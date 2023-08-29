كيف تعلم طفلك حب الجري وممارسة الرياضة؟

عمان- يوفر بدء ممارسة الرياضة والجري في سن مبكرة مجموعة من الفوائد المباشرة، ويضع الأساس لحياة مليئة بالصحة والسعادة، وبطبيعة الحال، كآباء وأمهات نريد دائما الأفضل لأطفالنا.

ومن المؤكد أن الصغار يتأثرون بسلوكيات المربين عبر ما يعرف بالقدوة، وعلى الرغم من أنهم قد يبدؤون في الركض فقط ليكونوا مثل آبائهم، إلا أنهم قد لا يلتزمون، أو قد يكون هذا الاهتمام عابرا. فكيف يمكن أن نجعل أطفالنا يركضون ويمارسون الرياضة، وفي نفس الوقت يحبون القيام بذلك؟

تقول المتخصصة بالطب النفسي للأطفال الدكتورة أسماء طوقان إن الرياضة "تلعب دورا مهما في تعزيز الصحة النفسية للطفل، عبر المساعدة في إفراز مواد كيميائية في الدماغ مثل الإندورفين، التي تحسن المزاج، وتقلل الشعور بالقلق والاكتئاب وتقلص التوتر".

وأوضحت طوقان للجزيرة نت أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين نوعية النوم، وتحسين الانتباه والتركيز وتحسين المهارات الاجتماعية.

وتقترح طوقان عدة طرق يمكن للأهل اتباعها لتشجيع أطفالهم على الرياضة، ومنها:

القيام بممارسة النشاط البدني بحب، والتحدث بإيجابية عنه أمام طفلك ليرى أهمية النشاط البدني من خلالك، فأنت القدوة الأولى له.

الحرص على مشاركة الطفل في اختيار الرياضة التي تثير اهتمامه، وتوفير خيارات متعددة من الأنشطة الرياضية ليشعر بالمتعة والرغبة في ممارستها.

جعل النشاط ممتعا من خلال اللعب مع الطفل، أو ممارسة الرياضة كعائلة.

وضع الطفل مع مجموعة من أصدقائه في ناد رياضي ليشعر بالحماس.

حدد للطفل وقتا مناسبًا في اليوم لممارسة النشاط البدني، ليصبح جزءا من روتينه اليومي.

الرياضة تطور العلاقات الاجتماعية

وتشير المتخصصة بالطب النفسي إلى أن الرياضة تلعب دورا هاما في تطوير العلاقات الاجتماعية لمن يمارسها، عبر عدة طرق، من بينها:

فرصة للتواصل: عند ممارسة الرياضة، تتاح الفرص للأشخاص للتواصل والتفاعل مع غيرهم من المشاركين، سواء كانوا زملاء في فريق أو منافسين.

العمل الجماعي: الرياضة غالبا ما تكون تجربة جماعية تتضمن العمل مع الآخرين لتحقيق هدف مشترك، وهذا يعزز التعاون وبناء الروابط الاجتماعية.

تحديات مشتركة: تواجه الفرق الرياضة تحديات مشتركة وتعلم كيفية التعامل معها، وهذه التجارب تعزز من قدرة الأفراد على التحمل وحل المشكلات معا.

الاحترام المتبادل: الرياضة تعلم قيم الاحترام والروح الرياضية في التعامل مع الآخرين، سواء في الفوز أو الخسارة بشكل عام، إذ تعمل الرياضة كجسر يربط بين الأشخاص من خلفيات وثقافات مختلفة.



الرياضة في المجتمعات العربية

من جانب آخر، ترى المستشارة النفسية والتربوية الدكتورة رولى أبو بكر أن التقاليد والروابط الأسرية بالمجتمعات العربية تشجع على الأنشطة الجماعية، وتوفر فرصا لممارسة نشاطات وألعاب رياضية مثل: جولات المشي العائلية، مسابقات الجري، شد الحبل، كرة القدم، كرة السلة، مما يساهم في تعزيز الصحة البدنية والروابط الاجتماعية.

وتضيف رولى للجزيرة نت أن للمعلمين دورا رئيسيا في تحفيز الأطفال على تبني نمط حياة نشط مع احترام الأعراف الثقافية، حيث يمكن للمعلمين إظهار كيف تعزز التمارين الرياضية هذه القيم، وتجعلها أكثر جاذبية للأطفال من خلال ربط التمارين بالتعاليم الإسلامية حول الصحة.

الرياضات التراثية

وتلعب الرقصات التقليدية والألعاب الشعبية والرياضات التراثية دورا في جعل التمارين ذات صلة ثقافية بالأطفال.

كما أن إبراز الأفراد المتفوقين باللياقة البدنية، في المجتمع العربي، يشكل مصدر إلهام للأطفال لتشجيعهم على المضي قدما في النشاط الرياضي المحبب لهم، وجعل التمارين جزءا طبيعيا من حياتهم، مما يعود بالفائدة على الصحة الجسدية والعقلية.

نصائح الخبراء

نشر موقع "ماراثون هاند بوك" مجموعة من النصائح لجعل الطفل يحب الجري، ويعتاد ممارسة الرياضة بانتظام، ومنها: