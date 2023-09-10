زيت الزيتون سر جمال الأظافر.. تعرفي على فوائده وطرق استخدامه

تعتبر الأظافر عاملا مهما جدا في إظهار أناقة المرأة وصحتها، وعند مواجهة مشاكل متعلقة بالعناية بأظافرهن، تلجأ كثيرات إلى استخدام زيت الزيتون الذي يوفر حلولا لترطيب الأظافر وتقويتها وعلاج بعض الأضرار التي تصيبها.

ويعمل زيت الزيتون على تقوية بنية الأظافر ويحول دون تقصفها، ويعد حلا مثاليا لمن يرغبن في الحصول على أظافر صحية وقوية وطويلة.

3 طرق لاستخدام زيت الزيتون لتحسين أظافرك

وللتمتع بأظافر جميلة ومفعمة بالصحة، ينبغي تدليك أظافرك بزيت الزيتون يوميا، ونشرت "موسوعة الزيوت" 3 طرق لاستخدام زيت الزيتون لتحسين صحة أظافرك:

الطريقة الأولى:

صبي بعضا من زيت الزيتون في وعاء وسخنيه في الميكرويف حتى يصبح لطيفا وساخنا.

انقعي أظافرك في كمية دافئة لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

دلكي الأظافر والجلد يوميا لحبس الرطوبة فيها.

دلكي الزيت على الظفر والجلد بحركات دائرية صغيرة حتى يتم امتصاصه بالكامل.

توفر هذه الطريقة ترطيبا للأظافر والجلد، عن طريق استخدام الحرارة لتسريع الامتصاص.

الطريقة الثانية:

ضعي كمية مناسبة من زيت الزيتون على الظفر.

قومي بصقله باستخدام قطعة قماش قطنية نظيفة.

هذه الطريقة تمنح الأظافر لمعانا وحماية إضافية من المواد الكيميائية الموجودة في طلاء الأظافر.

الطريقة الثالثة:

انقعي الأظافر ليلا في جزء من عصير الليمون و3 أجزاء من زيوت الزيتون.

أبقي أظافرك منقوعة لمدة من 5 إلى 10 دقائق.

غطي يديك بزوج من القفازات القطنية.

اتركي القفازات طوال الليل.



فوائد زيت الزيتون للأظافر