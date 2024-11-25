هكذا تستخدمين الزيوت الطبيعية للحصول على رموش طويلة ومقوسة

تحلم معظم النساء بامتلاك رموش طبيعية تضفي على إطلالتها سحرًا وجاذبية، تُشبه تلك التي تتميز بها الدمى. لتحقيق هذا الحلم، تلعب الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع وزيت جوز الهند دورًا محوريًا، حيث تُسهم في تعزيز طول الرموش وتقويتها، مما يمنحها مظهرًا مميزًا ولامعًا.

مجلة "جولي" أوصت باستخدام زيت الخروع، مشيرةً إلى أنه يعمل على زيادة نمو الرموش وترطيبها حتى تصبح أطول وأكثر نعومة، ومن ثم يمكن جعلها مقوسة بصورة أسهل.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت جوز الهند يعمل بدوره على ترطيب الرموش وتقوية بنيتها ويساعد على نموها، كونه غنيا بالأحماض الدهنية وفيتامين "إي".

أما زيت الزيتون وزيت الأرغان، فيتمتعان بفوائد جمة لجمال الرموش، حيث إنهما يعملان على ترطيبها مما يمنحها ملمسا ناعما يساعد على جعلها مقوسة.

وعن كيفية التطبيق، أوضحت "جولي" أنه ينبغي أولا تنظيف الرموش جيدا بحيث تخلو من بقايا الماسكارا. وبعد ذلك، يتم تطبيق الزيت المرغوب بواسطة عود قطني نظيف.

ويُراعى تطبيق الزيت المرغوب على الرموش مساء وتركه طوال الليل حتى يؤتي مفعوله المرجو، ثم شطف الزيت في الصباح بواسطة ماء صاف.

وبعد وضع الأساس اللازم لرموش طويلة ومنحنية، يمكن استخدام أداة التجعيد من أجل الحصول على رموش مقوسة على غرار رموش الدمية.

وقبل وضع الماسكارا المرغوبة ينبغي أولا وضع طبقة من ماسكارا الطبقة العلوية، والتي تعد بمثابة طبقة بينية من شأنها الحفاظ على الشكل المقوس للرموش.

ومن الأفضل عدم وضع أكثر من 3 طبقات من الماسكارا، مع مراعاة أن الماسكارا ذات الفرشاة الدقيقة تعد مناسبة للرموش الطويلة، في حين أن الفرشاة السميكة تعد مناسبة للحصول على رموش أكثر كثافة.