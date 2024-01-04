لتجنب تلف الملابس.. نصائح ذكية لتنظيم الخزانة بين الفصول

عندما يحين موسم الشتاء، تصبح الأولوية لتخزين ملابس الصيف بصورة صحيحة، فقليل من الجهد يمكن أن يحدث فارقا كبيرا في الانتقال بين الفصول، لذلك هناك طرق لتخزين الملابس بصورة صحيحة، تحافظ عليها من التلف، وتساعد على تنظيم الخزانة والحصول على أي من محتوياتها بسهولة.

طرق التخزين

يجب تصنيف الملابس إلى 4 فئات:

ملابس يتم الاحتفاظ بها.

ملابس تحتاج إلى الإصلاح.

ملابس للتبرع.

ملابس سيتم التخلص منها.

قد يكون من الصعب معرفة ما يجب وضعه في أي مجموعة، لذا كوني صادقة مع نفسك، إذا ترددت لأكثر من 5 ثوان في تصنيف الملابس التي سيتم الاحتفاظ بها، فكري في سبب التردد، إذا كانت قطعة الملابس ضيقة وبحالة جيدة، فالأفضل التبرع بها، إذا كانت تحتاج إلى إصلاح السحاب أو الأزرار فيجب وضعها في فئة الإصلاح، ولا ينبغي تأجيل إصلاحها وتخزينها لعام آخر.

احرصي على تنظيف الملابس قبل التخزين وافحصيها بعناية للتأكد من خلوها من البقع، فالبقع الصغيرة لا يمكن رؤيتها ولكنها صعبة الإزالة بعد تخزينها.

وكذلك، فتشي وحددي القطع التي يمكنك إصلاحها بنفسك وأي منها يحتاج إلى الخياط.

طرق تنظيف الملابس قبل تخزينها

الملابس القطنية

تتميز الملابس القطنية بالنعومة وسرعة التجعد، لذلك يجب غسلها بالماء البارد ثم تجفيفها مباشرة وفردها لتجنب الانكماش.

وبالنسبة للملابس البيضاء، اقرئي التعليمات جيدا ما إذا كان بإمكانك إضافة مبيض الكلور لتبييض القطعة أم لا.

ملابس الكتان

يمتص الكتان الكثير من الماء أثناء دورة الغسيل، لذا يُفضل تجفيف القطع منفصلة، واستخدمي برنامج البخار عند الكي.

كما يجب تخزين ملابس الكتان في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق لحجب الحشرات والرطوبة.

ملابس السباحة

يتغير لون ملابس السباحة بسبب الكلور المضاف للماء في حمامات السباحة، فضلا عن التعرض للشمس، والتعرق، لذلك اتبعي هذه النصائح:

اغسلي الملابس يدويا باستخدام مسحوق غسيل صحون (وليس مسحوق الغسيل).

لا تجففي ملابس السباحة في المجفف، واحرصي على فردها وتجفيفها بالطرق التقليدية من خلال تعريضها للهواء.

تأكدي أن الملابس جافة تماما قبل التخزين، تجنبا لتكوين الفطريات من الرطوبة.

طرق تخزين الملابس

بعد أن قمتِ بتنظيف وحفظ الملابس الصيفية، الخطوة التالية هي تخزينها بشكل صحيح، ستحتاجين إلى الشماعات، وحاويات التخزين.

الشماعات

اختاري شماعات قوية (علّاقات الملابس) غير قابلة للصدأ وتجنبي الشماعات البلاستيكية السهلة الكسر.

ضعي القطع الثقيلة السترات على شماعات مخصصة للحفاظ على شكلها الطبيعي.

ضعي الملابس الحريرية على شماعات مبطنة لمنع انزلاقها.

الصناديق البلاستيكية

تعتبر خيارا عمليا لتخزين الملابس، والحفاظ عليها من الرطوبة والحشرات، وعلى الرغم من أن الصناديق البلاستيكية الشفافة يمكن رؤية محتواها بسهولة، فمن الأفضل استخدام صناديق ذات ألوان داكنة لتجنب تغير ألوان الملابس.

الصناديق الكرتونية

تجنبي التخزين في صناديق الكرتون، لأنها قد تجذب الحشرات ولا توفر أي حماية ضد الرطوبة.

وتعتبر أفضل الحاويات لتخزين الملابس هي حقائب السفر.

من الأفضل تخزين الملابس الثقيلة أسفل الصندوق ووضع القطع الهشة في الجزء العلوي، ولا تبالغي في تخزين كم كبير من الملابس في الصندوق.

أكياس الشفط

استخدمي أكياس تخزين الملابس القابلة للتفريغ، قومي بطي الملابس وضعيها في الكيس، واستخدمي ملحق الضغط الصغير لشفط الهواء، هذه الطريقة تمكنك بسهولة وضع الملابس في أي مكان.

التنظيم بطريقة ماري كوندو

يمكنك البحث عن مقاطع فيديو "ماري كوندو"، التي اشتهرت بتقديم العديد من فيديوهات التنظيم والتخزين.

كيف تتجنبين الروائح الكريهة بالملابس؟

يجب تنظيف الملابس وتجفيفها وتنظيف حاوية التخزين قبل وضع الملابس.

كوني حذرة مع كرات مكافحة العث "النفتالين"، قد تكون فعالة ضد الحشرات، ولكنها أيضا تحتوي على مبيد حشري سام.

ضعي ماصة الرطوبة مع ملابسك وتأكدي من إحكام غلق الصندوق.

ضعي أكياس الخزامى (نبات اللافندر) مع ملابسك أثناء التخزين لتعطيرها بصورة صحية.

وأخيرا تفقدي مكان التخزين بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود حشرات أو تلف أو رائحة غير مرغوب فيها.