كيف تختارين لون ظلال الجفون المناسب لعيونك؟

تبدو ظلال الجفون في قمة الجمال حين تتناغم مع لون العيون، حيث تخلق توليفة لونية ساحرة.

أوضحت مجلة "ستايل بوك" في موقعها على الإنترنت أن ظلال الجفون بدرجات الوردي والمشمش الناعمة تناسب العيون الزرقاء، وتمنحها مظهرا طبيعيا.

ولمظهر أكثر جاذبية في المساء، تتناغم العيون الزرقاء مع ظلال الجفون بدرجات المرجاني والنحاسي، بالإضافة إلى البني والذهبي والكراميل، في حين ينصح بالابتعاد عن ظلال الجفون ذات اللون الأسود.

وأضافت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن ظلال الجفون ذات اللون الوردي الناعم أو الوردي الصارخ في الأنشطة النهارية تناسب العيون الخضراء، بينما يفضل استخدام ظلال الجفون ذات اللون الأرجواني أو التوتي في الأنشطة المسائية.

ولإطلالة أكثر جاذبية، تتناغم العيون الخضراء مع ظلال الجفون المعدنية، والتي تتلألأ ببريق الذهبي والبرونزي والنحاسي. وينبغي الابتعاد عن ظلال الجفون ذات اللون الأزرق.

أما العيون البنية، فتناسبها كل ألوان ظلال الجفون تقريبا، حيث تغازلها الدرجات القوية مثل الأخضر الداكن والبرتقالي والأزرق، كما تناسبها الدرجات المعدنية مثل الذهبي والنحاسي.

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كما تخلق ظلال الجفون ذات اللون الأرجواني تباينا لونيا مثيرا مع العيون البنية، مما يمنحها إطلالة مشرقة.

وينبغي الابتعاد عن ظلال الجفون ذات الألوان الفاتحة جدا، حيث إنها سرعان ما تبدو شاحبة وغير واضحة.

ولإطلالة تدوم طويلا، أوصت "ستايل بوك" بتطبيق البرايمر أولا قبل وضع ظلال الجفون، حيث يحول البرايمر دون استقرار ظلال الجفون في ثنيات الجفون.

وتعتبر فرش ظلال الجفون الناعمة مثالية لتطبيق الألوان الفاتحة والتدرجات اللونية الناعمة. أما لتطبيق درجات الألوان الداكنة بدقة، فينبغي استخدام فرشاة ثابتة ونحيفة.

ولمزيد من الثبات، ينبغي استخدام اسبراي التثبيت بعد تطبيق ظلال الجفون مباشرة، حيث إنه يضمن بقاء ظلال الجفون ثابتة لأطول وقت ممكن.