كيف تشترين مجفف الشعر المناسب لطبيعة شعرك؟

يوصي الخبراء المرأة باتباع بعض المعايير المهمة عند شراء مجفف الشعر، وعلى رأسها القدرة التي يعمل بها.

وأوضحت رابطة الهيئات الألمانية للفحص الفني أنه ينبغي اختيار مجفف شعر يعمل بقدرة تتراوح بين 1800 و2400 واط، إذ تساعد هذه القدرة على تجفيف الشعر الكثيف والمتجعد بشكل سريع.

وبالنسبة للشعر الخفيف فإنه من الأفضل اختيار موديل يتيح إمكانية العمل بدرجة حرارة منخفضة.

وعند الرغبة في استخدام مجفف الشعر لتثبيت تسريحة الشعر فإنه من الأفضل أن يشتمل المجفف على زر بارد، في حين يعد الموزع (ديفيوزر) مفيدا عند تصفيف الشعر المجعد.

وأوصت الرابطة أيضا باستخدام مجفف شعر يعمل بتقنية الأيونات، إذ إنها تمتاز بتأثير مضاد للتجعد وتحول دون شحن الشعر بالشحنات الكهربائية الساكنة، مشيرة إلى أن مصففي الشعر المحترفين يستخدمون مجففات ينبعث منها ما يصل إلى 1.5 مليون أيون لكل متر مكعب من الهواء.

ومن ناحية أخرى، شددت الرابطة على ضرورة تنظيف الشبكة الواقية الموجودة في الجزء الخلفي من مجفف الشعر بانتظام، إذ سرعان ما يتراكم الشعر والغبار فيها، وإذا تسبب الشعر والغبار المتراكمان في إعاقة دوران الهواء فقد يؤدي ذلك إلى تعرض مجفف الشعر للسخونة المفرطة.