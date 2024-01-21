قبل حسم قرارك.. تعرفي على ميزات وسلبيات المطبخ المفتوح

يعتبر المطبخ واحدا من أهم مرافق البيت، فهو المكان الذي تقضي فيه ربة المنزل الكثير من الوقت، لهذا لا بد من الحرص على اختيار ديكور مثالي يتلاءم مع مساحة المنزل واحتياجات العائلة عند تصميم المنزل.

ويعد المطبخ المفتوح من أهم عناصر تصاميم المنازل الحديثة "المودرن"، إذ أصبح الخيار الأول الذي يلجأ إليه الكثيرون بدلا من المطبخ المغلق التقليدي.

ويتميز المطبخ المفتوح بأنه يشرع الباب للإبداع وابتكار تصاميم جديدة، واستخدام إكسسوارات تشكل عناصر جذب في تصميم غرفة المعيشة أو المنطقة الموجود فيها.

وتقول مصممة الديكور الداخلي كارين سالم إن هذا النوع من المطابخ بدأ في الانتشار عام 1990 ويتكون من جدارين أو 3 فقط، ويكون الجدار الرابع مفتوحا ومتصلا مع المساحة المقابلة، ولهذا تخلق المطابخ المفتوحة جوا جذابا من خلال توفير انتقال سلس بين مساحات المعيشة الرئيسية.

وفي الأغلب يطل المطبخ المفتوح على غرفة المعيشة أو على مساحة من المنزل يخصصها البعض لتكون غرفة طعام للعائلة.

ويتضمن ديكوره إكسسوارات خاصة وخزائن التخزين ورفا عاليا من الرخام يتميز باستخداماته المتعددة كمنضدة أو كمساحة لوضع الطعام على شكل "بوفيه" أو طاولة طعام.

يضاف إلى ذلك الاهتمام الكبير بوضع المجلى مع ثلاجة الطعام وركن الطبخ (الموقد) في ما يسمى "مثلث المطبخ"، والذي يمكن أن تشكل الثلاجة والمجلى والفرن من خلاله شكلا مثلثا يحقق سهولة في الحركة.

مطبخ مفتوح على حائط واحد

وتعتبر المصممة سالم أن المطبخ المفتوح على حائط واحد هو الحل الأمثل للمنازل ذات المساحات الصغيرة للغاية، فهو يعمل على توفير أكبر مساحة ممكنة لباقي عناصر أثاث المنزل "لكن تكون منطقة العمل بالمطبخ نفسه صغيرة نوعا ما، لذلك فهو بحاجة إلى الترتيب باستمرار والتخلص من الأشياء غير الضرورية أولا بأول".

إيجابيات المطبخ المفتوح

الإضاءة الجيدة مع التهوية المثالية: إذ يكتسب المطبخ المفتوح إضاءة وتهوية إضافية تتيحهما المساحة المفتوحة.

إذ يكتسب المطبخ المفتوح إضاءة وتهوية إضافية تتيحهما المساحة المفتوحة. التفاعل مع الآخرين: يطل المطبخ المفتوح إما على غرفة المعيشة أو على غرفة الطعام، وتساعد هذه الميزة في تجنب انعزال الشخص الموجود في المطبخ، إذ ستتسنى له المشاركة في الأحاديث مع ضيوفه أو أفراد العائلة الجالسين في غرفة المعيشة، أما على الصعيد العائلي فسيكون بوسع الأم متابعة دروس أطفالها أثناء غسل الأطباق أو تحضير الطعام.

يطل المطبخ المفتوح إما على غرفة المعيشة أو على غرفة الطعام، وتساعد هذه الميزة في تجنب انعزال الشخص الموجود في المطبخ، إذ ستتسنى له المشاركة في الأحاديث مع ضيوفه أو أفراد العائلة الجالسين في غرفة المعيشة، أما على الصعيد العائلي فسيكون بوسع الأم متابعة دروس أطفالها أثناء غسل الأطباق أو تحضير الطعام. الإيحاء بمساحة أكبر: يعد المطبخ المفتوح حلا مثاليا للمنازل الصغيرة، إذ يعطي إيحاء بكبر المساحة بسبب عدم وجود حوائط فيه، ويعمل على تعزيز الامتداد والتواصل البصري الذي يتسبب في الشعور بالاتساع، فعند اعتماد المطبخ المفتوح تقوم بتوفير مساحة لا بأس بها تستطيع استغلالها كيفما تشاء.

يعد المطبخ المفتوح حلا مثاليا للمنازل الصغيرة، إذ يعطي إيحاء بكبر المساحة بسبب عدم وجود حوائط فيه، ويعمل على تعزيز الامتداد والتواصل البصري الذي يتسبب في الشعور بالاتساع، فعند اعتماد المطبخ المفتوح تقوم بتوفير مساحة لا بأس بها تستطيع استغلالها كيفما تشاء. مكان رائع للقاء: تشتمل بعض المطابخ ذات المخطط المفتوح على طاولات رخامية طويلة مع مقاعد عالية أو عادية، حيث يمكن للزوار الاسترخاء والتحدث أثناء تحضير العشاء.



سلبيات المطبخ المفتوح

يضج المطبخ دائما بالحركة والصخب وتنتشر فيه أصوات مزعجة.

يجب التخلص دائما من الفوضى الكفيلة بإضفاء مظهر غير لائق على المنزل، ويمكن توفير العديد من وحدات التخزين في المطبخ لحل هذه المشكلة.

يفتقد للخصوصية بالنسبة لربة المنزل، وهذا ما تحتاجه في بعض الأوقات أثناء الطهو.

ورغم ذلك فإن سالم توضح أن الميزات تفوق العيوب، فالمطابخ المفتوحة من أجمل ما يمكن الاعتماد عليه في تصميم المنازل الحديثة، وهو مطبخ معاصر يعطي جوا جميلا ومريحا، كما أن المطابخ المفتوحة تكون مساعدة في حل مشكلة المساحة الصغيرة، كما يمكنها أن تكون ركنا لتزيين جميل ومميز.

نقاط مهمة عند اختيار المطبخ المفتوح

وتحت عنوان "أيهما أفضل المطبخ المفتوح أم المغلق؟" نشر موقع "هاوسينغ" موضوعا شرح كيفية اختيار المطابخ التي تتلاءم مع احتياجات العائلة ومساحات المنزل، وناقش أهم المزايا الموجودة في كل منهما لحسم القرار.

ويؤكد الموضوع على أن الإقبال على المطابخ المفتوحة ازداد خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنه يحقق الحياة الاجتماعية للأسرة ويقلل العزلة، وبالذات أثناء تحضير الطعام.

وتاليا ما يجب مراعاته: