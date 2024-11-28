شابة سورية تدخل "غينيس" بـ27 كلمة معكوسة خلال 30 ثانية

حققت السورية ريم الكريم إنجازا فريدا من نوعه، حين دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بفضل مهارتها الاستثنائية في نطق الكلمات بالعكس.

الشابة المقيمة في ألمانيا، استطاعت نطق 27 كلمة باللغة العربية بشكل معكوس خلال 30 ثانية فقط، دون أي خطأ، مما أكسبها شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

تروي ريم أن موهبتها بدأت في سن الثامنة عندما كانت تلعب إحدى ألعاب الحاسوب التي دفعتها إلى تجربة نطق الكلمات بشكل معكوس. وبمرور الوقت، تطورت هذه المهارة وأصبحت جزءًا من حياتها اليومية.

وقد لفتت موهبتها انتباه الكثيرين، منهم الفنان المصري أحمد مكي، الذي أشار إلى أنها تمتلك قدرات استثنائية تؤهلها للعمل في التمثيل.

وحطمت ريم الرقم القياسي الجديد خلال فعالية خاصة بموسوعة "غينيس"، حيث نطقت كلمات مثل: "كتاب، طريق، زهور، نور، مسرح، ربيع" بشكل عكسي خلال 30 ثانية فقط.

ولا يعد نطق الكلمات بالعكس ظاهرة جديدة، إذ استحوذت على اهتمام علماء اللغة وعلماء الأعصاب، مثل أدولفو غارسيا، الذي درس هذا الأسلوب اللغوي غير النمطي وأكد أنه يقدم رؤى مهمة حول كيفية معالجة الدماغ للغة.

ولفتت أبحاث غارسيا حول هذا الأسلوب في التحدث والانتباه إلى الحد الذي جعله يستحق جائزة "إيغ نوبل"، وهي جائزة ترعاها جامعة هارفارد منذ عام 1991 للأبحاث التي "تجعل الناس يضحكون أولاً ثم يفكرون".

ورغم أن نطق الكلمات بالعكس لا يقدم فوائد عملية مباشرة، فإن هذه المهارة تعكس قدرات عقلية متقدمة ومعقدة.