8 أخطاء تقلل القيمة الغذائية للخضار.. تجنبيها

يوفر المطبخ فرصا لا حصر لها للتعبير عن إبداعك وصنع بصمتك الخاصة، فالطبخ نشاط لا يخلو من الفن والمعرفة في آن واحد.

وإذا كنت ممن يبذلون جهدا مضاعفا لتقديم طعام صحي عبر منح عائلتك حصصا أكبر من الخضروات فأنت تستحقين التشجيع، إذ يسهم تناولها في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان والسمنة.

وتعد كيفية طهي وتحضير الخضروات غاية في الأهمية للاستفادة من قيمتها الغذائية، لذلك نقدم لك مجموعة من الملاحظات:

1- لا تغلي الخضروات

ينصح موقع "ليف سترونغ" بعدم سلق الخضروات حتى إذا أردت تجنب القلي، لأن هذه الطريقة يمكن أن تقلل قيمتها الغذائية، حيث تقول فرانسيس لارغمان روث "إن العديد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتاميني "سي" و"بي" ستتسرب إلى الماء".

وتوضح "لذلك، إذا لا تريدين صنع حساء فمن الأفضل تحميص الخضروات أو خبزها أو شيها أو وضعها في الميكروويف".

2- لا تستخدمي زيت جوز الهند وحده

تقول روث "يعد زيت جوز الهند رائعا لأشياء معينة، مثل صنع الحلويات والصلصات النباتية، لكن لا حاجة إلى استخدامه في طهي الخضار".

يضيف زيت جوز الهند الكثير من الدهون المشبعة إلى طبقك، مما يسبب مشكلة صحية، خاصة إذا كان زيت الطهي المفضل لديك.

وتبين روث أن "زيت الزيتون البكر الممتاز هو زيت الطهي الأكثر صحة".

3- لا تستخدمي الكثير من الزيت بالقلي

رغم أن زيت الزيتون يقدم فوائد صحية للقلب فإنه يحتوي على كثير من السعرات الحرارية ويجب استخدامه باعتدال.

وتقول روث "ضعي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز في وعاء الخضار، ثم حركي لتغطيها".

تذكري أن الخضار يجب ألا تكون غارقة بالزيت، بل يجب أن تكون مغلفة بالقليل منه فقط.

4- لا تستخدمي الكثير من الملح





كما تحذر روث من زيادة جرعة الملح على الطعام لأنها قد تدمر صحة القلب، إذ "تعد الخضار مصدرا رائعا للبوتاسيوم، مما يساعد على مقاومة تأثيرات الصوديوم، لذلك ملء خضرواتك بالملح يتعارض مع الجهود الصحية لحماية القلب".

وتضيف "بدلا من ذلك ملّحي الخضروات قليلا قبل الطبخ، ثم تذوقيها قبل إضافة المزيد"، ويمكنك أيضا استخدام الأعشاب والتوابل الأخرى، والتي تحتوي على كثير من النكهة، كالثوم مثلا.

5- لا تطهي البطاطا في ماء مغلي

ستصبح البطاطا طرية من الخارج دون أن تنضج من الداخل إذا تم وضعها في ماء مغلي من البداية، والأفضل وضعها كاملة أو مقطعة في ماء بارد "لاحتوائها على نشويات تحتاج إلى الذوبان" ثم وضعها على النار نحو 15 دقيقة -تزيد أو تقل حسب حجمها- مع إضافة الملح بعد بدء الغليان.

وتصبح البطاطا ناضجة عندما يمكن ثقبها بالشوكة فتخرج بنعومة كما دخلت.

6- لا تجهزي الأفوكادو مبكرا قبل التقديم

ليس من المناسب تجهيز الأفوكادو مبكرا، إذ يتحول لونه إلى البني، ويمكن إبطاء عملية الأكسدة عند تخزين أنصاف حبات الأفوكادو بإضافة عصير الليمون إليها.

7- تجنبي إعادة تسخين بعض الخضروات

بحسب موقع "نيوتريشن لايف" المعني بالأنماط الغذائية الصحية، تعد السبانخ والكرفس والبنجر واللفت والجزر من الخضروات الغنية بالنترات، والتي تعد صحية في حالتها الطازجة دون طهي أو تعريضها للحرارة.

لكن عند إعادة تسخينها بعد طهيها في المرة الأولى يمكن لهذه النترات أن تتحول إلى نترات لتصبح تلك الأطباق محتوية على مواد مسرطنة.

8- غلفي الطعام المطهي قبل وضعه في الثلاجة

ومن النصائح التي يقدمها الخبراء عند وضع الطعام المطهي أو الساخن في الثلاجة هو لفه أو وضعه في أوان مغطاة أو صناديق صغيرة من الزجاج للحفاظ عليه وعلى رائحته، مع وضعه في الرف الأعلى ليتمتع بأقصى درجات التبريد، وفق موقع "هيلث لاين".