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بماذا تتميز تقنية هايدرافايشال عن بقية علاجات البشرة؟

Cosmetologist doing hydrafacial treatment on woman face in beauty clinic
تتميز تقنية هايدرافايشال بأنها معززة باستخدام العلاج الليمفاوي المدمج الذي ينشط الدورة الدموية ويزيل السموم (شترستوك)
6/11/2024

تساعد تقنية هايدرافايشال على التمتع ببشرة نقية وناعمة، إذ تعتمد على نظام توصيل فريد لتنظيف البشرة واستخراج الشوائب منها وترطيبها، وتتميز بمكونات مغذية للبشرة.

وتحقق تقنية هايدرافايشال نتيجة فورية تتمثل في بشرة متوهجة من دون ألم ومن دون فترة نقاهة، مع إمكانية تخصيصها لتعبر عن مشاكل البشرة واحتياجاتها الموسمية.

Hydra Divice facial skin care device in a spa clinic to combat wrinkles or acne. High quality photo
تعتمد تقنية هايدرافايشال على نظام توصيل فريد لتنظيف البشرة واستخراج الشوائب منها وترطيبها (شترستوك)

يتميز هايدرافايشال بكونه علاجا قابلا للتخصيص بالكامل لتلبية الاحتياجات الفريدة والمشكلات الخاصة بكل نوع من أنواع البشرة؛ مثل حب الشباب، أو فرط التصبغ، أو العدّ الوردي، أو الملمس غير المتساوي، أو الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

كذلك تتميز هذه التقنية بأنها معززة باستخدام العلاج الليمفاوي المدمج الذي ينشط الدورة الدموية ويزيل السموم، في حين يستهدف العلاج بضوء "إل إي دي" البكتيريا ويحفز إنتاج الكولاجين. وكل جلسة تبدأ بإجراء تقييم شامل للبشرة على يد مختص هايدرافايشال حرصا على أن يكون العلاج مناسبا تماما لاحتياجاتك.

Close-up women face and cosmetologist hand carries out procedures on the patient's face with a hydro-peeling apparatus. Cleansing and rejuvenation of the skin of women with new technologies.
تحقق تقنية هايدرافايشال نتيجة فورية تتمثل في بشرة متوهجة من دون ألم ومن دون فترة نقاهة (شترستوك)

ويتألف علاج هايدرافايشال من الخطوات الثلاث التالية:

  • التطهير: تقشير لطيف وتجديد للسطح باستخدام حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك لتنشيط البشرة.
  • استخراج الشوائب: شفط غير مؤلم يزيل الشوائب من المسام، يتبع بمرطبات مكثفة لإرواء البشرة.
  • الترطيب: تركيبة مغذية من مضادات الأكسدة والببتيدات تملأ البشرة وتزيد من توهجها.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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