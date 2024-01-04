متلازمة "الاغتراب الوالدي".. عقاب أبوي يدفع ثمنه الأبناء

تصف متلازمة "الاغتراب الوالدي" إستراتيجيات سلبية يتبعها أحد الوالدين لاستمالة الطفل وتأليب مشاعره تجاه الوالد الآخر من خلال التلاعب أو النقد أو السلوكيات السلبية الأخرى من دون مبرر.

وتشمل الإستراتيجيات المستخدمة في هذه المتلازمة حرمان الطفل من التواصل مع الوالد الآخر، أو انتقاده، أو التشجيع على عدم احترامه، أو إجبار الطفل على قطع العلاقات معه، وحينها يشعر الطفل -الذي يتم تلقينه والسيطرة عليه- بالخوف والكراهية والرفض غير المبرر تجاه الوالدين المستهدفين ويرفض الاتصال بهما.

وقد صاغ هذا المصطلح العالم والطبيب النفسي ريتشارد غاردنير عام 1985، إذ وصف فيه محاولات أحد الوالدين فصل الطفل عن الوالد الآخر من باب العقاب للطرف الآخر بعد الطلاق في معظم الحالات.

من جهتها، تعرف الاختصاصية النفسية للأطفال والمراهقين أسماء طوقان متلازمة "الاغتراب الوالدي" بأنها محاولة أحد الوالدين تغريب الطفل عن الوالد الآخر، واستخدامه كوسيلة للضغط أو عقاب للطرف الآخر، بسبب العلاقة السيئة بينهما.

وتهدف هذه السلوكيات إلى تشويه صورة الآخر أمام الطفل، لمنع التواصل المستقبلي معه وتوليد الكراهية له، مما يؤدي إلى نفور الطفل من أحدهما أو كليهما، متجاهلا أن الطفل هو أكبر متضرر من هذا الأسلوب، وغالبًا ما تنشأ هذه الحالة في أثناء معركة الطلاق أو حضانة الأطفال.

علامات ظهور المتلازمة

وتشرح الاختصاصية النفسية، في حديثها إلى الجزيرة نت، الأساليب التي يتبعها أحد الوالدين لظهور هذه المتلازمة لدى الطفل، وهي كما يلي:

إخبار الطفل من قبل والده أن والدته لا تحبه، ولا تريد سماع صوته والتحدث معه، على الرغم من محاولاتها الدائمة للتواصل معه في الحقيقة. إخبار الطفل من قبل والدته أن والده كان يعنفها جسديا، مما يولد مشاعر الخوف لديه وحقده على والده ورغبته في الانتقام منه. تشويه سمعة الأم أو الأب من قبل أحدهما أمام الطفل، كاستخدام مصطلحات لا تناسب سنه أو تلميحات متعددة مثل: السرقة، الخيانة، وسوء الخلق والسلوك، أو التقليل من شأن الآخر والسخرية منه، مما يُفقد الطفل احترامه لهذا الشخص. الاستهزاء والسخرية من مشاعر الطفل في حال قيامه بالتعبير عن مشاعره تجاه الطرف الآخر، ومنعه من قضاء الوقت معه. تقديم الألعاب والهدايا وتوفير كافة وسائل الترفيه بشكل مبالغ فيه للطفل من قبل أحد الوالدين، ليقضي وقتا أكثر معه ويرفض الذهاب إلى الآخر.

ما تأثيرات المتلازمة على الطفل؟

وتشرح طوقان تأثير متلازمة الاغتراب الوالدي على الطفل من النواحي النفسية والأكاديمية والاجتماعية، حسب ما يلي:

يتحمل الطفل مسؤولية والديه، وينضج بسرعة كما لو أن طفولته سُرقت منه، ويحاول تعويض ذلك عبر قضاء وقت طويل على ألعاب الكمبيوتر أو وسائل التسلية الأخرى. القلق والضغط النفسي، بسبب عدم وجوده في بيئة مريحة وحاجته المكبوتة للطرف الآخر. تدني المستوى الدراسي بسبب انشغاله وتركيزه بأمور والديه، وعدم متابعته من قبل أحدهما. الشعور بالحزن والاكتئاب ووجود اضطرابات في النوم أو الطعام والطاقة والذاكرة والتركيز والمزاج. الانعزال والانطوائية وعدم القدرة على تكوين علاقات اجتماعية لخوفه من الاعتياد على أحد ثم فقده.



خطوات احترازية

وتقول طوقان لتجنب تعرض الطفل لمتلازمة الاغتراب الوالدي يجب اتباع الخطوات التالية:

التحدث مع الطفل بشكل صريح عن الأسباب التي تجعل الوالدين يبتعدان وتفسير الوضع له بشكل يناسب عمره وفهمه. المحافظة على روتين ثابت للطفل، فالثبات والتنظيم يمكن أن يخففا من شعوره بالاغتراب أو الانفصال. عدم إدخال الطفل في الخلافات بين الأبوين وتقليل كل منهما من قيمة الآخر على مسمعه، أو استخدامه كمرسال أو وسيلة لتوصيل رسالة من طرف لآخر. توفير الأمان العاطفي للطفل، أي الحضور عند الحاجة للتخفيف من الشعور بالفقد. تثقيف الوالدين بما يترتب على هذا السلوك اتجاه الطفل. عرضه على المختص النفسي في حال عدم القدرة على السيطرة على سلوكه أو وجود مشاكل واضطرابات نفسية لدى الطفل.

شخصية غير قابلة للتواصل

وبدورها، تعلق المستشارة الأسرية التربوية الدكتورة أمل بورشك "بما أن الطفل يعيش في بيئة غير سوية من حيث عدم تلقي التربية المتوازنة لبناء شخصيته، تتشكل لديه شخصية غير قابلة للتواصل السليم، ورافضه بشدة، وعناد مبالغ فيه وغير مبرر".

وتعلل ذلك بأن سببه تخوفه الشديد من الطرف الآخر، فتجده لا يهتم بلقاء الطرف الآخر مظهرا عدوانيته تجاهه، ويتعامل معه بطريقة غير محترمة، فيصبح الطفل غير قادر على بناء علاقات سليمة مع الآخرين وحتى مع أفراد عائلته.

وبما أن أحد الأطراف يلوح بالعقاب وتشويه سمعة الآخر، فينمو الطفل ولديه قابلية للافتراء على الآخر، موظفا الكذب لإبداء كرهه الشديد كونه بات موجها، فيتصرف من دون وعي ولا يفكر بطريقة سليمة، وفق بورشك.

وتتابع، تتشوه شخصيته وتذوب ثقته بنفسه، ويستمتع بتشويه سمعة الطرف الآخر، ويكبر لديه شعور الاستخفاف والاستصغار والازدراء بشكل عام، فتتضرر لديه عملية بناء أي علاقة خاصة به، كونه يرفض زيارة الطرف الآخر أو تجديد العلاقة معه أو الرغبة في اللقاء.

وعليه، تشدد بورشك على أنه لا بد للطرفين "عدم استغلال الطفل كأداة لعقاب الطرف الآخر بغض النظر عن صعوبة الموقف، فالصبر وتحمل المسؤولية تجاه بناء شخصية الطفل السليمة وشغله بتعلم دروسه وممارسة واجباته هو الأسلم والأفضل لكل الأطراف".

آثار سلبية على البالغين

وبيّن تقرير نشره موقع "بارينتينغ فور براين" بعض الآثار السلبية المترتبة على الأطفال البالغين من الاغتراب الوالدي، ومنها: