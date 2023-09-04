الأناقة والبساطة عنوانا إطلالة المرأة العاملة هذا الخريف

تمثل الفخامة والراحة والبساطة عناوين لإطلالات العمل النسائية في خريف 2023، مما يظهر جليا في تشكيلات معظم الماركات العالمية لهذا الموسم.

والمظهر الأنيق لا يعتمد على ارتداء ملابس باهظة الثمن، بل على تناسق الألوان واختيار المقاسات المناسبة وعدم المبالغة في إضافة الإكسسوارات، وفق خبراء الموضة.

فبعض الملابس التي تكلفنا مبالغ كبيرة قد تفقد بريقها بسبب عدم الاعتناء ببعض التفاصيل الصغيرة التي تضمن الحصول على إطلالة أنيقة، وهناك أمور عدة عليك معرفتها قبل شراء ملابس جديدة، ومنها:

اختيار الألوان بعناية

لا يعد اختيار الألوان أمرا سهلا، بل يحتاج إلى بعض التأني للوصول إلى التناسق المطلوب. يمكنك اختيار مجموعة من درجات ألوان الباستيل، أو اختيار لون واحد لكامل الإطلالة، أو اللجوء إلى الطريقة التقليدية، وهي المزج بين اللونين الأسود والأبيض، وهذا يناسب مكان العمل.

حيلة القميص الأبيض

يجب ألا تخلو خزانتك من قميص أبيض، لأنه أنيق ومتعدد الاستخدامات. ويمكن دمجه مع عدد لا حصر له من الملابس والإطلالات، وهو يضفي دائما لمسة من الأناقة في مختلف المناسبات، كما أنه مناسب جدا لأماكن العمل.

الإطلالة البسيطة

اكتسبت الإطلالات البسيطة زخما كبيرا في عالم الموضة في الآونة الأخيرة، وأثبتت أنه لا داعي للمبالغة في ارتداء الملابس والإكسسوارات للظهور بشكل أنيق.

الاعتناء بالمقاسات

من السمات الرئيسية لتصاميم الأزياء الراقية صنع ملابس ذات مقاسات دقيقة للغاية. لكن للحصول على القطعة المناسبة من حيث المقاس، يمكن شراء ملابس رخيصة الثمن وتعديل مقاسها عند الخياط إن كانت واسعة أو كبيرة، مما سيجعلك تبدين رائعة.

حيل تجعلك تبدين أطول

كما أن طريقة اختيارك ملابسك من الأشياء الأساسية التي قد تجعلك تبدين أقصر أو أطول قليلا، لذلك احرصي على اتباع بعض النصائح للظهور أكثر طولا من دون الحاجة إلى ارتداء الكعب.

اختيار ألوان موحدة: عليك اختيار الملابس الأحادية اللون لأن هذا يعكس مظهرا متماسكا، كما تعطي الملابس الأحادية اللون مظهرا أنيقا.

مطابقة لون الحذاء مع البنطال: عندما يكون حذاؤك بلون بنطالك، فهذا يخدع العين، ويدعو للاعتقاد بأن ارتفاع كعب الحذاء هو امتداد لساقيك.

خطوط موضة خريف 2023

قال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للبدلة ذات المقاس الأكبر حجما "أوفرسايز"، التي تمنح المرأة إطلالة أنيقة ومريحة في الوقت نفسه، وإليك أبرز خطوط هذا الموسم:

عودة الأكتاف العريضة

وأضاف روزه، في حديث لوكالة الصحافة الألمانية، أن هذا الموسم يشهد عودة قوية للأكتاف العريضة، التي تزين كلا من البليزر (الجاكيت) والمعطف. وتستحضر الأكتاف العريضة روح الثمانينيات، والتي تنطق بالفخامة والأبهة.

ملابس جلدية

وتندرج الملابس المصنوعة من الجلد ضمن مفردات إطلالات العمل الرائجة بقوة هذا الموسم، ويعد البنطال الجلدي من القطع العملية للغاية في إطلالات العمل هذا الموسم، إذ إنه يوفر إحساسا بالراحة إلى جانب مظهره المتفرد.

ظهور البوت الأحمر

ويظهر البوت في خريف 2023 بدرجات اللون الأحمر، خاصة بلون الكرز، وهو يتناغم مع ملابس تكتسي بالأسود أو الأبيض أو الأزرق بلون الجينز، وكذلك الأزرق الملكي.

قبعة موزع الصحف

وفي المناطق الباردة، تعد القبعة قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب خلال فصلي الخريف والشتاء، إذ إنها تعمل على تدفئة الرأس والأذن من ناحية، وتضفي على المظهر لمسة أناقة من ناحية أخرى.

ومن الموديلات الرائجة بقوة هذا الموسم "قبعة موزع الصحف" الأنيقة، والتي تأتي مصنوعة من الجلد مع حافة عريضة.

كما تحظى "قبعة الدلو" بشعبية كبيرة هذا الموسم. وتتألق هذه القبعة -المعروفة أيضا باسم قبعة "الصيادين"- بألوان قوية لتضفي لمسة جاذبية على المظهر.