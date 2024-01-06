لا يقع عبء تربية طفل ذي إعاقة جسدية أو عقلية على الوالدين وحدهما، بل يتأثر كل فرد في الأسرة، لا سيما مع نقص الخدمات وعدم وجود أنظمة شاملة تدعم حاجيات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويشير مصطلح "جلاس تشايلد" أو "الطفل الشفاف أو غير المرئي" إلى أشقاء هذا الطفل، إذ تنصب اهتمامات الوالدين على تلبية احتياجاته، وفي المقابل يعجزان غالبا عن منح باقي الأشقاء نفس القدر من الاهتمام، لمجرد أنهم ينمون ظاهريا بشكل طبيعي.

ما متلازمة "الطفل الشفاف"؟

بدأ استخدام هذا المصطلح منذ عام 2010 في مؤتمر تيدكس الدولي، عندما وقفت إليسيا مابلز، مدربة الأعمال المعتمدة، تتحدث عن تجربتها الشخصية كأخت لشقيق مصاب بالتوحد، ووصفت نفسها وكل أشقاء ذوي الاحتياجات الخاصة بـ "الأطفال الزجاجيين".

لم تستخدم مابلز "الزجاج" في إشارة إلى هشاشته، وإنما قصدت خصائص الزجاج الشفافة والمرئية بدرجة تجعلك ترى من خلاله بوضوح وكأنه غير موجود، وبنفس المنطق يتعزز لدى هؤلاء الأشخاص شعور بأنهم غير موجودين.

لا أحد يهتم أو يستمع

عالج المخرج ستيفن شوبسكي هذه المتلازمة بذكاء في فيلمه السينمائي "ووندر" عام 2017، والمأخوذ عن قصة حقيقية، وجسدتها "فيا" الأخت المراهقة، التي اعتادت أن ينال أخوها "أوغي" المولود بتشوهات خلقية في الوجه كل الاهتمام، حتى أن والدتها علقت حياتها بأكملها من أجله، وأظهرت "فيا" خلال أحداث الفيلم مدى تفهمها وتجنبها الشكوى أو التعبير عن مشكلاتها الحياتية، حتى لا تحمل والديها فوق طاقتهما، ولأنه لا أحد يهتم أو يستمع لها، وكثيرا ما يتم تجاهلها، تضطر في أحد المشاهد أن تقول لأخيها "إن العالم لا يدور حولك".

اضطرابات نفسية وسلوكية

نقلا عن موقع "لايف هاكر" يقول المعالج السريري المتخصص، جامي دوملر، إن تجربة "الأطفال الزجاجيين" توازي تجربة آبائهم تماما، فكلاهما يعانيان مزيجا من مشاعر الحزن والارتباك والخسارة والقلق المختلطة دائما مع حبهم الفطري لأخيهم. ووفق دوملر، يحاول الطفل السليم إيجاد طريقة لإلقاء اللوم على نفسه في مشاكل أسرته، مما يعزز شعوره بالعزلة وعدم الرغبة في التواصل مع أقرانه الذين قد لا يفهمون تحديدا واقع حياته المنزلية. ولتعويض ذلك، يغرق في أحلام اليقظة وتشكيل عوالم خيالية في ذهنه، ويظهر ذلك بشكل أكثر وضوحا خلال فترة المراهقة.

وهو ما أكدته دراسة بريطانية نشرت في مجلة علم النفس المجتمعي عام 2022، وأظهرت أن أشقاء الأطفال -الذين يعانون من أحد الأمراض أو الإعاقات- أكثر عرضة للإهمال العاطفي وتجاهل المشاعر، ولهذا يميلون دوما إلى العزلة والتواري عن الأنظار وعدم لفت الانتباه، ويشعرون بالذنب المستمر لعدم قدرتهم على تقديم الدعم الكافي لإخوتهم، كذلك يواجهون العديد من الاضطرابات السلوكية والنفسية، كالقلق والتوتر.

عواقب وتبعات

يعزز وجود أخ بظروف خاصة من قيم التعاطف والمسؤولية، كذلك يعزز آليات التكيف والتعامل مع المشكلات، غير أن هناك مجموعة من المشاعر والتحديات التي غالبا ما يتم تجاهلها أو يُساء فهمها، وتؤثر على الصحة النفسية والاجتماعية والجسدية والإدراكية لباقي الأشقاء.

ورصدت مراجعة تحليلية تلوية، شملت 52 دراسة، أن هؤلاء الأشقاء معرضون بشكل كبير لاضطرابات الصحة العقلية والتحديات النفسية، لأنهم غالبا ما يقمعون عواطفهم ومشاعرهم، ويترددون في طلب المساعدة والاهتمام من والديهم المثقلين بهموم أخيهم المريض.

ويوضح خبراء الصحة النفسية مجموعة من السمات التي يشترك فيها الأطفال غير المرئيين ومنها:

السعي إلى الكمال والمثالية: يحاول "الطفل غير المرئي" تعويض الشعور بالتجاهل والإهمال بأن يكون طفلا مثاليا ومتفوقا، ويرتبط ذلك بالخوف الدائم من الفشل والرفض وارتكاب الأخطاء، مما يحرمه من العفوية والإبداع والتفكير المستقل.

الشعور بالذنب: تتعزز بداخله مشاعر الاستياء بسبب عدم تلبية احتياجاته العاطفية، ثم يشعر بالذنب لأنه مستاء أو لعدم تقديره حجم المسؤولية الملقاة على والديه.

العزلة والانطوائية: يفقد اهتمامه بالهوايات، ويفوّت الكثير من الأنشطة، ويفتقر إلى المهارات الاجتماعية وإنشاء صداقات قوية، ويتظاهر دائما وكأنه بخير، كذلك يلتزم الصمت بشأن مشاكله واحتياجاته الخاصة، وغالبا ما يخشى المخاطرة، الأمر الذي قد يشكل عائقا أمام نموه الشخصي والتقدم المجتمعي.

محاولة إرضاء الآخرين: يفضل تجنب الصراعات حفاظا على سلام العلاقات، ويغلب عليه سلوك الإيثار الذي يشعره بالحب والقبول.

الاستقلالية وتحمل المسؤولية: يتعلم بشكل "خاطئ" أن مشاكله صغيرة لا تتطلب المساعدة، ويعتمد على نفسه في وقت مبكر مثل تجهيز طعامه أو إنهاء واجباته المدرسية بدون إشراف، ويتحمل المزيد من الأعباء المنزلية.

التوتر والقلق: يجد صعوبة في التعبير عن مشاعر الغضب والإحباط، مما يعزز مشاعر اليأس والعزلة والاكتئاب والقلق، وهذا ما أشارت إليه مراجعة منهجية نشرت بمجلة طب الأطفال عام 2022 وخلصت إلى أن أشقاء الأطفال الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة أكثر عرضة للاكتئاب.

كيف يمكن للوالدين دعم "الطفل الزجاجي"؟

ينبغي أن يدرك الآباء التحديات التي يواجهها أطفالهم، وأن يحرصوا على تقديم الرعاية والدعم اللازمين مثل:

تخصيص وقت ومساحة آمنة للتعبير عن المشاعر:

من خلال مشاركة الطفل الأنشطة التي يفضلها وتناسب عمره واهتماماته، وتقول إيميلي هول، مديرة مشروع دعم الأشقاء، لموقع "بيرنتس": يكفي قضاء 20 دقيقة فقط مع هؤلاء الأبناء في مشاهدة برنامج تلفزيوني أو مسلسل مفضل أو الذهاب في نزهة على الأقدام والاستماع إليهم، ليشعروا بمدى تفردهم وصلابتهم.