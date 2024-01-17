ما أسباب مشكلة الجفون المتدلية؟ وما أفضل الطرق لحلها؟

عديد من النساء تعاني مشكلة الجفون المتدلية التي تفسد المظهر الجمالي للعين، إذ تجعل العين تبدو صغيرة الحجم ومتعبة، كما أنها تجعل المرء يبدو متقدما في العمر، فضلا عن صعوبة الرؤية.

مجلة "جولي" المتخصصة في الموضة والجمال عرّفت الجفون المتدلية بأنها ارتخاء جلد الجفن العلوي بحيث يغطي الجفن العلوي عندما تكون العين مفتوحة، مرجعة هذه الحالة لأسباب عدة، أبرزها العامل الوراثي، الذي يتمثل في زيادة الأنسجة التي تُقوّس الجفن العلوي وتغطي ثنية الجفن والجلد المحيط بالجفن المتحرك.

كما قد يرجع ارتخاء جلد الجفن العلوي إلى الشيخوخة، إذ يضعف النسيج الضام ويفقد مرونته ويترهل الجلد مع التقدم في العمر، وذلك بسبب نقص الإيلاستين والكولاجين.

ويمكن مواجهة مشكلة الجفون المتدلية من خلال العناية السليمة بمنطقة العين، حيث ينبغي استعمال كريم عناية بالعيون يمتاز بتأثير مرطب ويعمل على شد الجفون مثل الكريمات المحتوية على حمض الهيالورونيك والكولاجين. ويراعَى وضع الكريم يوميا للحصول على النتيجة المنشودة.

وبالنسبة للبدائل الطبيعية، يحتوي الشاي الأسود على مواد عفصية تعمل على شد الجلد. وللاستفادة من هذا التأثير، يمكن غمس قطعة من القطن في الشاي الأسود البارد ووضعها على الجفون المغلقة لتبريدها لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

وكحل جذري يمكن اللجوء إلى الجراحة لشد الجفن عن طريق استئصال الأنسجة الزائدة.

من ناحية أخرى، يمكن صرف الأنظار عن تدلي الجفون من خلال بعض حيل المكياج، إذ تعمل الحواجب النحيفة والمقوسة قليلا على تفتيح العيون ورفع الجفن المتدلي بصريا.

كما أن وضع "الهايلايتر" تحت الحواجب يعمل أيضا على تفتيح العيون ورفع الجفن المتدلي بصريا.