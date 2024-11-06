بماذا تتميز تقنية هايدرافايشال عن بقية علاجات البشرة؟

تساعد تقنية هايدرافايشال على التمتع ببشرة نقية وناعمة، إذ تعتمد على نظام توصيل فريد لتنظيف البشرة واستخراج الشوائب منها وترطيبها، وتتميز بمكونات مغذية للبشرة.

وتحقق تقنية هايدرافايشال نتيجة فورية تتمثل في بشرة متوهجة من دون ألم ومن دون فترة نقاهة، مع إمكانية تخصيصها لتعبر عن مشاكل البشرة واحتياجاتها الموسمية.

يتميز هايدرافايشال بكونه علاجا قابلا للتخصيص بالكامل لتلبية الاحتياجات الفريدة والمشكلات الخاصة بكل نوع من أنواع البشرة؛ مثل حب الشباب، أو فرط التصبغ، أو العدّ الوردي، أو الملمس غير المتساوي، أو الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

كذلك تتميز هذه التقنية بأنها معززة باستخدام العلاج الليمفاوي المدمج الذي ينشط الدورة الدموية ويزيل السموم، في حين يستهدف العلاج بضوء "إل إي دي" البكتيريا ويحفز إنتاج الكولاجين. وكل جلسة تبدأ بإجراء تقييم شامل للبشرة على يد مختص هايدرافايشال حرصا على أن يكون العلاج مناسبا تماما لاحتياجاتك.

ويتألف علاج هايدرافايشال من الخطوات الثلاث التالية: