ماء الأرز.. صيدلية طبيعية لحماية البشرة والشعر

تلجأ النساء في جميع أنحاء العالم لأسرار الجمال الطبيعية والتي تعد سهلة التطبيق وغير مكلفة، ويعد ماء الأرز بمثابة ينبوع الصحة والجمال للبشرة وفروة الرأس وللشعر أيضا حيث إنه يساعد على التمتع بشعر قوي ولامع يخطف الأنظار.

فوائده

وأوردت الوكالة الألمانية أن ماء الأرز المخمر غني بالعناصر التالية:

البروتينات: التي تملأ الفراغات الصغيرة في بنية الشعر وتمنح الشعر مظهرا لامعا.

التي تملأ الفراغات الصغيرة في بنية الشعر وتمنح الشعر مظهرا لامعا. الفيتامينات: فهو غني بفيتامينات بي وسي وإي وبي 8، وتحمي هذه الفيتامينات بنية الشعر وتعمل على زيادة مرونته وتمنع تساقطه.

فهو غني بفيتامينات بي وسي وإي وبي 8، وتحمي هذه الفيتامينات بنية الشعر وتعمل على زيادة مرونته وتمنع تساقطه. الأحماض الأمينية: التي تعمل على تقوية الشعر من جذوره.

التي تعمل على تقوية الشعر من جذوره. مضادات الأكسدة: التي تعمل مثل فيتامين إي على تقوية بنية الشعر وتحميه من التقصف والتساقط.



يعتني بجمال بشرتك

في الصين تستخدم النساء الصينيات ماء الأرز لتنظيف الوجه دون اللجوء لاستخدام أنواع كثيرة من غسول الوجه وشطفه بالماء.

وماء الأرز مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في تنظيف ومنع شيخوخة الجلد. ومع ذلك يجب استخدام الأرز الصيني الأصيل لضمان نجاح التجربة.

ويمكن الحصول على هذا الغسول الطبيعي عن طريق نقع الأرز في الماء النقي لمدة 20 دقيقة، ومن ثم تمرير ماء الأرز على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم مسح الوجه بمنشفة مبللة. فالقيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع سيحدث اختلافا كبيرا في البشرة، بحسب تقرير نشرته مجلة "فوشيا" الإسبانية.

سر جمال شعرك

ويعد ماء الأرز المخمر بمثابة سر الصحة والجمال للشعر أيضا، حيث يعمل على زيادة نمو الشعر وتقوية بنيته من ناحية، ويرطبه ويمنحه لمعانا ساحرا من ناحية أخرى. وبفضل هذه الفوائد الجمّة يتمتع الشعر ببنية قوية ومظهر كثيف، ويتألق بلمعان جذاب.

ويناسب ماء الأرز المخمر كل أنواع الشعر، ويكفي استخدامه بمعدل مرة كل أسبوعين أو مرة كل شهر للحصول على النتائج المرجوة.

وأوضحت مجلة "جولي" المعنية بالجمال والموضة، أنه يمكن استعمال ماء الأرز المخمر كغسول للشعر، ولهذا الغرض ينبغي أولا غسل الشعر بواسطة شامبو لطيف، ثم تدليك الشعر بماء الأرز المخمر وتركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة كي يؤتي مفعوله، ثم شطف الشعر بماء صاف.

ويمكن أيضا استعمال ماء الأرز المخمر كمرطب عميق؛ حيث يتم تدليك الشعر به وتركه على الشعر دون شطفه.

ولمزيد من العناية يمكن استعمال ماء الأرز المخمر كماسك (قناع) ليلي؛ حيث يتم تدليك الشعر به وتركه على الشعر طوال الليل، ثم شطفه في الصباح جيدا بواسطة شامبو لطيف.

علاج لحكة فروة الرأس

ولمواجهة حكة فروة الرأس يمكن ترطيب فروة الرأس باستخدام بلسم يحتوي على مواد ترطيب مثل زيت جوز الهند أو ماء الأرز. وأوردت مجلة "ستيلايا" أن حكة فروة الرأس ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأسباب البسيطة لحكة فروة الرأس تتمثل في غسل الشعر بشكل متكرر واستخدام منتجات عناية خاطئة وتجفيف الشعر بواسطة مجفف شعر ساخن جدا، والتغير في درجة الحرارة مما يؤدي إلى جفاف الشعر.

وقد تشير حكة فروة الرأس أيضا إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية مثل الصدفية والالتهاب وفطريات الجلد والحساسية والإصابة بالقمل. كما قد يكمن سبب الحكة التوتر النفسي أو التغيرات الهرمونية. وفي هذه الحالات ينبغي استشارة الطبيب.

وينبغي أيضا عدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بماء ساخن، مع مراعاة عدم ضبط مجفف الشعر على درجة حرارة عالية للغاية. ومن المهم أيضا تقليل عدد مستحضرات العناية التي تُستخدم على الشعر، مع مراعاة استخدام المنتجات الخالية من البارابين والكبريتات والسيليكون. ويراعى أيضا عدم استعمال الشامبو الجاف؛ نظرا لأنه لا يقوم بإزالة بقايا الأوساخ وبقايا منتجات العناية.

ماء الأرز المخمر.. كيف تحضره؟

ولإعداد ماء الأرز استخدم نصف كوب من الأرز الأبيض العضوي، مع مراعاة غسله جيدا، ثم ضعه في إناء وأضف كوبا من الماء إليه ثم اعجنه جيدا لمدة لا تقل عن 5 دقائق بحيث تصل المواد الفعالة إلى الماء.

وبعد ذلك، اغل ماء الأرز لمدة 10 دقائق ثم اتركه ليبرد لمدة 30 دقيقة، ثم ضع ماء الأرز في وعاء معقم ومحكم الغلق.

ولتخمير ماء الأرز، ينبغي تركه في الوعاء لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام قبل الاستخدام؛ حيث يعمل التخمير على إطلاق المواد الفعالة المهمة لصحة وجمال الشعر. وينبغي الاحتفاظ بماء الأرز المخمر في الثلاجة، مع مراعاة استخدامه في غضون أسبوع.