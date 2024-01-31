ما الفرق بين القشرة وجفاف فروة الرأس؟ إليك الأسباب والعلاج

تمثل مشكلة جفاف فروة الرأس تحديا كبيرا للعديد من السيدات، خاصة في فصل الشتاء. ففي الجو البارد، يبدو الشعر باهتا بلا حياة، ويسهل تقصفه أو حتى تساقطه إذا ترك دون علاج.

الفرق بين جفاف فروة الرأس وقشرة الرأس

ينقل موقع الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية عن طبيبة الأمراض الجلدية ديردري هوبر، أن فروة الرأس الجافة تعد شكوى شائعة إلى حد ما، حيث تتشكل طبقة من القشرة على فروة الرأس نتيجة لتهيجها ولعدم قدرة الجلد على إنتاج ما يكفي من الزهم والزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيب الجلد.

وتنصح هوبر بضرورة استشارة طبيب متخصص للتشخيص ووضع خطة العلاج السليم، ولا سيما أن أعراض جفاف فروة الرأس تتشابه وتتداخل مع أعراض قشرة الرأس وبعض الأمراض الجلدية الأخرى.

وبحسب هوبر، فإن جفاف فروة الرأس يحدث نتيجة نقص الترطيب، وينتج عنها قشور جلدية بيضاء صغيرة نسبيا تلتصق بالشعر يصاحبها بعض الحكة والضيق.

أما قشرة الرأس، فلا تشير دائما إلى إصابة فروة الرأس، وعلى العكس فإن أهم أسبابها زيادة دهون الشعر وفرط الترطيب الذي ينتج عنه فطر أو خميرة الملاسيزية التي تعيش على الجلد وتتغذى على الدهون الزائدة مسببة قشورا دهنية تلتصق بالشعر يمكن أن تتكتل في بعض الأحيان ويبدو معها الشعر دهنيا.

أسباب جفاف فروة الرأس

توجد عدة عوامل تؤثر على احتمالية إصابة فروة الرأس بالجفاف، ومنها:

الإفراط في غسل الشعر: يعد أحد أسباب جفاف فروة الرأس، لأنه يجردها من الزيوت الطبيعية.

يعد أحد أسباب جفاف فروة الرأس، لأنه يجردها من الزيوت الطبيعية. عوامل بيئية: يعزز انخفاض الرطوبة والرياح الجافة في فصل الشتاء تفاقم مشكلة جفاف فروة الرأس، كذلك فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤديان إلى جفاف وتقشر فروة الرأس.

يعزز انخفاض الرطوبة والرياح الجافة في فصل الشتاء تفاقم مشكلة جفاف فروة الرأس، كذلك فإن التعرض للأشعة فوق البنفسجية مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤديان إلى جفاف وتقشر فروة الرأس. عوامل وراثية: ينتقل جفاف فروة الرأس بالوراثة، لذا إذا كان أحد والديك يشكو من جفاف فروة الرأس، فقد تواجهين الأمر نفسه.

ينتقل جفاف فروة الرأس بالوراثة، لذا إذا كان أحد والديك يشكو من جفاف فروة الرأس، فقد تواجهين الأمر نفسه. النظام الغذائي: يتسبب نقص الدهون التي تفرزها الغدد الدهنية بجفاف فروة الرأس، لذا ينصح باتباع نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية الأساسية مثل بذور الكتان والجوز والسلمون، والتخفيف من شرب القهوة وتناول السكريات.

يتسبب نقص الدهون التي تفرزها الغدد الدهنية بجفاف فروة الرأس، لذا ينصح باتباع نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية الأساسية مثل بذور الكتان والجوز والسلمون، والتخفيف من شرب القهوة وتناول السكريات. منتجات العناية بالشعر: ينصح خبراء الجلدية بالابتعاد عن منطقة فروة الرأس عند استخدام الأصباغ وعلاجات الشعر الكيميائية، حتى لا تسبب التهاب الجلد التلامسي كرد فعل تحسسي، والذي يؤدي إلى الحكة والاحمرار والقشور، ويوضح دكتور أنار ميكالوف، المتخصص في الأمراض الجلدية لموقع "كوزمابولتن"، أن من أسباب جفاف فروة الرأس، استخدام الشامبو دون بلسم، وكذلك استخدام منتجات تحتوي على مكونات قاسية مثل البارابين أو كبريتات لوريل الصوديوم والعطور الصناعية أو استخدام مثبتات الشعر.

ينصح خبراء الجلدية بالابتعاد عن منطقة فروة الرأس عند استخدام الأصباغ وعلاجات الشعر الكيميائية، حتى لا تسبب التهاب الجلد التلامسي كرد فعل تحسسي، والذي يؤدي إلى الحكة والاحمرار والقشور، ويوضح دكتور أنار ميكالوف، المتخصص في الأمراض الجلدية لموقع "كوزمابولتن"، أن من أسباب جفاف فروة الرأس، استخدام الشامبو دون بلسم، وكذلك استخدام منتجات تحتوي على مكونات قاسية مثل البارابين أو كبريتات لوريل الصوديوم والعطور الصناعية أو استخدام مثبتات الشعر. أمراض جلدية أخرى: بعض الأمراض الجلدية مثل سعفة الرأس والإكزيما والصدفية وإلتهاب الجلد الدهني أو التأتبي تسبب جفاف فروة الرأس.

كيف تتخلصين من جفاف فروة الرأس؟

اتباع روتين شامل للعناية بفروة الرأس والشعر يتضمن منتجات الترطيب والبحث عن أنواع الشامبو التي تحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك والكيراتين والأحماض الدهنية الأساسية.

للعناية بفروة الرأس والشعر يتضمن منتجات الترطيب والبحث عن أنواع الشامبو التي تحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك والكيراتين والأحماض الدهنية الأساسية. تدليك فروة الرأس قبل غسلها بالشامبو باستخدام أطراف أصابعك بحركات دائرية لإزالة تراكم الزيوت وخلايا الجلد الميتة. واستخدام شامبو طبي مضاد للفطريات، ويحتوي على مكونات مثل بيريثيون الزنك والكيتوكونازول وحمض الساليسيليك.

قبل غسلها بالشامبو باستخدام أطراف أصابعك بحركات دائرية لإزالة تراكم الزيوت وخلايا الجلد الميتة. واستخدام شامبو طبي مضاد للفطريات، ويحتوي على مكونات مثل بيريثيون الزنك والكيتوكونازول وحمض الساليسيليك. اتركي الشامبو الطبي حوالي 5 دقائق على فروة الرأس حتى تتغلغل مكوناته الدوائية في فروة الرأس، وبحسب موقع "بريفنشن"، تنصح دكتورة ستيفاني ميليس، مديرة وحدة التجارب السريرية الأميركية للأمراض الجلدية، بوضع الشامبو الطبي على منطقة فروة الرأس فقط، وإذا كان باقي شعرك في حاجة إلى رغوة، ما عليك سوى استخدام الشامبو المفضل لديك من منتصف طول الشعر حتى الأطراف.

حوالي 5 دقائق على فروة الرأس حتى تتغلغل مكوناته الدوائية في فروة الرأس، وبحسب موقع "بريفنشن"، تنصح دكتورة ستيفاني ميليس، مديرة وحدة التجارب السريرية الأميركية للأمراض الجلدية، بوضع الشامبو الطبي على منطقة فروة الرأس فقط، وإذا كان باقي شعرك في حاجة إلى رغوة، ما عليك سوى استخدام الشامبو المفضل لديك من منتصف طول الشعر حتى الأطراف. ابتعدي عن التوتر، واحرصي على شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب فروة الرأس ( 6 إلى 8 أكواب يوميا).

علاجات منزلية وطبيعية

ينقل موقع "هيلث لاين" بعض العلاجات الطبيعية والمنزلية التي تخفف من جفاف فروة الرأس مثل:

زيت جوز الهند: تساعد خصائصه المضادة للفطريات في تقليل خطر الإصابة بالعدوى، ويمكنك تدليك فروة الرأس بكمية صغيرة وتركه لمدة 10 دقائق على الأقل قبل غسل الشعر.

تساعد خصائصه المضادة للفطريات في تقليل خطر الإصابة بالعدوى، ويمكنك تدليك فروة الرأس بكمية صغيرة وتركه لمدة 10 دقائق على الأقل قبل غسل الشعر. زيت شجرة الشاي: يعمل كمضاد حيوي قوي يمكن أن يخفف من جفاف فروة الرأس، ويفضل مزجه مع زيت ناقل مثل زين جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم تدليك فروة الرأس وتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله.

يعمل كمضاد حيوي قوي يمكن أن يخفف من جفاف فروة الرأس، ويفضل مزجه مع زيت ناقل مثل زين جوز الهند أو زيت الزيتون، ثم تدليك فروة الرأس وتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله. الصبار: يعمل على تقليل تهيج الجلد، كما أنه مرطب فعال، فقط ضعي هلام الصبار على فروة رأسك واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله.

يعمل على تقليل تهيج الجلد، كما أنه مرطب فعال، فقط ضعي هلام الصبار على فروة رأسك واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله. خل التفاح: يعمل كمضاد للميكروبات التي تسبب الحكة، ويساعد في تقشير فروة الرأس، قومي بتدليك فروة الرأس بمزيج من نصف كوب من الماء وآخر من خل التفاح، واتركيه لمدة 5 دقائق.

صودا الخبز وزيت الزيتون: يعد هذا المزيج خيارا جيدا، اذ يمكن للرطوبة التي يوفرها زيت الزيتون والخصائص المضادة للفطريات في صودا الخبز أن يعالجا فروة الرأس.

يعد هذا المزيج خيارا جيدا، اذ يمكن للرطوبة التي يوفرها زيت الزيتون والخصائص المضادة للفطريات في صودا الخبز أن يعالجا فروة الرأس. تقول طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة، لوسي تشين لموقع "ريل سيمبل": اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز والماء لتكوين عجينة سميكة ثم قومي بتقسيم شعرك وضعي بعض قطرات من زيت الزيتون ثم عجينة صودا الخبز واتركيه فوق فروة الرأس ما بين 10 الى 15 دقيقة قبل غسله بالشامبو والبلسم.

قناع الموز والعسل والأفوكادو: يمكن وضعه مرة واحدة في الأسبوع، ضعي المزيج على فروة الرأس واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه.

وبشكل عام فان الحكة الناتجة عن جفاف فروة الرأس قد ينتج عنها جروح مفتوحة، وإن لم يتم الاعتناء بها يمكن أن تصبح ملتهبة أو مصابة بالعدوى، لذا يجب استشارة الطبيب قبل وضع أي زيوت أو استخدام أي علاجات منزلية قد تهيج الجرح.