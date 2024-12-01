كيف تحاربين الرؤوس السوداء بفعالية؟ نصائح وخطوات عملية

تمثل الرؤوس السوداء كابوسا مزعجا للكثيرات، إذ تجعل البشرة تبدو غير نقية وتتسبب في إفساد مظهر الوجه.

أوضحت مجلة "جولي" عبر موقعها على الإنترنت أن الرؤوس السوداء هي رؤوس صغيرة تظهر في منطقة (T) بالوجه -أي الجبهة والأنف والذقن- وذلك بسبب انسداد المسام الناجم عن فرط إنتاج الإفرازات الدهنية المعروفة بـ"الزهم".

ويرجع اللون الأسود للرؤوس الصغيرة إلى صبغة "الميلانين"، التي تتخذ لونا داكنا عندما تتعرض للأكسجين.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن محاربة الرؤوس السوداء بواسطة التقشير الكيميائي، الذي يمكنه انتزاع الرؤوس السوداء العميقة داخل الجلد وإزالتها.

ومن أمثلة المقشرات الكيميائية حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك. ويمكن لحمض الجليكوليك التغلغل بعمق وسهولة في الجلد، مما يجعله فعالا في علاج الرؤوس السوداء والخطوط الدقيقة وحب الشباب والبشرة الدهنية.

أما حمض الساليسيليك، فيعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ والبكتيريا، كما أنه يزيل الزهم والدهون من سطح الجلد.

وأشارت "جولي" إلى أنه يمكن تطبيق التقشير الكيميائي على النحو التالي:

نظفي بشرتك وجففيها.

قومي بتوزيع بضع قطرات من المستحضر بالتساوي على الوجه باستخدام أطراف أصابعك.

اتركي المستحضر لمدة 5 إلى 10 دقائق كي يؤتي مفعوله المرجو.

اشطفي المستحضر بالماء الفاتر ورطبي البشرة بمستحضر ترطيب.

استخدمي كريما واقيا من الشمس ذا عامل حماية "إس بي إف" (SPF) عال، 50 مثلا، في صباح اليوم التالي

كما أشارت المجلة إلى أن بعض أقنعة الوجه لها تأثير فعال في مواجهة المسام المسدودة والبثور، حيث تعمل على تحسين مظهر البشرة، التي تعاني تحت وطأة الرؤوس السوداء.

وتتمثل هذه الأقنعة في أقنعة الكربون المنشط أو الأقنعة المصنوعة من الطين العلاجي أو مسحوق الفضة، والتي تقضي على الرؤوس السوداء من جذورها.

كما تضمن هذه الأقنعة الحصول على بشرة نضرة وناعمة، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية، مما يسهم في الحصول على بشرة وردية تشع شبابا وحيوية.