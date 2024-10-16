هل يمثّل شمع النحل الحل السحري لمشاكل البشرة؟

يعد شمع النحل بمثابة مفتاح صحة وجمال، إذ يعالج العديد من المشاكل الجلدية من ناحية، ويعمل على ترطيب البشرة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "ستايل بوك" -في موقعها على الإنترنت- أن شمع النحل يمتاز بخصائص مضادة للبكتيريا، ومن ثم يمكنه أن يساعد في حماية البشرة من الجراثيم المسببة للأمراض.

ولذلك يُستخدم شمع النحل لعلاج بعض المشاكل الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي، كما يُستخدم أيضا في علاج الحروق والجروح.

وباعتباره مصدرا لفيتامين "أ" فإنه يساعد أيضا على تسريع وتيرة عملية تجديد البشرة.

كما يساعد شمع النحل البشرة على الاحتفاظ بالماء، مما يعمل على ترطيبها ويمنحها مظهرا ندّيا يشع نضارة وحيوية، كما يُستخدم لترطيب الشفاه الجافة.

وقبل استخدام شمع النحل على البشرة، ينبغي للمرأة اختباره لمعرفة ما إذا كانت تعاني من حساسية تجاهه. وللقيام بذلك، يمكن إجراء اختبار اللصقة حيث تُترك كمية منه على الجزء الداخلي من المعصم لمدة 24 إلى 48 ساعة وتغطيتها بلصقة.

وفي حالة ملاحظة تورم أو احمرار أو حكة أو حرقان، فينبغي حينئذ التوقف عن استخدام منتجاته.

وعند استخدام شمع النحل على الوجه، تجب إزالته بانتظام حتى يتمكن الجلد من التنفس بشكل كامل مرة أخرى ولا تتعرض المسام للانسداد. ونظرا لأنه لا يذوب في الماء، فيجب استخدام مستحضر تنظيف على أساس زيتي لإزالة المنتج تماما من البشرة.