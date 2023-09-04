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الأناقة والبساطة عنوانا إطلالة المرأة العاملة هذا الخريف

الفخامة والراحة عنوان إطلالات العمل النسائية
هذا الموسم يشهد عودة قوية للأكتاف العريضة التي تزين الجاكيت الرسمي (شترستوك)
4/9/2023

تمثل الفخامة والراحة والبساطة عناوين لإطلالات العمل النسائية في خريف 2023، مما يظهر جليا في تشكيلات معظم الماركات العالمية لهذا الموسم.

والمظهر الأنيق لا يعتمد على ارتداء ملابس باهظة الثمن، بل على تناسق الألوان واختيار المقاسات المناسبة وعدم المبالغة في إضافة الإكسسوارات، وفق خبراء الموضة.

فبعض الملابس التي تكلفنا مبالغ كبيرة قد تفقد بريقها بسبب عدم الاعتناء ببعض التفاصيل الصغيرة التي تضمن الحصول على إطلالة أنيقة، وهناك أمور عدة عليك معرفتها قبل شراء ملابس جديدة، ومنها:

الفخامة والراحة عنوان إطلالات العمل النسائية
القميص الأبيض أنيق ومتعدد الاستخدامات ويمكن دمجه مع عدد لا حصر له من الإطلالات (شترستوك)

اختيار الألوان بعناية

لا يعد اختيار الألوان أمرا سهلا، بل يحتاج إلى بعض التأني للوصول إلى التناسق المطلوب. يمكنك اختيار مجموعة من درجات ألوان الباستيل، أو اختيار لون واحد لكامل الإطلالة، أو اللجوء إلى الطريقة التقليدية، وهي المزج بين اللونين الأسود والأبيض، وهذا يناسب مكان العمل.

حيلة القميص الأبيض

يجب ألا تخلو خزانتك من قميص أبيض، لأنه أنيق ومتعدد الاستخدامات. ويمكن دمجه مع عدد لا حصر له من الملابس والإطلالات، وهو يضفي دائما لمسة من الأناقة في مختلف المناسبات، كما أنه مناسب جدا لأماكن العمل.

الفخامة والراحة عنوان إطلالات العمل النسائية
ليس من الضروري شراء ملابس باهظة الثمن بل الأفضل التركيز على تناسق الألوان واختيار المقاسات المناسبة (شترستوك)

الإطلالة البسيطة

اكتسبت الإطلالات البسيطة زخما كبيرا في عالم الموضة في الآونة الأخيرة، وأثبتت أنه لا داعي للمبالغة في ارتداء الملابس والإكسسوارات للظهور بشكل أنيق.

الاعتناء بالمقاسات

من السمات الرئيسية لتصاميم الأزياء الراقية صنع ملابس ذات مقاسات دقيقة للغاية. لكن للحصول على القطعة المناسبة من حيث المقاس، يمكن شراء ملابس رخيصة الثمن وتعديل مقاسها عند الخياط إن كانت واسعة أو كبيرة، مما سيجعلك تبدين رائعة.

الفخامة والراحة عنوان إطلالات العمل النسائية
اختيار الملابس الأحادية اللون يعكس مظهرا متماسكا ويعطي الإطلالة مظهرا أنيقا (شترستوك)

حيل تجعلك تبدين أطول

كما أن طريقة اختيارك ملابسك من الأشياء الأساسية التي قد تجعلك تبدين أقصر أو أطول قليلا، لذلك احرصي على اتباع بعض النصائح للظهور أكثر طولا من دون الحاجة إلى ارتداء الكعب.

اختيار ألوان موحدة: عليك اختيار الملابس الأحادية اللون لأن هذا يعكس مظهرا متماسكا، كما تعطي الملابس الأحادية اللون مظهرا أنيقا.

مطابقة لون الحذاء مع البنطال: عندما يكون حذاؤك بلون بنطالك، فهذا يخدع العين، ويدعو للاعتقاد بأن ارتفاع كعب الحذاء هو امتداد لساقيك.

البوت يتألق بالأحمر هذا الخريف
البوت الأحمر يتناغم مع ملابس تكتسي بالأسود أو الأبيض أو الأزرق بلون الجينز (شترستوك)

خطوط موضة خريف 2023

قال خبير الموضة الألماني أندرياس روزه إن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للبدلة ذات المقاس الأكبر حجما "أوفرسايز"، التي تمنح المرأة إطلالة أنيقة ومريحة في الوقت نفسه، وإليك أبرز خطوط هذا الموسم:

عودة الأكتاف العريضة

وأضاف روزه، في حديث لوكالة الصحافة الألمانية، أن هذا الموسم يشهد عودة قوية للأكتاف العريضة، التي تزين كلا من البليزر (الجاكيت) والمعطف. وتستحضر الأكتاف العريضة روح الثمانينيات، والتي تنطق بالفخامة والأبهة.

قبعة موزع الصحف “Newsboy Hat” الأنيقة رائجة بقوة هذا الموسم. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: dpa Credit: dpa
قبعة "موزع الصحف” رائجة بقوة هذا الموسم (الألمانية)

ملابس جلدية

وتندرج الملابس المصنوعة من الجلد ضمن مفردات إطلالات العمل الرائجة بقوة هذا الموسم، ويعد البنطال الجلدي من القطع العملية للغاية في إطلالات العمل هذا الموسم، إذ إنه يوفر إحساسا بالراحة إلى جانب مظهره المتفرد.

ظهور البوت الأحمر

ويظهر البوت في خريف 2023 بدرجات اللون الأحمر، خاصة بلون الكرز، وهو يتناغم مع ملابس تكتسي بالأسود أو الأبيض أو الأزرق بلون الجينز، وكذلك الأزرق الملكي.

قبعة الدلو “Bucket Hat” المعروفة أيضا باسم قبعة "الصيادين" تتألق بألوان صارخة كالأصفر لتضفي لمسة جاذبية على المظهر. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: dpa صور: Marc Cain/dpa Credit: Marc Cain/dpa
"قبعة الدلو" المعروفة أيضا باسم قبعة "الصيادين" تتألق بألوان صارخة كالأصفر (الألمانية)

قبعة موزع الصحف

وفي المناطق الباردة، تعد القبعة قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب خلال فصلي الخريف والشتاء، إذ إنها تعمل على تدفئة الرأس والأذن من ناحية، وتضفي على المظهر لمسة أناقة من ناحية أخرى.

ومن الموديلات الرائجة بقوة هذا الموسم "قبعة موزع الصحف" الأنيقة، والتي تأتي مصنوعة من الجلد مع حافة عريضة.

كما تحظى "قبعة الدلو" بشعبية كبيرة هذا الموسم. وتتألق هذه القبعة -المعروفة أيضا باسم قبعة "الصيادين"- بألوان قوية لتضفي لمسة جاذبية على المظهر.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة الأنباء الألمانية