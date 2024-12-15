متى يكون مرطب الشفاه في الشتاء ضرورة ومتى يصبح استخدامه إدمانا؟

مع حلول فصل الشتاء وما يحمله من برودة ورياح قاسية، يعاني كثيرون من تشقق الشفاه، مما يجعل مرطب الشفاه رفيقا دائما لهم. لكن، هل يمكن أن يتحول استخدام هذا المنتج إلى عادة غير صحية؟

تقدم اختصاصية الأمراض الجلدية الدكتورة أوتا شلوسبرغر شرحا علميا لأسباب جفاف الشفاه وكيفية التعامل معه.

لماذا تتشقق الشفاه في الطقس البارد؟

توضح شلوسبرغر أن السبب الرئيسي لجفاف الشفاه هو انخفاض إنتاج الغدد الدهنية لمادة الزهم، وهو إفراز زيتي يرطب البشرة. فعندما تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 8 درجات مئوية، يقل إنتاج الزهم بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى جفاف الجلد.

وتحتوي الشفاه على عدد محدود من الغدد الدهنية مقارنة بمعظم مناطق الجسم، مما يجعلها أكثر عرضة للتشقق والجفاف.

وأضافت أن التغيرات المستمرة بين درجات الحرارة الباردة في الخارج والجفاف والمدفأة داخل المنازل تزيد من تحديات الغدد الدهنية. هذه الانتقالات المفاجئة تعوق قدرة الغدد على الحفاظ على ترطيب الشفاه، مما يجعلها عرضة للجفاف والخشونة.

ما العلاج؟ وماذا يجب تجنبه؟

توصي شلوسبرغر باستخدام الكريمات أو المراهم التي تحتوي على مكونات مرطبة ومناسبة، لكنها تحذر من استخدام أحمر الشفاه العادي لعلاج الشفاه الجافة، مشيرة إلى أنه يحتوي على مواد مثل زيوت السيليكون، البارابين، البارافين، والأصباغ التي تزيد من جفاف الشفاه بدلا من ترطيبها.

إعلان

وتقترح بدائل طبيعية مثل:

الفازلين: يوفر حاجزا يحبس الرطوبة داخل الشفاه.

يوفر حاجزا يحبس الرطوبة داخل الشفاه. زبدة الشيا وزيت الجوجوبا: مرطبات طبيعية فعالة.

مرطبات طبيعية فعالة. العسل: يتمتع بخصائص مطهرة ومضادة للالتهابات، مما يساعد على التئام التشققات.

تشير شلوسبرغر أيضا إلى أن مرطبات الشفاه المخصصة للتشقق يمكن أن تكون خيارا جيدا، لكن يجب الانتباه إلى قائمة المكونات والتأكد من خلوها من المواد الضارة. كلما كانت قائمة المكونات قصيرة وطبيعية، كان ذلك أفضل.

متى يصبح استخدام مرطب الشفاه مفرطا؟

بحسب شلوسبرغر، يمكن أن يتحول استخدام مرطب الشفاه إلى عادة نفسية تعتمد على الشعور بالراحة النفسية عند تطبيق المنتج، وليس بسبب تأثير فعلي يؤدي إلى مزيد من الجفاف. لكنها تحذر من استخدام المرطب بشكل مفرط، قائلة إن "وضع المرطب مرة أو مرتين يوميا يكفي عادة. أما وضعه كل ساعة، فهو مبالغة".

وأشارت إلى أن استخدام منتجات تحتوي على مواد مثل زيت السيليكون أو البارافين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، حيث تزيل هذه المواد الرطوبة الطبيعية من الشفاه، مما يدفع الشخص لاستخدام المرطب بشكل متكرر.

أخيرا، للحفاظ على شفاه صحية خلال الشتاء اتبعي الخطوات التالية: