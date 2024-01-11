6 تمارين يوغا لمنع ترهلات الذقن وتجاعيد الرقبة

غالبا ما تعد منتجات العناية بالبشرة بالكثير من النتائج المذهلة، بداية من التفتيح والترطيب العميق، وصولاً إلى شد الجلد وإخفاء علامات تقدم سن البشرة. إلا أن الحقيقة دائماً ما تكشف عدم صحة هذه الادعاءات، مهما بدت تلك الوعود الوردية واقعية.

من بين أبرز المناطق التي تستلزم رعاية خاصة -وغالباً ما لا تحقق مستحضرات العناية النتائج المطلوبة في حمايتها من علامات تقدم السن- العنق ومنطقة الرقبة. إذ دائماً ما تظهر عليهما الخطوط الدقيقة والترهلات بشكل أسرع من الوجه والكفين بسبب فقدان الوزن، أو ببساطة مع التقدم في العُمر.

وما لا تعرفه الكثير من السيدات أنه -من دون الحاجة للجوء إلى عمليات التجميل المؤلمة، والتي عادة ما تكون مؤذية للجسم- هناك طريقة سهلة وغير مكلفة من شأنها تحسين مرونة الجلد، وهي تمارين يوغا العنق.

خيار مضمون النتائج وبدون تكاليف

يمكن أن تساعد يوغا الرقبة، أو تمارين إحماء عضلات الرقبة والفكين على تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، الأمر الذي لن يؤدي فقط إلى تعزيز مرونة الجلد وتحسين الدورة الدموية بهذه المناطق، بل يمكن أن يساعد في الحصول على بشرة أكثر شباباً لمنطقة الذقن والعنق. ومن بين هذه التمرينات ما يلي:

تمرين منع ترهل الرقبة

في هذا التمرين ارفعي الذقن لأعلى وحركي الفك للأمام في نفس الوقت.

وستشعرين بشدّ بسيط تحت الذقن، ومع تمدد الرقبة في هذه الوضعية، ستسترخي العضلات الأمامية بينما يتم شد وتقوية العضلات بمنطقة الترقوة الجانبية.

واستمري لمدة 5 ثوان في وضعية شد الفك تلك، ثم كرري الحركة 10 مرات في التمرين الواحد لتحقيق أفضل النتائج عند الاستمرار.

تمرين الشفتين لمنع ترهل الذقن والعنق

ويمكن تنفيذ هذا التمرين من خلال الزفير العميق، وشفط الخدين إلى الداخل لصنع وضعية وجه السمكة، ثم قومي بقبض عضلات الشفتين بأقصى قوة ممكنة.

ويجب أن تشعري في هذا التمرين بشد غير مريح قليلاً حول الشفاه. اثبتي على هذا الوضع لمدة 5 ثواني ثم كرريه 10 مرات في التمرين الواحد.

تمرين دوران الرقبة

لتمديد الرقبة وتحسين مظهرها، احرصي على القيام بحركات دائرية بسيطة لها لتعزيز صحة الأربطة والعضلات وشد الجلد. ما عليكِ سوى تدوير رأسك ببطء ولطف، وتحريكه من جانب إلى آخر، ولا تسمحي لذقنك بالهبوط إلى منطقة الصدر. وكرري التمرين 10 مرات يومياً.

تمارين رفع الرأس وثني الرقبة

ثني الرقبة هي عملية خفض الذقن قدر الإمكان في اتجاه الصدر، وهي عملية يمكن أن تساعد في الحفاظ على نطاق طبيعي من الحركة في المفاصل والعظام والعضلات مع تقليل ترهل الجلد في العنق.

فمارسيه من خلال إراحة الذراعين على جانبي الجسم أثناء الوقوف بشكل مستقيم. ثم اسحبي لوحي الكتف للخلف، ثم للأسفل أثناء توجيه ذقنك نحو الصدر بزاوية تتجه نحو الأسفل.

وحافظي على هذا الوضع لمدة تصل إلى 30 ثانية، ثم كرري التمرين 4 مرات.

تمرين للتخلص من الذقن المزدوج (اللُّغد)

إذا كنتِ ترغبين في توحيد حجم ولون الجلد حول الذقن وأعلى الرقبة، والتخلص من الذقن المزدوج بالجلد الزائد والدهون فيما يُعرف بـ"اللُّغد" فهذا التمرين يمكنه المساعدة في علاج المشكلة عند الانتظام.

وقومي ببساطة بخفض شفتيك للأسفل كما لو كنتِ تقومين بالعبوس وترسمين ملامح وجه حزينة، مع دفع منطقة الذقن للأمام أثناء العبوس.

وكرري التمرين أمام المرآة عدة مرات، وانتظمي عليه يومياً لنتائج أفضل.

تمرين رقبة البجعة للتخلص من تجاعيد العنق

في هذا التمرين حركي نظرك إلى أعلى اليمين حوالي 45 درجة، ثم أديري رأسك في نفس الاتجاه. بعدها قومي بتجعيد فمك وحركيه للأعلى إلى أن تشعري بالتمدد وشد العضلات في الجزء الأمامي الأيسر من الرقبة.

واستمري على الوضعية لـ5 ثوان قبل تكرارها في الجهة المقابلة.

ويمكنك أيضاً القيام بهذا التمرين بمساعدة اليدين من خلال تشبيكهما أمامك. ثم ادفعي يديك بعيدًا عنك مع توجيه راحتي اليدين إلى الداخل.

ولضمان الحصول على أفضل النتائج من هذا التمرين، إليك بعض الأشياء الأخرى التي يجب الانتباه لها عند التطبيق:

أولاً: ابقي الصدر مفتوحًا والقلب متجهاً للأمام طوال الوقت.

ثانياً، يُنصح بالابتسام بأقصى درجة أثناء التمرين، لأن هذا يسمح للعضلات بإعادة ضبط وتيرتها وتوازنها.

ثالثاً، يجب مراعاة الحفاظ على استرخاء الجبهة طوال الوقت أثناء التمرين وبعده وخلال الحياة اليومية. لأن هذا يمنع ظهور الخطوط الدقيقة غير الضرورية في منطقة الجبين.

أخيراً، يجب عدم الضغط بشدة أو حبس الأنفاس. وعلى الرغم من إمالة الرأس أثناء التطبيق، تأكدي من إبقاء الكتفين في حالة استرخاء.