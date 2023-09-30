اكتئاب الأطفال ليس حالة مزاجية.. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

بيروت – يعد الاكتئاب من أشهر الأمراض النفسية، التي عادة ما يصاب بها البالغون وكبار السن، نتيجة للضغوط الحياتية والنفسية، ولكن هل من الممكن أن يصاب الأطفال بهذا المرض؟.

نعم، يمكن أن يحصل ذلك، وإذا كان الطفل مصابا بالإكتئاب، فلا بد من إيجاد حل سريع له، لأنه كلما طال أمد هذا الاكتئاب، زاد احتمال تعكير حياة الطفل، وتحول المرض إلى مشكلة طويلة الأجل.

ما أسباب اكتئاب الأطفال؟

التقت الجزيرة نت الاستشارية النفسية والمختصة في تعديل السلوك لانا لادقاني، التي أوضحت أن من بين أسباب الاكتئاب عند الأطفال:

المشاكل الأسرية بين الأبوين.

الضغوط في المدرسة.

التنمر.

وجود استعداد جيني أو وراثي من العائلة.

الآثار الجانبية لأحد الأدوية التي تسبب الاكتئاب.



ما أعراض اكتئاب الأطفال؟

تستعرض الاستشارية لادقاني أهم أعراض الاكتئاب التي تظهر لدى الطفل، وهي:

تغيير الحالة المزاجية ومنها الانطواء والحزن.

يصبح الطفل سريع الغضب.

عدم الاهتمام بالأشياء التي كان يستمتع بها سابقا.

الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت.

فقدان الشهية.

عدم القدرة على التركيز.

وجود مشكلة في النوم.

فقدان الثقة في النفس.

محاولة إيذاء النفس.



علاج اكتئاب الأطفال

تؤكد لادقاني أنه يجب على الأهل التحدث مع أطفالهم لمعرفة كيف يشعرون؟ وبماذا يفكرون؟ وفي حال شعر، أو شك الأهل أن طفلهم مصاب بالاكتئاب، وجب عليهم التوجه إلى الطبيب لتلقي العلاج بسرعة، وبالتالي يكون التحسن بوتيرة أفضل، ذلك أن للعلاج النفسي فائدة طويلة الأجل.

يعتبر العلاج المعرفي السلوكي، هو العلاج النموذجي الأفضل لعلاج الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين. يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذا العلاج، وهذا يتوقف على كل حالة وطبيعتها وعمر وظروف الطفل.

يمكن استخدام طرق أخرى للعلاج النفسي، مثل: العلاج باللعب، والعلاج النفسي الديناميكي والعلاج السلوكي.

ما الذي يزيد احتمالية الاكتئاب في مرحلة الطفولة؟

من الطبيعي أن يكون الطفل متقلب المزاج أو حزينا من حين لآخر، حيث يمكن توقع مثل هذه المشاعر بعد موت حيوانه الأليف، أو الانتقال إلى مدينة جديدة، لكن إذا استمرت هذه المشاعر لأسابيع أو أشهر فإنها قد تشكل علامة على الاكتئاب.

وكشف تقرير نشره موقع "وي بميد" حول اكتئاب الأطفال في الولايات المتحدة الأميركية ما يلي:

واحد من كل 40 طفلا تحت العاشرة، يعانون من الاكتئاب.

بعد سن 16 تكون الفتيات هن الأكثر عرضة للاكتئاب.

3 من أصل كل 100 طفل صغير يعانون من الاكتئاب.

9 من أصل 100 مراهق يعانون من الاكتئاب الحاد.

ومع أن هذه الأرقام تعد كبيرة نسبيا فإنه لا يحصل العديد من الأطفال على العلاج الذي يحتاجونه، والسبب في ذلك يعود إلى أنه قد يكون هناك صعوبات في التمييز بين الاكتئاب والحالات المزاجية، وفق الموقع.

ما طرق وقاية الطفل من الاكتئاب؟

وتاليا أهم الطرق الوقاية من الاكتئاب:

إحتواء الطفل والتحدث معه.

محاولة حل الخلافات والمشكلات التي يواجهها في المدرسة أو النادي.

إبعاد الطفل عن المشاكل الأسرية.

وإذا استمرت الأعراض السابقة على الطفل لأكثر من أسبوعين، يجب استشارة الطبيب النفسي، لإخضاع الطفل لبعض الجلسات النفسية، فضلًا عن وصف بعض الأدوية المضادة للاكتئاب، بحسب نصيحة الموقع.