خبراء يحذرون من شرب الأطفال بعض أنواع الشاي

أوصى خبراء الوالدين بالانتباه إلى عمر الطفل قبل تقديم شاي الأعشاب الطبي له؛ نظرا لأن بعض الأنواع قد تكون غير مناسبة للأطفال الصغار.

غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا أوضحت أنه لا يجوز تقديم شاي الشمر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، كما ينبغي على الأطفال حتى سن الـ11 أن يشربوه باعتدال، وذلك وفقا لتوصيات وكالة الأدوية الأوروبية.

وعللت الغرفة ذلك بأن شاي الشمر يحتوي على كميات عالية من مادة "الإستراغول"، والتي تعتبر ضارة للكبد ومسببة للسرطان، مضيفةً أن شاي النعناع يوصى به فقط للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أعوام فما فوق لعلاج تقلصات المعدة.

ويعد شاي الزعتر مناسبا للأطفال من عمر سنة فما فوق لعلاج نزلات البرد والسعال، ويمكن شربه بمعدل يصل إلى 3 أكواب في اليوم.