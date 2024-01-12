3 طرق لتحضير محلول الملح في المنزل.. ما استخداماته؟

لا تخلو البيوت من الحاجة إلى وجود المحلول الملحي، لتعدد استخداماته وتحديدا خلال فصل الشتاء، حيث يُستخدم في تنظيف الجروح، وتنظيف الجيوب الأنفية، وعلاج الجفاف.

وتزامنا مع ارتفاع أسعار المحلول الملحي في الأسواق، فقد يمكن بسهولة تحضيره في المنزل بطريقة صحيحة وآمنة في دقائق.

ما محلول الملح؟

محلول الملح هو خليط من الملح والماء، وعادة يُطلق عليه اسم محلول الملح العادي، ولكن يُشار إليه أحيانا بمصطلح محلول الملح الفسيولوجي، حيث يحتوي على 0.9% كلوريد الصوديوم (الملح).

ما فائدة محلول الملح؟

الحفاظ على نظافة الأنف.

تقليل البكتيريا داخل الأنف والجيوب الأنفية.

علاج المهيجات خارج الأنف بشكل منتظم.

منع حدوث التهابات الجيوب الأنفية المتكررة.

كما يستخدم المحلول الملحي عند حدوث عدوى الجيوب الأنفية، ولتنظيف الصديد، وفي حالة العدوى الحادة، يجب تنظيف الأنف بالمحلول من 2 إلى 3 مرات يوميا.

مكونات محلول الملح

من السهل تحضير محلول الملح باستخدام مواد طبيعية موجودة في المطبخ؛ وهي كالتالي:

ماء نظيف.

ملح المائدة أو ملح البحر الناعم (خالٍ من اليود).

وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف، وغطاء مناسب.

وعاء نظيف.

كوب معياري وملعقة صغيرة.

بيكربونات الصوديوم (اختياري).

قبل البدء، يجب تحضير وعاء لتخزين محلول الملح ليصبح جافا ونظيفا، من خلال الغسيل بصورة جيدة بالماء الساخن والصابون، سيساعد ذلك في منع تلوث المحلول بالبكتيريا.

طريقة التحضير

يُغلى كوبان من الماء في إناء مغطى لمدة 15 دقيقة.

يُترك الماء حتى يبرد ويصل إلى درجة حرارة الغرفة.

أضيفي ملعقة صغيرة من الملح.

أضيفي القليل من بيكربونات الصوديوم (اختياري).

حركي المزيج حتى يذوب.

ضعيه في وعاء محكم الإغلاق، واحفظيه في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة فقط.

طريقة التحضير في الميكروويف

أضيفي كوبين من الماء إلى وعاء صالح للاستخدام في الميكروويف.

اخلطي ملعقة صغيرة من الملح بالماء.

ضعي المزيج في الميكروويف، مع تغطيته لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

اتركي المحلول حتى يبرد، ثم ضعيه في وعاء نظيف محكم.

يحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة.

طريقة التحضير بالمياه المقطرة

أضيفي 8 ملاعق صغيرة من الملح إلى غالون واحد من الماء المقطر. وضعيه في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر واحد.

طريقة استخدام محلول الملح

تنظيف الجروح: يمكن استخدام المحلول الملحي لتنظيف الجروح السطحية واليسيرة عن طريق صبّ المحلول الملحي على الجرح لإزالة البكتيريا، مما يقلل من احتمالية العدوى، لن يسبب محلول الملح حرقا أو وخزا في الجرح.

على الرغم من أن محلول الملح يعدّ خيارا جيدا لتنظيف الجروح، فإن الدراسات أظهرت أن صب مياه الصنبور بصورة مستمرة لفترة من الوقت فوق الجرح، يمكن أن يسهم في تطهيره بشكل جيد أيضا.

تنظيف الأنف: يمكن استخدام البخاخات الصغيرة أو الحقن لتمرير المحلول بداخل الأنف، لتخفيف تهيج الأنف وإزالة المخاط والشوائب الأخرى، كما يمكن أن يخفف الغسيل الأنفي من أعراض الاحتقان، ويساعد في منع عدوى الجيوب الأنفية، ولكن تأكدي من غسل الأدوات بشكل جيد بالماء الساخن والصابون.

طريقة تنظيف الأنف:

يمكن تنظيف الأنف من خلال استخدام أعواد تنظيف الأذن القطنية، أو بخاخ الأنف للرضع، أو زجاجة تمرير ملح أنفي المتوفرة في الصيدليات، ثم اتبعي الخطوات التالية:

اسحبي كمية مناسبة من محلول الملح ومرريها في الأنف، حركي الرأس في اتجاه اليسار، اضغطي بلطف على فتحة الأنف اليمنى (العلوية)، تنفسي عبر الفم، في غضون ثوانٍ، يجب أن يخرج المحلول من فتحة الأنف اليسرى، كرري العملية في الجهة الأخرى.

إذا وصل الماء إلى أذنيك، فهو أمر طبيعي ولا داعي للانزعاج.

إذا كنت تستخدمين أدوية أنفية أخرى، تأكدي من عدم استخدامها قبل تنظيف الجيوب الأنفية، وذلك لأن المحلول سيزيل آثار الدواء أثناء التنظيف. ويمكن استخدام الأدوية الأنفية الأخرى بعد مرور ما لا يقل عن 30 دقيقة عند التنظيف بالمحلول الملحي.

كمعظم المنتجات الطبية، تحدثي مع الطبيب حول استخدام المحلول الملحي لتنظيف الجيوب الأنفية، إذا واجهت ألما أو نزيفا من الأنف أو مشكلات أخرى.

نصائح يجب مراعاتها

غسل اليدين قبل خلط وتطبيق المحلول الملحي.

يمكن أن تنمو البكتيريا في الملح وتسبب العدوى، لذا من المهم استخدام محلول ملحي طازج.

استخدام وعاء زجاجي نظيف معقم بالغليان لمدة 10 دقائق، لمنع تلوث المحلول بالبكتيريا.

لا تستخدمي المحلول الملحي المصنوع في المنزل للعيون، أو العدسات اللاصقة.

لا تتناولي محلول الملح.

تخلصي من المحلول إذا أصبح غير شفاف، أو متسخا.