مشكلات اجتماعية|مرأة

اكتئاب الأطفال ليس حالة مزاجية.. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

Upset small schoolgirl having trustful conversation with compassionate young mother, sitting together on sofa. Wise mommy comforting soothing little child daughter, overcoming problems at home.; Shutterstock ID 1686988003; purchase_order:multimedia; job:; client:; other:
على الأهل التحدث مع أطفالهم لمعرفة كيف يشعرون وبماذا يفكرون (شترستوك)
لاريسا معصراني
30/9/2023

بيروت – يعد الاكتئاب من أشهر الأمراض النفسية، التي عادة ما يصاب بها البالغون وكبار السن، نتيجة للضغوط الحياتية والنفسية، ولكن هل من الممكن أن يصاب الأطفال بهذا المرض؟.

نعم، يمكن أن يحصل ذلك، وإذا كان الطفل مصابا بالإكتئاب، فلا بد من إيجاد حل سريع له، لأنه كلما طال أمد هذا الاكتئاب، زاد احتمال تعكير حياة الطفل، وتحول المرض إلى مشكلة طويلة الأجل.

a family quarrel divorce parents and child swear, conflict ; Shutterstock ID 1389428564; purchase_order:aja; job:; client:; other:
في حال انتاب الأهل شعور أن طفلهم مصاب بالاكتئاب عليهم التوجه إلى الطبيب بسرعة (شترستوك)

ما أسباب اكتئاب الأطفال؟

التقت الجزيرة نت الاستشارية النفسية والمختصة في تعديل السلوك لانا لادقاني، التي أوضحت أن من بين أسباب الاكتئاب عند الأطفال:

  • المشاكل الأسرية بين الأبوين.
  • الضغوط في المدرسة.
  • التنمر.
  • وجود استعداد جيني أو وراثي من العائلة.
  • الآثار الجانبية لأحد الأدوية التي تسبب الاكتئاب.
    2لانا لادقاني تقول أن المشاكل الأسرية بين الأبوين تؤثر على الطفل بدرجة كبيرة- (جزيرة نت)_
    لانا لادقاني: المشاكل الأسرية بين الأبوين تؤثر على الطفل بدرجة كبيرة (الجزيرة)

ما أعراض اكتئاب الأطفال؟

تستعرض الاستشارية لادقاني أهم أعراض الاكتئاب التي تظهر لدى الطفل، وهي:

  • تغيير الحالة المزاجية ومنها الانطواء والحزن.
  • يصبح الطفل سريع الغضب.
  • عدم الاهتمام بالأشياء التي كان يستمتع بها سابقا.
  • الشعور بالتعب والإرهاق طوال الوقت.
  • فقدان الشهية.
  • عدم القدرة على التركيز.
  • وجود مشكلة في النوم.
  • فقدان الثقة في النفس.
  • محاولة إيذاء النفس.
    Shocked stressed young woman reading document letter from bank about loan debt financial problem, frustrated worried about bills notification, troubled with bad news or failed test results in mail; Shutterstock ID 1639896217; purchase_order:Interactive; job:shabakat; client:; other:
    من أهم أعراض اكتئاب الطفل عدم الاهتمام بالأشياء التي كان يستمتع بها سابقا (شترستوك)

علاج اكتئاب الأطفال

تؤكد لادقاني أنه يجب على الأهل التحدث مع أطفالهم لمعرفة كيف يشعرون؟ وبماذا يفكرون؟ وفي حال شعر، أو شك الأهل أن طفلهم مصاب بالاكتئاب، وجب عليهم التوجه إلى الطبيب لتلقي العلاج بسرعة، وبالتالي يكون التحسن بوتيرة أفضل، ذلك أن للعلاج النفسي فائدة طويلة الأجل.

يعتبر العلاج المعرفي السلوكي، هو العلاج النموذجي الأفضل لعلاج الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين. يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذا العلاج، وهذا يتوقف على كل حالة وطبيعتها وعمر وظروف الطفل.

يمكن استخدام طرق أخرى للعلاج النفسي، مثل: العلاج باللعب، والعلاج النفسي الديناميكي والعلاج السلوكي.

ما الذي يزيد احتمالية الاكتئاب في مرحلة الطفولة؟

من الطبيعي أن يكون الطفل متقلب المزاج أو حزينا من حين لآخر، حيث يمكن توقع مثل هذه المشاعر بعد موت حيوانه الأليف، أو الانتقال إلى مدينة جديدة، لكن إذا استمرت هذه المشاعر لأسابيع أو أشهر فإنها قد تشكل علامة على الاكتئاب.

وكشف تقرير نشره موقع "وي بميد" حول اكتئاب الأطفال في الولايات المتحدة الأميركية ما يلي:

  • واحد من كل 40 طفلا تحت العاشرة، يعانون من الاكتئاب.
  • بعد سن 16 تكون الفتيات هن الأكثر عرضة للاكتئاب.
  • 3 من أصل كل 100 طفل صغير يعانون من الاكتئاب.
  • 9 من أصل 100 مراهق يعانون من الاكتئاب الحاد.

ومع أن هذه الأرقام تعد كبيرة نسبيا فإنه لا يحصل العديد من الأطفال على العلاج الذي يحتاجونه، والسبب في ذلك يعود إلى أنه قد يكون هناك صعوبات في التمييز بين الاكتئاب والحالات المزاجية، وفق الموقع.

Little girl embracing her teddy bear - feels lonely - if you are small sad girl teddy bear is willing to be your best friend - instagram filter applied; Shutterstock ID 519548218; purchase_order:ى; job:; client:; other:
الأطفال لا يحصلون على العلاج الذي يحتاجونه لصعوبة التمييز بين الاكتئاب والحالات المزاجية (شترستوك)

 ما طرق وقاية الطفل من الاكتئاب؟

وتاليا أهم الطرق الوقاية من الاكتئاب:

  •  إحتواء الطفل والتحدث معه.
  • محاولة حل الخلافات والمشكلات التي يواجهها في المدرسة أو النادي.
  • إبعاد الطفل عن المشاكل الأسرية.

وإذا استمرت الأعراض السابقة على الطفل لأكثر من أسبوعين، يجب استشارة الطبيب النفسي، لإخضاع الطفل لبعض الجلسات النفسية، فضلًا عن وصف بعض الأدوية المضادة للاكتئاب، بحسب نصيحة الموقع.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية