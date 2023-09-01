كيف تعلمين طفلك التعامل مع حالات الطوارئ؟

عمّان- رغم أنه لا أحد منا يرغب في تخيل أنه يخوض تجربة حالة طوارئ سواء مع أطفالنا أو من دونهم، فإن تعليم الطفل ما يجب فعله في مثل هذه الحالات يمكن أن ينقذ بعض الأرواح، وليس من المبكر أبدا البدء في زيادة وعيه عن كيفية التعامل مع هذه الحالات.

ولكن من الضروري التعامل مع هذا الموضوع بحذر، والتأكد من تجنيب الطفل الشعور بالقلق أو الخوف عند مناقشة احتمال وقوع الحالات الطارئة، وفق الخبراء.

متى يبدأ تدريب الطفل؟

تقول المستشارة الأسرية التربوية الدكتور أمل بورشك، في حديثها للجزيرة نت، إن "أهمية تعليم الطفل التعامل مع حالات الطوارئ تكمن في درء وقوع أي حادث قد يودي بحياته أو حياة الآخرين، لا قدر الله".

وربما يبدأ الوالدان في هذا النوع من التدريب بعد عمر الرابعة، في حال كانت لدى الطفل مهارات نطق سليمة ويحسن التعامل مع الأجهزة، مع اقتناع الوالدين بأهمية تدريبه على التحدث وبهدوء ومن دون انفعال، واستخدام كلمات محددة تفي بإنقاذ روح ما في محيطه، حسب بورشك.

وتضيف المستشارة الأسرية: "نحن اليوم نشاهد كثيرا من التسجيلات المرئية التي تؤكد أهمية تدريب الأطفال على حالات الطوارئ، بالإضافة إلى مشاهد توضح أن الأطفال يتصرفون بطرق تدعو للدهشة حتى وإن لم يفهموا ما يقولون".

وتؤكد أن تعليم الطفل أمر مطلوب وبشدة لسد الفجوة بشأن حسن التعامل مع الحالات الطارئة.

آلية التعامل مع الطوارئ

تقول المستشارة بورشك إن موظفي الطوارئ مدربون بقوة لاستقبال أي صوت يستنجد بهم، ومن الممكن أن يكون الطفل هذا الصوت، لكن لا بد من تدريبه وزرع الثقة بسلوكه، وتوجيهه بعناية، وتقبل ما يصدر عنه من أخطاء، مع الابتعاد عن الانفعالات المبالغ بها.

وتضيف أنه يمكن الاستفادة من فيديوهات أو مواقع خاصة لتدريب الأطفال والاهتمام بصحتهم النفسية والجسدية، وتوضيح آلية التعامل مع رقم الطوارئ والجمل التي يمكن للطفل ترديدها للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وترى بورشك أنه يمكن توظيف القصة والدراما وتمثيلها على مستوى العائلة للتوعية والتدريب على مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أنه بإمكان العائلات مع أطفالهم تشكيل نواة لحل مشكلة طارئة.

نصائح لتدريب الطفل على حالات الطوارئ

بدورها، تقول المتخصصة النفسية الدكتورة سلام عاشور -للجزيرة نت- يستطيع الوالدان البدء في تدريب أطفالهم على حالات الطوارئ في سن مبكرة، ويمكن أن يساعد ذلك في جعل أطفالهم يشعرون بالثقة في قدرتهم على التعامل مع المواقف الصعبة.

وتقترح بعض النصائح لتدريب الطفل على حالات الطوارئ، ومنها:

تحدث مع طفلك عن حالات الطوارئ: اشرح له ما المقصود بحالات الطوارئ، وكيف يمكن أن تحدث، وأخبره عن أنواع مختلفة من حالات الطوارئ التي يمكن أن تحدث في المنطقة التي يعيش فيها، مثل الحرائق والفيضانات والزلازل.

اشرح له ما المقصود بحالات الطوارئ، وكيف يمكن أن تحدث، وأخبره عن أنواع مختلفة من حالات الطوارئ التي يمكن أن تحدث في المنطقة التي يعيش فيها، مثل الحرائق والفيضانات والزلازل. اشرح لطفلك ما يجب فعله في حال وقوع حادث: علّم طفلك ما يجب فعله في حالة وقوع حادث، على سبيل المثال، علمه أن يتبع تعليمات شخص بالغ موثوق به، وأن يبقى في مكان آمن، وألا يلمس أي شيء لا يعرفه.



علّم طفلك ما يجب فعله في حالة وقوع حادث، على سبيل المثال، علمه أن يتبع تعليمات شخص بالغ موثوق به، وأن يبقى في مكان آمن، وألا يلمس أي شيء لا يعرفه. درب طفلك على حالات الطوارئ: يمكن أن يساعد إجراء تدريبات على حالات الطوارئ طفلك على الاستعداد بشكل أفضل لحادث حقيقي. على سبيل المثال، يمكنك أن تلعب لعبة تمثل فيها حالة طوارئ، مثل حريق أو زلازل.

يمكن أن يساعد إجراء تدريبات على حالات الطوارئ طفلك على الاستعداد بشكل أفضل لحادث حقيقي. على سبيل المثال، يمكنك أن تلعب لعبة تمثل فيها حالة طوارئ، مثل حريق أو زلازل. كن قدوة لطفلك: سيتعلم طفلك منك كيف يتصرف في حالات الطوارئ. لذلك، من المهم أن تكون قدوة لطفلك وأن تظهر له كيفية التعامل مع حالات الطوارئ بهدوء ورباطة جأش.

سيتعلم طفلك منك كيف يتصرف في حالات الطوارئ. لذلك، من المهم أن تكون قدوة لطفلك وأن تظهر له كيفية التعامل مع حالات الطوارئ بهدوء ورباطة جأش. قم بزيارة مركز طوارئ في منطقتك: على سبيل المثال، بزيارة مركز طوارئ أو مركز إخلاء، فإن ذلك سيساعد طفلك على معرفة المكان الذي ينبغي الذهاب إليه في حال وقوع حادث.



خطوات تعليمية

ولضمان معرفة أن طفلك سيتمكن من التصرف السليم عند حدوث حالة طارئة، إليك مجموعة من الخطوات الضرورية لتعليم الطفل الاتصال برقم الطوارئ، وفق ما نشره موقع "ستبينغ ستونبيسا":