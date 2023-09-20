ليست دليلا على المخاض.. ماذا تعرفين عن متلازمة التعشيش أثناء الحمل؟

قد تسيطر على المرأة الحامل في الأسابيع الأخيرة، قبل الولادة، رغبة كبيرة في تنظيف البيت وإعادة ترتيبه وتنظيم الخزانات وإعداد الطعام، في محاولة منها للسيطرة على البيئة المحيطة قبل قدوم الطفل، حيث تعد السيطرة على البيئة المحيطة من سمات التحضير للولادة لدى البشر وغيرهم من الكائنات الحية، وهو ما يطلق عليه المختصون "متلازمة التعشيش".

ما "التعشيش"؟

يعد "التعشيش" أمرا شائعا وغريزة لدى النساء الحوامل قبل الولادة. ويعرف موقع "بيبي سنتر" متلازمة التعشيش بأنه انفجار الطاقة لدى معظم النساء في الأسابيع القليلة الأخيرة من الحمل التي تلهمهن تنظيف المنزل وتنظيمه استعدادا لوصول الطفل.

ومن الشائع أن تقوم النساء بعمل مضاعف من خلال "التنظيف العميق" في تلك المرحلة، الذي يتضمن تنظيف الخزانات، وغسل السجاد وتجهيز الطعام وتنظيم الثلاجة وإعداد ملابس ومستلزمات الطفل الجديد.

وفي الوقت الذي يشير فيه الدكتور ياسر عبد الحفيظ، استشاري أمراض النساء والولادة، أن متلازمة التعشيش أمر منتشر في الثقافات العربية، فإن بعض النساء لا تمر بغريزة التعشيش إطلاقا خاصة من تعرضن لمشاكل صحية أثناء فترة الحمل أو أجهضن في وقت سابق.

متى يبدأ؟

يبدأ التعشيش عادة في نهاية الثلث الثالث من الحمل، أي حوالي الأسبوع 38 أو 39 من الحمل أو قبل أسابيع قليلة من موعد الولادة، ولا يشكل الأمر دليلا على دخول المرأة في مرحلة المخاض. ويعتقد الدكتور عبد الحفيظ أن ما يعرف بالتعشيش قد يرتبط بالتغيرات الهرمونية التي تحدث طوال فترة الحمل وتدفع المرأة لاستغلال طاقتها من أجل الاستعداد للولادة. وربما، أيضا، يكون التعشيش بمثابة آلية للتعامل مع القلق والتوتر العام أو المرتبط بالحمل لفترة طويلة.

ويقول الدكتور عبد الحفيظ للجزيرة نت إن التعشيش يرتبط بالثقافة العربية بشكل أكثر وضوحا من الغربية، موضحا "يعد تنظيف البيت وإعداده جزءا أساسيا من اهتمامات المرأة العربية، وعندما تكون حاملا تدرك أن رعاية الطفل تستغرق الكثير من الوقت والطاقة، وتريد أن يكون كل شيء جاهزا قبل وصول الطفل. جزء من التعشيش من أجل الاطمئنان والاستعداد والسيطرة على بيئة المولود الجديد، وجزء آخر يرتبط بالترقب والسعادة في انتظاره".

ليس لكل الحوامل

يمكن أن يكون التعشيش أمرا جيدا، حيث من المحتمل أن يكون الفرصة الأخيرة للقيام بالتنظيف والتنظيم قبل وصول الطفل، خاصة أن بعد قدومه يستهلك معظم طاقة ووقت الأم ولن يكون هناك مجال للقيام بتلك الأعمال.

ورغم أن الدكتور عبد الحفيظ يرى أن التعشيش أمر صحي ومفيد، فإنه يشدد على أن ممارسة "التعشيش" لا تناسب جميع الحوامل، ويوضح أن المرأة التي تمر بفترة الحمل وهي بصحة جيدة واختبرت الولادة الطبيعية من قبل، لمرة أو أكثر، هي التي يكون "التعشيش" مفيدا لها، بل وضروريا أيضا.

ويقول عبد الحفيظ "نشجع تلك المرأة على الحركة والترتيب خلال الشهرين الأخيرين لتسهيل عملية الولادة الطبيعية، لذا فالتعشيش أمر مفيد لها".

في الوقت نفسه، يحذر من قيام المرأة الحامل التي تعاني مشاكل صحية من الاستجابة لغريزة "التعشيش"، ويقول "هناك حالات يمنع فيها تماما التعشيش، وهي الحامل التي تعاني من مشاكل صحية، أو التي ولدت بعملية قيصرية من قبل، أو الحامل التي تعاني من حالات المشيمة المتقدمة، يجب أن يلزمن الراحة تماما حتى لا تحدث ولادة مبكرة".

ويوضح الدكتور عبد الحفيظ مخاطر الولادة المبكرة التي قد تحدث نتيجة "التعشيش"، أهمها ولادة أطفال مبتسرين، قائلا "أي طفل يولد قبل الشهر التاسع يكون وزنه ضعيف وصحته غير سليمة، ويسمى طفل مبتسر حتى لو كانت أعضاؤه مكتملة، وقد يولد الطفل المبتسر بسبب حركة الأم وهي تعاني مشاكل صحية تلزمها الراحة المستمرة حتى موعد الولادة".

مفيد ولكن بشروط

يمكن للأم ممارسة غريزة التعشيش من خلال:

إعداد وجبات الطعام المغذية وتخزينها لاستخدامها بعد الولادة، حيث يصعب على الأم بعد الولادة إعداد الطعام لفترة من الوقت.

التسوق وشراء مستلزمات البيت والأغذية المناسبة للأم في الرضاعة.

التسوق وشراء مستلزمات الطفل الضرورية.

تجهيز حقيبة الولادة.

إعداد غرفة الطفل وترتيب مستلزماته في أماكن واضحة.

تنظيف البيت وترتيبه.

ومع ذلك، ينصح الدكتور عبد الحفيظ الحامل بأخذ الاحتياطات اللازمة عند ممارسة "التعشيش" حتى لا ينتج عن ذلك ضرر للأم أو الجنين. وبشكل عام يؤكد ضرورة الحرص على: