسية تتناسب مع لون بشرتك.

على الرغم من أن الألوان الداكنة تبدو الخيار الأكثر شيوعا، فإن ليكبِرغ تقول، "لا يتعين عليك اختيار الألوان الداكنة فقط". من الممكن بناء خزانة ملابس كبسولية بألوان زاهية، على الرغم من أن ذلك قد يتطلب المزيد من التخطيط.

يجب ملاحظة أن الجوارب والملابس الداخلية لا تحتسب ضمن 30-40 قطعة، لكن الأحذية تُعتبر جزءا من هذه المجموعة.

3- إضافة الإكسسوارات

بعد اختيار القطع الأساسية، يمكنك تحسين خزانة ملابسك الكبسولية باستخدام الإكسسوارات التي تعكس شخصيتك.

تقول شيلر، "يجب أن تكون الإكسسوارات متنوعة بقدر الإمكان". على سبيل المثال، بدلا من اختيار 3 أوشحة متشابهة، اختر واحدا بلون جريء يضيف لمسة مميزة إلى مظهرك.

يمكن للإكسسوارات، مثل المجوهرات، والقبعات، والأوشحة، أن تضيف شخصية خاصة لخزانة ملابسك وتمنحك خيارات إضافية دون زيادة عدد القطع.

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4- تكييف الخزانة حسب احتياجاتك

تشير شيلر إلى أنها تقوم ببناء خزانة ملابس كبسولية جديدة كل 3 أشهر لتتناسب مع تغير الفصول، إذ تختار حوالي 35 قطعة لكل موسم، وتقوم بتخزين الملابس غير المستخدمة في صناديق منظمة.

وتضيف، "يجب أن تناسب خزانة ملابسك أسلوب حياتك". على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في وظيفة تتطلب ارتداء بدلات رسمية، فمن الطبيعي أن تحتوي خزانة ملابسك على عدد أكبر من القطع مقارنة بشخص آخر.

تلفت ليكبِرغ: "إذا كنت بحاجة إلى ارتداء ملابس رسمية يوميا، فلن تتمكن من الاكتفاء بـ30 قطعة فقط".

5- التسوق بطريقة مستدامة

لضمان بقاء خزانة ملابسك الكبسولية لفترة طويلة، اختر قطعا عالية الجودة تدوم طويلا وتحافظ على شكلها حتى مع الاستخدام المتكرر.

تقول ليكبِرغ، "حتى أفضل الملابس تتعرض للاهتراء مع مرور الوقت نتيجة الاستخدام المتكرر، وعندما يحدث ذلك، يجب استبدال القطعة بأخرى جديدة".

فوائد خزانة الملابس الكبسولية

بناء خزانة ملابس كبسولية ليس مجرد وسيلة لتقليل الفوضى، بل هو أسلوب حياة يوفر لك الوقت، المال، والطاقة.

ستتمكن من تنسيق إطلالات مختلفة بسهولة، والاعتماد على عدد قليل من القطع المفضلة التي تجعلك تشعر بالراحة والثقة.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن تبني هذا النمط المستدام في الملابس يساهم في تقليل الإسراف في الاستهلاك والاهتمام بجودة القطع التي تختارها.