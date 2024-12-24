9 شروط لصنع كعك القرفة على طريقة الخبازين المحترفين

قد لا تكون الخيار الأمثل لمن يتبعون حمية صارمة، لكنها قطعة لا تُقاوَم بكل ما فيها من طراوة وحلاوة. إنها لفائف القرفة، المعروفة أيضًا بالسينامون رول أو السينابون أو كعك القرفة. وهذه المعجنات الشهية والغنية بالنكهة تُعتبر واحدة من أكثر المخبوزات شعبية وتندرج ضمن "أعظم ملذات الحياة".

فهي محشوة بالهيل والقرفة، وغارقة في الشيكولاتة أو الكريمة أو الكراميل، ومرصعة بالجوز أو اللوز أو الزبيب أو العنب الطازج أو الفاكهة، لتزيينها قبل أن تُقدم من الفرن مباشرة مع القهوة.

لكنها في الوقت نفسه ترتبط بمعضلة لدى معظم من يحاولون صنعها في المنزل، إذ يُصابون بخيبة أمل عندما تخرج جافة أو شبيهة بالخبز أو عديمة الطعم. فأين الخطأ في صنعها يا تُرى؟

هذا هو السؤال الذي سنبحث عن إجابته عند الخبراء، لمعرفة بعض التفاصيل التي يتبعها الخبازون المحترفون لجعل حلوى المخبز متفوقة دائما.

لماذا كعكات القرفة ألذ عند شرائها من المخبز؟

في مقالها على موقع مجلة "ماشد" المتخصصة في فنون الطهي، تجيب لورين كورونا الخبيرة الاحترافية في الخبز على هذا السؤال قائلة "أعرف بعض حيل كثير من الخبازين المحترفين لجعل السينامون رول رقيقة وتتمتع بقلب لزج لا يُقاوم" بدءا من العجينة الغنية، ونوع الدقيق والخميرة، وسخاء الحشوة، وجودة القرفة وباقي المكونات؛ وانتهاء بالتفاصيل التي تساعد في خبز لفائف قرفة مذهلة، كالتالي:

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نوع الدقيق المستخدم

عند القيام بصنع السينابون في المنزل، قد نستخدم أي دقيق متاح رغم أن هناك نوعين من الدقيق:

دقيق الخَبْز عالي البروتين، وهو المفضل لصنع أرغفة الخبز، لما يتمتع به من قوة لتشكيل الغلوتين الذي يمنح الخبز تماسكه وبنيته المميزة. ويفضله البعض على أساس أن تَشّكُل الغلوتين بشكل أفضل يساعد كعك القرفة على الاحتفاظ ببنيته أثناء ارتفاعه في الفرن. بينما يعتقد آخرون أن دقيق الخبز يجعل الكعكات مطاطية للغاية.

دقيق متعدد الأغراض، يحتوي على بروتين أقل، مما يمنح السينابون النعومة والهشاشة المطلوبة.

أما الخبازون المحترفون فيستخدمون مزيجا من كلا النوعين من الدقيق، كطريقة لضمان أن تكون الكعكات الناتجة أقل مطاطية ومضغا وخَبزا من تلك المصنوعة من دقيق الخبز فقط، لكنها في الوقت نفسه أخف وزنا وأكثر رقة من تلك المصنوعة من الدقيق متعدد الأغراض فقط.

عجينة غنية عالية الجودة

لماذا نشعر أن عجينة كعكة القرفة غنية عندما نشتريها من المخبز؟ لأنهم لا يستخدمون بقايا عجينة الخبز أو عجينة البيتزا في صنع لفائف القرفة. فالعجينة الغنية تُحدث فرقا كبيرا في المنتج النهائي. ولكن ما هي العجينة الغنية بالضبط؟ إنها العجينة المُخصّبة التي تحتوي على الزبدة والحليب -والبيض حسب الرغبة- وتعطينا لفائف طرية ورقيقة حيث تعمل الدهون المضافة على الحد من تكثيف الغلوتين الذي يُنتج كعكة صلبة مثل رغيف الخبز.

وتقول كورونا "من السهل جدا صنع عجينة مخصبة باتباع النسب المثالية من الحليب والزبدة، أو نسب الوصفات المحتوية على البيض".

مقدار عجن العجين

فعدم عجن العجين جيدا، أو عجنه أكثر من اللازم يعد من الأخطاء التي تُرتكب عند تحضير السينابون.

والأفضل -بحسب كورونا- هو عجن العجينة قليلا، لأن ذلك يساعد على تكوين الغلوتين بالقدر الذي يمنح اللفائف قلبا داخليا هشا، وتماسكا يضمن الاحتفاظ بالشكل أثناء الارتفاع في الفرن.

وقد يؤدي الإفراط في عجن العجين لتطور مفرط للغلوتين، مما ينتج لفائف قاسية أقرب إلى قوام الخبز. لذلك، توصي كورونا بعجن العجين لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق فقط، حتى تصبح العجينة ناعمة ولزجة قليلاً. كما يجب التأكد من أن العجين يتضاعف حجمه أثناء التخمير، وأن يعود ببطء لشكله مع ترك انبعاج بسيط عند وخزه.

ومن جهتها، تقدم ري دروموند، خبيرة الطهي ومؤسسة مجلة "بايونير وومان" نصيحة برش قليل من الدقيق تحت العجين وفوقه لتقليل اللزوجة، أو تبريده في الثلاجة طوال الليل لجعله أكثر تماسكا، مما يساعد في الحصول على لفائف أكثر تناسقاً. كما تشدد على أهمية ترك اللفائف ترتفع لفترة أطول قليلاً قبل خبزها.

ضبط درجة حرارة سائل تنشيط الخميرة

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فالكثير من وصفات السينابون تتطلب "تدفئة الحليب" وإضافة الخميرة إليه لتنشيطها، وهنا يحدث خطأ شائع يتمثل في تسخين الحليب كثيرا دون إدراك أن "السائل الساخن جدا يقتل الخميرة" وهنا فلن ترتفع العجينة، وسنحصل على لفائف كثيفة وصلبة. كما أن استخدام "السائل البارد لن يقتل الخميرة، لكنه سيجعل العجين يرتفع بشكل أبطأ".

نوع القرفة

يحرص الخبازون المحترفون على اختيار نوع القرفة التي يستخدمونها في صنع السينامون رول بعناية، فالقرفة نوعان:

الكاسيا، ويُشار إليها بالقرفة الحلوة.

السيلاني، ويطلق عليها القرفة الحقيقية.

وتشتهر الأخيرة بنكهتها القوية، مما يجعلها النوع المفضل لدى عدد كبير من المخابز الشهيرة.

جودة المكونات

فعندما تكون المكونات الأساسية مثل الزبدة والفانيليا والقرفة عالية الجودة، فإن ذلك يجعل لفائف القرفة المخبوزة لذيذة تماما. فطعم الزبدة عالية الجودة يختلف كثيرا عن منخفضة الجودة، وخلاصة الفانيليا النقية سوف تكون بلا شك أفضل من الاصطناعية. وهو ما ينطبق على القرفة التي يجب أن تتميز بالنضارة، وأن تكون من علامة تجارية مرموقة، وألا تكون مخزنة لسنوات.

الحشو السخي

"السر وراء لفائف القرفة الطرية اللذيذة هو الحشو السخي" كما تقول دروموند، موضحة أن إضافة الكثير من حشو القرفة والزبدة والسكر يُعطي المزيد من النكهة والقوام اللزج، ويمنحنا لفائف قرفة منزلية قد لا تقل عن تلك الموجودة بالمخبز. وفيما يتعلق بكمية الزبدة، تقول دروموند: إذا قمت بلف "رول العجين" ولم تتسرب الزبدة منه بقوة، فسأعرف أنني لم أستخدم كمية كافية من الزبدة.

طبقتان من الكريمة

تعد تغطية لفائف القرفة بالكريمة مرتين تقنية تستخدمها المخابز للحصول على أفضل المخبوزات، وذلك بتغطية كعكات القرفة بالكريمة بمجرد خروجها من الفرن حتى تتخلل اللفائف، ثم القيام بذلك مرة أخرى بمجرد أن تبرد أو قبل التقديم مباشرة، مما يمنح كعكا رطبا ولذيذا.

البحث عن المكونات الخاصة

يستخدم الخبازون مكونات خاصة تضاف إلى لفائف القرفة لجعلها أكثر نعومة ورطوبة، والحفاظ عليها طازجة لفترة أطول. وهي مكونات يمكن شراؤها عبر الإنترنت واستخدامها في المنزل، للحصول على نتائج مثالية.