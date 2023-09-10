زيت الزيتون سر جمال الأظافر.. تعرفي على فوائده وطرق استخدامه
10/9/2023
تعتبر الأظافر عاملا مهما جدا في إظهار أناقة المرأة وصحتها، وعند مواجهة مشاكل متعلقة بالعناية بأظافرهن، تلجأ كثيرات إلى استخدام زيت الزيتون الذي يوفر حلولا لترطيب الأظافر وتقويتها وعلاج بعض الأضرار التي تصيبها.
ويعمل زيت الزيتون على تقوية بنية الأظافر ويحول دون تقصفها، ويعد حلا مثاليا لمن يرغبن في الحصول على أظافر صحية وقوية وطويلة.
3 طرق لاستخدام زيت الزيتون لتحسين أظافرك
وللتمتع بأظافر جميلة ومفعمة بالصحة، ينبغي تدليك أظافرك بزيت الزيتون يوميا، ونشرت "موسوعة الزيوت" 3 طرق لاستخدام زيت الزيتون لتحسين صحة أظافرك:
الطريقة الأولى:
- صبي بعضا من زيت الزيتون في وعاء وسخنيه في الميكرويف حتى يصبح لطيفا وساخنا.
- انقعي أظافرك في كمية دافئة لمدة 15 إلى 30 دقيقة.
- دلكي الأظافر والجلد يوميا لحبس الرطوبة فيها.
- دلكي الزيت على الظفر والجلد بحركات دائرية صغيرة حتى يتم امتصاصه بالكامل.
- توفر هذه الطريقة ترطيبا للأظافر والجلد، عن طريق استخدام الحرارة لتسريع الامتصاص.
الطريقة الثانية:
- ضعي كمية مناسبة من زيت الزيتون على الظفر.
- قومي بصقله باستخدام قطعة قماش قطنية نظيفة.
- هذه الطريقة تمنح الأظافر لمعانا وحماية إضافية من المواد الكيميائية الموجودة في طلاء الأظافر.
الطريقة الثالثة:
- انقعي الأظافر ليلا في جزء من عصير الليمون و3 أجزاء من زيوت الزيتون.
- أبقي أظافرك منقوعة لمدة من 5 إلى 10 دقائق.
- غطي يديك بزوج من القفازات القطنية.
- اتركي القفازات طوال الليل.
فوائد زيت الزيتون للأظافر
- يخترق زيت الزيتون كل من الجلد والأظافر، للمساعدة في إصلاح التلف وتنعيم البشرة.
- يفيد في تقوية الأظافر وتحسين قوامها عن طريق تغذيتها.
- يوفر زيت الزيتون الساخن كمية جيدة من الترطيب اللازم.
- زيت الزيتون المسخن هو عامل مؤكسد رائع يساعد على ترطيب البشرة وتحفيز النمو.
- يترك الجلد المحيط بأظافرك في حالة رائعة بمرور الوقت.
- يضفي لمعانًا على شكل أظافرك وبشرتك.
المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة الأنباء الألمانية