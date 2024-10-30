فوائد غير متوقعة لسم النحل منها تحفيز إنتاج الكولوجين وتأثير مشابه للبوتكس

لم تقتصر استفادة البشر على عسل النحل فحسب، بل استفادوا أيضا من "سمومه" واستخدموها على مدار القرون الماضية لعلاج العديد من الحالات الصحية. إذ يعتبر سم النحل من المواد المستخدمة على نطاق واسع في العلاج الشعبي كمرهم يساعد على التئام الجروح وعلاج الالتهابات الجلدية.

استخدام سم النحل لم يقتصر على النواحي الطبية فحسب؛ فقد راج استعماله في منتجات العناية بالبشرة كذلك، لقدرته على مكافحة الشيخوخة وعلاج حب الشباب.

فهل تستحق هذه المنتجات التجربة؟ إليك كل ما تريدين معرفته عن الفوائد التجميلية لسم النحل ومخاطره المحتملة:

ما سم النحل؟

سم النحل هو مادة طبيعية يفرزها النحل عند الشعور بالخطر كوسيلة للدفاع عن نفسه. وقد تمت دراسة فوائده التجميلية على نطاق واسع خلال العقود الأخيرة، لتثبت فعاليته في علاج العديد من مشاكل البشرة، وقدرته على زيادة نضارتها وشبابها.

وقد استندت هذه الدراسات على تحليل فوائد المركبات النشطة بيولوجيا التي يحتويها سم النحل، ومن أبرزها:

الميليتين (Melittin): يشكل حوالي 50% من تركيبة سم النحل ويتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، الأمر الذي يحمي البشرة من الإصابة بالحبوب والالتهابات.

يشكل حوالي 50% من تركيبة سم النحل ويتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، الأمر الذي يحمي البشرة من الإصابة بالحبوب والالتهابات. أبامين (Apamin): يعمل على تحسين الإشارات العصبية وقد يساعد في تحفيز الدورة الدموية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نضارة البشرة كذلك.

يعمل على تحسين الإشارات العصبية وقد يساعد في تحفيز الدورة الدموية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على نضارة البشرة كذلك. الببتيدات (Peptides): تلعب دورا في تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وهذا يعزز شباب البشرة ونضارتها.

تلعب دورا في تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وهذا يعزز شباب البشرة ونضارتها. إنزيمات الهيدروليز: تساعد على تكسير الخلايا التالفة وتحفيز تجديد الجلد.

فوائد سم النحل للبشرة

وفقا للعديد من الدراسات، قد يساهم سم النحل في شد البشرة وزيادة نضارتها لتبدو أكثر شبابا وحيوية، ومن الممكن تلخيص فوائده كالتالي:

مكافحة الشيخوخة وتجديد الجلد: يحتوي العديد من منتجات مكافحة الشيخوخة على سم النحل، نظرا لقدرته على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهي بروتينات ضرورية للحفاظ على مرونة البشرة مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

كما يعتقد أن سم النحل يعمل كمحفز موضعي يساعد على شد الجلد فورا، ويعطيه مظهرا أكثر نضارة وحيوية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحمي البشرة من التأثيرات الضارة للجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد، وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

عدا عن أن المكونات النشطة في سم النحل تساهم في تحفيز تجديد خلايا الجلد، مما يساعد على تحسين مظهر البشرة وتجديدها بعد التعرض لأضرار مثل أشعة الشمس أو الجروح السطحية.

مضاد للالتهابات: يساهم سم النحل في التخفيف من الالتهابات الجلدية، بسبب احتوائه على الميليتين الذي يساعد أيضا في تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار. كما يمتلك سم النحل تأثيرا مضادا للبكتيريا المسببة لالتهاب الجلد، الأمر الذي يجعل منه علاجا فعالا للقضاء على حبوب الشباب.

ترطيب البشرة: يعمل سم النحل على تحسين قدرة البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، وهذا يجعله خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو تشقق البشرة.

ويستخدم سم النحل في منتجات العناية بالبشرة بأنواعها المختلفة مثل كريمات الوجه ومكافحة الشيخوخة لقدرته على تحفيز إنتاج الكولاجين، والأمصال (أو السيرومات) التي تستهدف علاج مشاكل محددة مثل البقع الداكنة، وأقنعة الوجه (الماسكات) التي تعمل على تحسين نضارة البشرة وتنعيمها، وتساعد في إزالة الشوائب وزيادة التوهج الطبيعي للبشرة. بالإضافة إلى استخدامه في العلاجات الموضعية لحب الشباب والتهابات الجلد.

تأثير مشابه للبوتكس: قد تعطي المنتجات الحاوية على سم النحل تأثيرا شبيها بتأثير البوتكس نظرا لاحتوائه على العديد من المواد الفعالة القادرة على زيادة مرونة البشرة وشدها، عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين مما يساهم في ملء الخطوط الدقيقة والتجاعيد. أيضا يزيد سم النحل من تدفق الدم إلى الجلد، وبالتالي يحفز عملية إيصال الأكسجين والعناصر الغذائية، وهذا يمنح البشرة مظهرا أكثر شبابا.

مع ذلك، هناك عدد من الاختلافات ما بين النتائج التي يمنحها البوتوكس وتلك التي يمنحها سم النحل، الذي يتميز بكونه علاجا طبيعيا ومستداما، على عكس البوتوكس الذي يفقد تأثيره مع الزمن مما يسبب ترهل الجلد والحاجة لإعادة الحقن.

كذلك، يعمل البوتكس على إيقاف إشارات الأعصاب في العضلات مؤقتا؛ وهذا يمنع العضلات من الانقباض وبالتالي يقلل من ظهور التجاعيد، في حين لا يؤثر سم النحل على الأعصاب مباشرة إنما يساعد على تخفيف التوتر في العضلات الدقيقة تحت الجلد، ما يساهم في تقليل ظهور التجاعيد بشكل غير مباشر.

مخاطر استخدام سم النحل

رغم الفوائد المتعددة لسم النحل، فإن هناك بعض المخاطر المحتملة التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل استخدام المنتجات التجميلية الحاوية على هذه المادة، بما في ذلك الحساسية، إذ من الممكن أن يسبب سم النحل الحساسية لبعض السيدات، ما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض مثل الاحمرار والحكة أو تهيج البشرة، لذلك، يُنصح دائما بإجراء اختبار الحساسية قبل استخدام المنتجات التي تحتوي على سم النحل، وذلك عبر تطبيق المنتج على جزء صغير من الجلد، مثل الرسغ أو خلف الأذن، والانتظار لمدة 24 ساعة للتأكد من عدم وجود تفاعل تحسسي.

وفي حال كنت تعانين من مشاكل جلدية معينة أو تفاعلات حساسية سابقة، يُفضل استشارة طبيب الجلدية قبل استخدام المنتجات التي تحتوي على سم النحل، إذ قد تتوسع ردود فعل الجلد تجاه هذه المنتجات لتشمل استجابة مناعية مفرطة مثل الحساسية الشديدة.

كذلك يفضل تجنب استخدام منتجات سم النحل خلال فترة الحمل والرضاعة، نظرا لقلة الدراسات التي تناولت تأثيره في هذه الظروف.

ولتحقيق الفائدة المرجوة من المنتجات الحاوية على سم النحل، مع تجنب المخاطر المحتملة، ينصح دائما بالبحث عن المنتجات الموثوقة، التي يتم تصنيعها بواسطة شركات موثوقة وذات سمعة جيدة في إنتاج مركبات العناية بالبشرة.