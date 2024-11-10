لماذا تحذر السلطات التونسية من استخدام بعض منتجات فرد الشعر وما البدائل؟

حذّرت وزارة الصحة التونسية من استخدام بعض منتجات فرد الشعر البرازيلية التي تحتوي على حمض الغليوكسيليك، مشيرة إلى مخاطر صحية جسيمة قد تترتب على استخدامها. وبحسب الوكالة الوطنية التونسية لتقييم المخاطر، فإن هذه المنتجات قد تسبب الفشل الكلوي والتسمم، وهي آثار تم تأكيدها من قبل الجمعية التونسية لأمراض الكلى والغسل الكلوي وزرع الأعضاء والمركز الوطني لليقظة الدوائية.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه المنتجات قد تسبب تهيج الجهاز التنفسي والسعال وضيق التنفس، إلى جانب تهيجات الجلد والعينين عند التلامس المباشر، كما أشار إلى وجود مخاطر محتملة على المدى البعيد تشمل سرطان الجهاز التنفسي والجلد نتيجة الاستخدام المتكرر.

تصاعد عدد الحالات المتضررة

أكد الدكتور الحبيب السخيري (رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى) تسجيل حالات خطيرة بين النساء في البلاد، تضمنت قصورًا كلويًا وأعراضًا تنفسية واضطرابات في دقات القلب.

ووفقاً للسخيري، شهدت الفترة الأخيرة ذروة في تسجيل حالات لمتضررين من استخدام هذه المنتجات، وذكر أن دولًا أخرى، مثل فرنسا والولايات المتحدة، أصدرت تحذيرات مشابهة حول المخاطر الصحية لمنتجات فرد الشعر البرازيلية.

من جانبها، قالت الدكتورة معاوية فراتي لموقع "الصحافة اليوم" المحلي إن استخدام هذا المنتج أثر بشدة على صحة الكلى والجهاز التنفسي، وتسبب في بعض الحالات بأورام صدرية وتهيج والتهابات شديدة.

وأوضحت الدكتورة فراتي أن آثاره تتراوح بين أضرار قصيرة الأمد كالحروق الجلدية، ومشكلات مزمنة قد تصل إلى أمراض جرثومية وأورام جلدية مع تكرار الاستخدام.

منتجات فرد الشعر البرازيلية وآلية عملها

وتُعتبر منتجات فرد الشعر البرازيلية من العلاجات الشائعة لتنعيم الشعر، وتعتمد في تركيبتها على الكيراتين الذي يُعد بروتيناً طبيعياً يمنح الشعر مظهراً أملس ولامعاً.

ولكن بعض هذه المنتجات يحتوي على حمض الغليوكسيليك الذي يُستخدم بديلا للفورمالدهايد لإعطاء نتائج تدوم طويلاً. وتُطبق المنتجات على الشعر باستخدام الحرارة لتثبيت الكيراتين، مما يغلق قشور الشعر ويقلل من تجعده بشكل كبير.

ورغم أن حمض الغليوكسيليك يُعد أقل ضرراً من الفورمالدهايد، فإن استخدامه بتركيزات عالية قد يكون ضاراً. ويعمل هذا الحمض بتغيير الروابط البروتينية في الشعر ليجعله أكثر مرونة وأملس، لكنه يرتبط بأضرار صحية إذا ما تكرر استخدامه.

وفيما يتعلق بالفورمالدهايد، الذي تُعتبر آثاره الصحية أكثر خطورة، قامت عدة دول بفرض قيود صارمة على استخدامه أو منعه تماماً في منتجات العناية بالشعر.

تحركات دولية تجاه منتجات فرد الشعر

تتخذ دول عديدة إجراءات حازمة لمراقبة منتجات فرد الشعر وحظر استخدام الفورمالدهايد بتركيزات تتجاوز الحدود الآمنة، ومنها:

الاتحاد الأوروبي: حظر المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الفورمالدهايد.

حظر المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الفورمالدهايد. كندا: حذرت الحكومة من مخاطر الفورمالدهايد وسحبت بعض المنتجات من الأسواق.

حذرت الحكومة من مخاطر الفورمالدهايد وسحبت بعض المنتجات من الأسواق. الولايات المتحدة: أصدرت إدارة الغذاء والدواء تحذيرات بشأن هذه المنتجات، وشددت الرقابة في بعض الولايات.

أصدرت إدارة الغذاء والدواء تحذيرات بشأن هذه المنتجات، وشددت الرقابة في بعض الولايات. أستراليا: منعت بعض المنتجات التي تحتوي على الفورمالدهايد لتجنب الآثار الصحية الخطيرة.

منعت بعض المنتجات التي تحتوي على الفورمالدهايد لتجنب الآثار الصحية الخطيرة. البرازيل: تفرض معايير دقيقة على مستوى الفورمالدهايد المسموح به في منتجات العناية بالشعر.

البدائل الآمنة لمنتجات فرد الشعر

بسبب القيود المتزايدة على الفورمالدهايد، تتجه الشركات إلى استخدام مكونات بديلة، مثل الأحماض الأمينية، التي تعتبر أقل ضررًا. كما انتشرت البدائل الطبيعية والعلاجات العضوية التي تعتمد على الزيوت الطبيعية والمكونات النباتية.

لتجنب المخاطر المحتملة، يُنصح بالتالي: